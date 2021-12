Ministryně Dostálová: Národní plán obnovy má velmi limitující termíny

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ráda bych požádala o zařazení bodu číslo 10, a to dopady provizoria na podporu bydlení a dotační programy.

Všichni jsme v době covidu slýchali od všech možných expertů, slýchali jsme to ať už napříč koalice, opozice atd., že tím správným krokem je z krize se proinvestovat. O to větší smutek ve mně vyvolává to, že rozpočtové provizorium jde přesně proti tomuto návrhu. To, co jsme chtěli všichni, protože rozpočtové provizorium a investice si opravdu nerozumějí. To, co budeme financovat v rámci resortů, je pouze provoz. A vzhledem k tomu, že to bude jednou dvanáctinou, tak já se pak dostanu i k číslům, jak by to vypadalo na Ministerstvu pro místní rozvoj a věřím, že to vyvolá takový ten trpký úsměv na vaší tváři, protože je jasné, že jedinou obětí rozpočtového provizoria v rámci Ministerstva pro místní rozvoj budou obce, budou města, budou kraje a bude neziskový sektor, který samozřejmě velmi intenzivně čerpá z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Abyste si udělali obrázek o tom, jak to vlastně na Ministerstvu pro místní rozvoj je, je to kapitola 17, kde více než 90 % všech výdajů jsou dotace, které jsou poskytovány buď ze zdrojů Evropské unie nebo z národního rozpočtu, a čerpateli v rámci těchto programů na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou obce, jsou města, jsou kraje a je to neziskový sektor. Jsou to samozřejmě i školy, školky atd. Pro takové lepší pochopení té situace, ve které se vlastně ocitne v rozpočtovém provizoriu Ministerstvo pro místní rozvoj a dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj, tak možná zkusím zrekapitulovat, jak to vlastně je. My jsme se vždycky snažili všem starostům vyhovět a měli vždycky pravdu v tom, že nás žádali, ať proboha administrujeme v zimních měsících. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje dotační programy v říjnu, začátkem října, tak aby žadatelé měli čas na to připravit své projekty. Během prosince a do poloviny ledna se administruje, aby se rozhodnutí mohla během února podepisovat. K ničemu takovému nedojde. My jsme sice navýšili - a já bych za to chtěla poděkovat, protože se mi podařilo navýšit rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj ještě v letošním roce, abychom měli okamžitě k dispozici pro příjemce peníze hned po novém roce. Ale rozpočtovým provizoriem v podstatě jsme ve velké pasti, protože tím, že já jsem ty peníze vyjednala, abychom mohli podepisovat co nejrychleji rozhodnutí, tak mi spadly do nespotřebovaných výdajů. A co se stane s nespotřebovanými výdaji v rozpočtovém provizoriu? No nelze je čerpat. To znamená pro představu, jenom na dotační programy ministerstva, ať už jsou to evropské zdroje, opět, které jsou v nespotřebovaných výdajích, protože jsou to samozřejmě zálohové platby, tak je více než 28 miliard korun. 28 miliard korun. Tyto peníze samozřejmě slouží k tomu, abychom v obcích a krajích investovali, abychom investovali do místních komunikací, abychom investovali do dopravy, do silnic druhých a třetích tříd, do terminálů, do cyklostezek, do škol, do školek, do domovů dětí a mládeže, do - já nevím - zušek, to znamená základních uměleckých škol, do památek, to znamená do kultury. nic takového se dít nebude, protože žádný úředník nemůže, nemůže podepsat nekryté rozhodnutí. To znamená, že se bude čekat, bude se čekat po dobu tří měsíců, než bude schválen rozpočet. Jsme někdy v březnu, teprve potom všichni žadatelé, až když to mají černé na bílém, že dotaci dostali, začnou tendrovat, začnou tendrovat po dobu dvou, tří, čtyř měsíců, no a stavební sezónu nám obce zahájí v září a říjnu. No to teda budou opravdu vděčné.

Vedle toho samozřejmě je potřeba si uvědomit, že jsme tady v období, kdy se nám podařilo dojednat tzv. národní plán obnovy, ale národní plán obnovy - a už o tom hovořil pan ministr Havlíček - má velmi limitující termíny. Tam skutečně je potřeba ty termíny velmi rychle připravit. A co jsem třeba já ráda za ministerstvo, že se podařilo dojednat zdroje na brownfieldy. Obrovský problém ve městech, v obcích i v krajích. Například z toho budeme financovat revitalizaci Terezína, revitalizaci vojenské pevnosti Josefov. Nicméně oba starostové těchto měst nás žádali o pomoc s projektovou přípravou. Měli jsme připravené peníze, bohužel, budou si muset páni starostové počkat, až bude po rozpočtovém provizoriu, protože opět - nelze s nimi podepsat smlouvu. Tato města jsou samozřejmě ve velké pasti a já to znova opakuji, že skutečně ty minulé vlády se zbláznily, když ty miliardové majetky daly do správy malých měst, která na to rozpočtově nemohou nikdy stačit.

V rámci návrhu rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj jsou také zahrnuty v rámci Národního plánu obnovy peníze na digitalizaci stavebního řízení. To nejsou malé zdroje, tady se bavíme o necelých 2 mld. korun a myslím si, že digitalizace skutečně by měla být takovou vlajkovou lodí nás všech. To je přece to, co chceme v 21. století, čeho chceme všichni docílit a dokázat. Opět samozřejmě běží výběrová řízení, abychom stihli termíny, které jsou dané zákony. To znamená do poloviny července 2023 a teď hned na začátku získáme minimálně tří až čtyřměsíční zpoždění. Jsem zvědavá, jak to chudáci kolegové potom na ministerstvu budou řešit.

Je potřeba si uvědomit, že oproti roku 2021 právě všechny prostředky, které jsou rozpočtovány na dotační programy ministerstva, ať už evropské či národní, jsou v nespotřebovaných výdajích. Nespotřebované výdaje - znova to opakuji - znamená, že je nelze čerpat v rozpočtovém provizoriu a všichni žadatelé např. v rámci evropských fondů si budou muset své projekty předfinancovat sami, pokud nechtějí ty projekty zastavit. Nicméně snahou naší vlády vždycky bylo, aby si starostové nemuseli brát velké úvěry u bank, aby nemuseli tolik předfinancovávat, aby skutečně fungovalo to průběžné financování. Bohužel ty první měsíce to nepůjde a první faktury bude moci ministerstvo vyplácet až po schváleném rozpočtu.

Mezi ty hlavní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj patří regionální rozvoj nebo např. podpora cestovního ruchu. Ani na tyto agendy nepůjde čerpat žádné dotační prostředky. A pokud se podíváme na žalostně, žalostně vyhlížející cestovní ruch po době covidové, tak dneska mi např. přišel dopis z Asociace hotelů a restaurací, že moc prosí o to, aby se prodloužily vouchery na lázně. O to víc mě mrzí to, že peníze ministerstvo má, podařilo se nám dojednat dočasný rámec až do 30. června, ale bohužel, máme rozpočtové provizorium. To znamená, že první rozhodnutí, pokud vůbec nová vláda zajistí to prodloužení covidu lázně, tak budou na konci března, začátkem dubna. Vlastně ta veřejná podpora, ten dočasný rámec je do 30. června. Kolik tedy měsíců zbude našim lázním na čerpání? Matematiku umíme všichni - zhruba dva měsíce.

Velmi mě mrzí, že se nám podařilo i s městy a obcemi dojednat podporu sportovní infrastruktury, máme schválený program vládou, všichni očekávají jeho vyhlášení, ale v rozpočtovém provizoriu samozřejmě nic takového nenastane, protože vůbec nevíme, zda ty zdroje tam nakonec zůstanou či nezůstanou.

Podpora rekonstrukce veřejných budov, jeden z programů, o které je obrovský zájem. Dokonce jsme vyjednali s Ministerstvem financí, abychom to rozšířili nejenom pro obce do 3000 obyvatel, ale i pro obce do 10 000 obyvatel. Zároveň máme program, který je přes státní fond podpory investic na rekonstrukce brownfieldů. Tam spadají i statutární města, která samozřejmě volají po ministerstvu, že je nefér, že ty dotační programy jsou pouze pro ty malé, že i statutární města mají své zchátralé budovy a potřebují čerpat. No nemohou, mohou samozřejmě až od poloviny roku, ztratí jednu stavební sezónu. Je to samozřejmě velmi nepříjemné.

Zároveň evropské fondy jsou vázány tzv. pravidlem n+3. Tady bych chtěla jenom říci, že díky tomu, že za naší vlády se opravdu tak dobře čerpalo, tak máme už přečerpáno i pro rok 2022.To znamená tam pravidlo n+3 už dneska, i pro rok 2022, plní většina programů vyjma operačního programu Praha a samozřejmě ještě zhruba na 85 % je podnikání a inovace, ale i tam to samozřejmě kolegové budou horko těžko dohánět, pokud budou mít hned na startu tříměsíční skluz.

Do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj patří i horská služba. Máme zimní sezónu, všichni určitě chceme, když se nám něco stane, aby se záchranáři o nás postarali tou nejlepší technikou. Bohužel je to vázáno na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj, takže ani technika pro horskou službu na ty zimní měsíce nebude moci být pořízena, nelze podepsat smlouvu. To znamená ty nové stroje dostanou, až bude jaro. Tak to se nám určitě vyplatí.

Co se týká toho celkového objemu, tak samozřejmě kromě regionálního rozvoje a cestovního ruchu, který skutečně dostává tak na frak, je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj i podpora bydlení. Jak smutné je zjištění, že to, co vlastně mladí lidé nám psali - my jsme měli dotazníkové šetření - všichni žádali stát o to, aby se navýšily státní půjčky. My jsme vyhověli, udělali jsme nový program, navýšili jsme z 2 mil. na rodinný domek až na 3,5 mil., u bytu na 3 mil. Máme zahrnutý i družstevní podíl, aby i pražští žadatelé, pražští mladí lidé mohli využívat družstevní výstavby.

Zvedli jsme tam limity na rekonstrukci svého bytu ze 600 tisíc na 750 tisíc. A dali jsme jim samozřejmě i delší splatnost z pět a dvaceti let na pět a třicet let. Všichni čekají na datum 3. ledna a bohužel musím všem říci, že 3. ledna jim určitě kolegové ze Státního fondu rádi poradí, ale to je tak všechno. Smlouvy s nimi mohou uzavřít až po schválení rozpočtu, protože je potřeba si uvědomit, že na státní rozpočet je vázán i rozpočet Státního fondu podpory investic.

Když se podíváme na Státní fond podpory investic, to není jenom vlastní bydlení, já pevně věřím v tom, že skutečně aspoň do té jedné dvanáctiny, až vám pak řeknu ta čísla, se dostanou limity na tornádo. My přece pomáháme lidem po tornádu, pomáháme fyzickým osobám, aby si obnovily obydlí. Pomáháme obcím, krajům, městům zasaženým v tom území, aby mohly podávat své projekty. Oni projekty podají, ale rozhodnutí mohou dostat až po schválení rozpočtu. Rozpočtové provizorium a dotační prostředky jsou skutečně věci, které se vzájemně vylučují. A já bych chtěla znovu požádat a apelovat na všechny, zda by skutečně nebyla lepší cesta schválit rozpočet a udělat třeba novelu. Já samozřejmě rozumím těm ambicím nové koalice a tak dále, ale v rozpočtovém provizoriu na to skutečně doplatí ti, kteří za to vůbec nemohou a kteří se naopak snaží dostát tomu závazku, že se chceme z krize proinvestovat.

Co se týká covidových programů, neustále na mě samozřejmě apelují cestovní kanceláře, cestovní agentury, protože příjezdový cestovní ruch je prostě pasé. Tím, že jsou samozřejmě ty semafory, tak v České republice samozřejmě není žádný příjezdový cestovní ruch. Cestovní kanceláře potřebují pomoc, byť bychom v nespotřebovaných výdajích ušetřili některé zdroje, abychom jim pomohli, tak v rámci provizoria nemůžeme dělat vůbec nic.

A teď jenom pro vás takový jenom úsměvný pohled, takový ten trpký úsměvný pohled na to, jak to vlastně je. V rozpočtovém provizoriu můžete čerpat jednu dvanáctinu letošního roku. V letošním roce, když samozřejmě nebudu brát evropské fondy, protože ty jsou v nespotřebovaných výdajích, nebudu brát dotační prostředky státu, které jsou v nespotřebovaných výdajích, ale budu brát čistě ten státní rozpočet tak, jak byl připraven, jsou 2,5 miliardy korun, 2,5 miliardy korun v rámci rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, jedna dvanáctina je zhruba 108 milionů korun, pardon - 215 milionů korun, abych to řekla přesně. Když se podíváme na to, kolik má ministerstvo výdaje na platy, protože, jak už jsem na začátku řekla, my dáváme víc jak 90 % do investic, to znamená všechno ostatní, to znamená zabezpečení kyberbezpečnosti všech těch IT systémů, ať už je to monitorovací systém, národní elektronický nástroj a tak dále, všechny tyto systémy, tak ministerstvo potřebuje zhruba 1 miliardu korun na provoz. To všechno ostatní do těch 28 miliard jsou investice, jsou dotační prostředky. 1 miliarda je zhruba kolem těch 100 milionů korun, necelých 100 milionů korun. Takže když si to odečtete, tak na ty investice, když bych brala těch 215 versus to, co potřebujeme na provoz, zbývá 100 milionů korun. Myslím, že to není zpráva, která potěší obce, která potěší města a potěší kraje.

Znova prosím, fakt to zvažte, je to škoda. Máme prostě docela dobře naběhnuto, Česká republika si teď polepšila i v rámci čerpání. Jsme na jedenáctém místě, skutečně si vedeme velmi dobře. Jsme na tom velmi dobře i s přípravou nového programového období, dokonce nás v rámci Evropské komise velmi pochválili, protože patříme k těm státům v rámci té TOP, kteří jsou připraveni, dohoda o partnerství už je ve formálním dialogu, to znamená očekáváme skutečně schvalování těch evropských programů co nejdříve, abychom mohli zahájit čerpání. A teď nevím, jestli mám dát ještě pokyn do ministerstva, ať se kolegové zase tak nesnaží, protože v rozpočtovém provizoriu nemůžou nic a vlastně bude bohatě stačit, když ty programy vyhlásíme květen - červen, protože v rozpočtovém provizoriu v podstatě stejně žádné smlouvy uzavírat nemohou.

Moc mě mrzí, že musím končit svoje vystoupení slovy, že lépe už bylo. Já doufám, že se z toho poučíme a zkusíme alespoň, pokud naše návrhy dneska neprojdou, aby rozpočtové provizorium bylo opravdu co nejkratší dobu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

