Ministryně Dostálová: Řešíme i ubytovací kapacity na obou stranách hranic

Děkuji, já samozřejmě jsem si velmi pečlivě zaznamenala všechny vaše podněty, které tady zazněly. My určitě, pokud to nezodpovím já, tak vláda zodpoví písemně na všechny ty dotazy, zejména tedy určitě k dotazům pana poslance Fischera, určitě i k vám, paní senátorko, protože to jsou samozřejmě dotazy zejména na jiné kolegy ministry. Já bych tady přesto k některým odpovědím ráda alespoň vodítko, jak samozřejmě ty věci se mají. První dlužím odpověď na stavební zákon. Ano, pokud bych to nepovažovala za seriózní, tak bych ho nepředložila. Jde jednom o to, že samozřejmě ke stavebnímu zákonu přišlo přes 5000 připomínek. A tyto verze a další verze a požádala jsem o další měsíc, abychom vlastně byli tuto dobu k dalšímu připomínkovému kolu, abychom stavební zákon co nejvíce prodiskutovali. Rozhodně to nejde o nějaký prvotní nový návrh, se kterým by kolegové na určitých, nebo partneři, nebyli už předtím seznámeni.

Co se týká monitoringu investic, tady tedy vím od pana ministra Havlíčka, že on velmi intenzivně bude pracovat i na novém pojetí hospodářské strategie, protože to je samozřejmě alfa-omega toho, protože my to musíme změnit v kontextu pandemie, která vznikla, protože hospodářská strategie byla připravena za úplně jiných podmínek. A teprve poté určitě to bude vyúsťovat v nějaký zákon. EIB určitě ano, my jsme si i vědomi toho, že bychom měli daleko více využívat Evropskou investiční banku, jsou to samozřejmě velmi zajímavé peníze, řešíme to jak v dopravě, tak samozřejmě v uhelných regionech, kde by to mělo obrovskou podporu. A vím, že i pro mě na ministerstvu by to mohl být zajímavý podnět v rámci bytové výstavby atd., takže rozhodně toto potvrzuji.

Co se týká toho volného pohybu zboží a omezení pro exporty, tak my to samozřejmě řešíme skoro každou vládu. My skutečně velmi intenzivně řešíme, a to je vlastně spojené i s tím hraničním provozem, protože v oblasti ochrany hranic Česká republika plně implementuje opatření stanovená ve vodítkách Evropské komise, máme samozřejmě reporty od všech států, jak oni se chování v rámci přeshraničního styku, a podle toho s těmi státy o tom komunikujeme. A je jasné, že samozřejmě budeme věci uvolňovat a rozvolňovat, my dneska máme možnost, že mohou vyjet za prací, ale musí tam zůstat.

Proto samozřejmě řešíme ty ubytovací kapacity na obou dvou stranách hranic. Pokud se vrátí, musí zůstat ten člověk ale v 14denní karanténě. Ten jednodenní pohyb, je velmi těžké, jak zabezpečíme to, že ten člověk nenavštíví supermarket atd., ale věřte, že ty scénáře se opravdu intenzivně komunikují. Tolik asi ode mě jenom pár poznámek, ale jinak říkám, všechno jsem si zapsala, určitě odpovíme písemně.

