Ministryně Dostálová: Prosím, není to finální seznam podle kliků. Jsou to úplné nesmysly

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podle § 59 odst. 1 a 2, aby se Sněmovna usnesla, že k projednávaným tiskům č. 1008 a 1009 omezuje řečnickou dobu na deset minut a že v téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát.

Další návrh, který předkládám, je, abychom v případě neprojednání těchto sněmovních tisků ve třetím čtení dnes pokračovali v jejich projednávání zítra, tj. ve čtvrtek 13. května. Proto v této souvislosti navrhuji podle § 54 odst. 4 zařazení těchto návrhů zákonů na jiné jednací dny - čtvrtek a zároveň podle § 95a jednacího řádu navrhuji vyčlenit jiné hodiny pro jejich projednávání, a to od 9 do 19 hodin.

Zároveň považuji za slušné, abych se vyjádřila k té rozpravě, která tady byla programu, a co se týká REACTu. Já bych byla ráda, kdybyste opravdu teď všichni pozorně sledovali to, co vám řeknu. Všechno, co tady zaznělo, není pravda. Není pravda a moc prosím, aby si i diváci, kteří toto musí poslouchat, opravdu našli webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsou ke stažení všechna výběrová kritéria na tu výzvu, o které tady bylo hovořeno. Těch výběrových kritérií je celkem 23. Vzhledem k tomu, že jsme samozřejmě pod neustálým tlakem, aby všechna výběrová kritéria byla transparentní, tzn. dopředu známá, aby se s nimi všichni žadatelé mohli seznámit, tak tak činíme. Všechno zveřejňujeme. Nicméně se samozřejmě může stát, že když pak desítky projektů budou mít stejné bodové hodnocení, tzn. naplní ta kritéria, která dopředu znají ze 100 %, a alokace bude menší, než je počet předložených projektů, tak mně řekněte, jakou metodou pak má člověk vybrat mezi těmi, které mají všechny sto bodů. Proto jsme upozornili na to, že ve finále, pokud se všichni seřadí na stobodové hranici, což já opravdu nepředpokládám... Tady zazněl např. Pardubický kraj, na první dobrou nesplnili jednu z podmínek a to, že na jednoho žadatele může být maximálně půl miliardy, Pardubický kraj tam nasázel projekty asi za 1,8 miliardy, takže je jasné, že budou ty projekty vyřazeny atd. Prosím, není to finální seznam podle kliků. Jsou to úplné nesmysly. Ty projekty se musí nejdříve vyhodnotit, teprve potom, pokud se seřadí všichni a budou mít sto bodů, tak se bude přihlížet k rychlosti podání. Takže já jenom prosím, abychom takto nemystifikovali veřejnost, protože tak tomu skutečně není.

A co se týká kritérií výběru. To si nevymýšlelo Ministerstvo pro místní rozvoj. Já tady moc děkuji panu předsedovi Válkovi, že to takto řekl. K tomu skutečně byl pracovní tým na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl ÚZIS, kde byli zástupci měst a obcí, Asociace krajů. A dokonce Asociace krajů skutečně řekla, že není čas na žádný alokační klíč pro kraje a že se to má nechat otevřeno. Ze všeho existují zápisy, protože jak správně podotkl pan předseda Bartoš, my si nemůžeme dovolit žádné zásahy, všude jsou tzv. auditní stopy, aby se skutečně nikdy nemohlo stát, že by toto nějak někdo ovlivnil.

A co se týká toho samotného kritéria výběru, pak je ještě tzv. monitorovací výbor, kde jsou zástupci napříč ať už sociálních nebo hospodářských partnerů, komise, kraje, města atd. V tomto výboru má MMR tři lidi, Asociace krajů pět atd. atd. a všichni samozřejmě ta kritéria výběru znají. Proto moc prosím, je jich 23, tzn. skutečně se tam hodnotí realizovatelnost toho projektu, harmonogram, zda naplnili indikátory. Samozřejmě pokud jsou tam i stavební práce, bude velmi rozhodující, zda dokážou sehnat stavební povolení k tomu datu. Určitě vzhledem k tomu, že potřebujeme ty prostředky čerpat rychle, nebudeme moci posouvat ta data pro získání stavebního povolení atd. Takže teprve po vyhodnocení se sestaví seznam. To, co dneska vidíte na webových stránkách - a my jsme to zveřejnili včetně těch vteřin, abychom skutečně dostáli tomu, co psal pan hejtman Půta, všechno je k dispozici na webu MMR. Takže prosím, nemystifikujme se, kritéria jsou, samozřejmě budou projekty hodnocené po té věcné a kvalitativní stránce a teprve poté, když budou mít všichni sto bodů v uvozovkách, tak samozřejmě se musí nějakým způsobem přihlédnout k tomu času, protože alokace nebude pro všechny.

A ještě bych chtěla uklidnit všechny naše zdravotníky. My očekáváme druhou tranši v rámci Evropské komise. A ta druhá tranše přijde v říjnu. A přijde zhruba 6 miliard korun. A kam půjde těch 6 miliard korun, rozhoduje vláda. A já předpokládám, že když tam bude takovýto převis poptávky, že se vláda samozřejmě přikloní na stranu zdravotníků, takže tady naprosto souhlasím s tím, že ten REACT by měl být zejména o zdravotnictví. Děkuji. (Potlesk ze střední části sálu.)

