Ministryně Dostálová: Nelze vyloučit snahu některých pronajímatelů využít krizové situace

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Ona už tady jedna debata ohledně komerčních nájmů proběhla. My jsme připravili úpravu, která vlastně by měla snížit ekonomické dopady epidemie na nájemce bytů a jiných prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Vzhledem ke značné medializaci navrhovaných opatření mně dovolte, abych se blíže vyjádřila zejména k navrhované úpravě právě v oblasti nájmů bytů.

V rámci probíhající, někdy značně vášnivé diskuze převažují názory, že se povoluje a legalizuje neplacení nájemného. Tak tomu však skutečně není a MMR ani nikdy takový záměr nesledovalo, neboť jsme si vědomi ochrany vlastnického práva. Naše snaha je zaměřena na zranitelné nájemce v případě, kdy selžou jiná opatření, například na situaci, kdy nebude možné využít jistoty. Mnoho pronajímatelů samozřejmě od nájemců chce jeden až tři nájmy dopředu. Zároveň nebude ještě ten prostor na vyřízení například sociálních dávek. Je potřeba si uvědomit, že sociální dávky, vlastně to rozhodné období je za čtvrtletí zpětně, to znamená, ti žadatelé budou moci z důvodu výpadku příjmů o tu dávku žádat nejdříve v červnu - duben, květen, červen. To znamená nejdříve za tyto měsíce.

Samozřejmě nelze také vyloučit snahu některých pronajímatelů využít krizové situace. Na druhou stranu o tomto já ani nechci hovořit na hlas a myslím si, že to budou úplně opravdu minimální věci, protože mnoho velmi slušných pronajímatelů mně psalo, že jsou rádi, že se to nedotýká služeb, protože samozřejmě to by byl problém, nicméně že jsou si vědomi té tíživé situace, která je, a se svými nájemníky, protože skutečně to se jedná o řádné občany, kteří se z důvodu těch krizových opatření dostali do nějakých finančních problémů, tak už dnes s nimi sjednávají splátkové kalendáře. Právě naší snahou bylo minimalizovat dopady na pronajímatele. Z tohoto důvodu nebyl nájemce nikdy zproštěn povinnosti hradit platby za služby spojené s bydlením a dále ani úrok z prodlení a z placení nájemného. Zároveň jsou dány zákonem určité povinnosti pronajímateli prokázat, že se dostal do těchto tíživých situací. A tady mi dovolte odpovědět i na dotaz paní poslankyně Pekarové Adamové, jak to bude dokládat. My k tomu budeme vydávat metodický pokyn, to znamená potvrzení o ztrátě zaměstnání z úřadu práce, nebo potvrzení o tom, že byla nařízena karanténa, ošetřovné atd. Budeme to mít skutečně precizně dáno jak na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, tak zejména metodickým pokynem úřadu práce.

Dovolte mi ještě zmínit, že my jsme o tom velmi debatovali. Já podpořím pozměňovací návrh, který zkracuje ty lhůty, protože si myslím, že skutečně jakmile dojde ta lhůta na to požádat si o dávky, tak není důvod tuto lhůtu natahovat. To znamená, z původního termínu z 30. září 2020 to zkracujeme na 31. července tak, aby tam byl ten prostor, a ta ochranná lhůta z původního 31. května do 31. 12. 2020, což je v pozměňovacím návrhu paní profesorky Válkové, který podpořím.

Další část tohoto materiálu se týká úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení a současné nařízení vlády vlastně nepředvídalo něco takového, že by vlastně mohla být tady nějaká pandemická krize. Návrh tedy umožní státnímu fondu vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali do finančních těžkostí. SFRB je tedy schopno toto vyhodnocovat a vlastně oprávněné žádosti a přerušit splácení jistiny a úroku do 30. listopadu 2020. Státní fond rozvoje bydlení má v současné době téměř 20 tisíc klientů, příjemců úvěru.

Další otázkou toho zákona je opatření týkající se zákona o službách, zákon č. 67/2013 Sb., který spočívá v prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování a provedení finančního vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty podle zákona o službách.

Důvodem pro tento návrh jsou požadavky ze strany poskytovatelů, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a jejich dodavatelů, kteří se obávají, že v důsledku výpadku pracovních sil nebudou schopni včas dodat potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb. A toto je velmi sankcionováno právě v zákoně o službách. A dokonce samozřejmě i judikatura Nejvyššího soudu, ze které vyplývá, že mezi skutečnosti, které jsou sankcionovány, patří i to, že vypořádání záloh na služby není doručeno včas. Z tohoto důvodu samozřejmě jde o prodloužení té lhůty. Děkuji za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tak, abychom ty nejzranitelnější skupiny obyvatel dokázali tímto ochránit. Děkuji.

