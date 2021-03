Ministryně Maláčová: Chceme, aby jesle byly kvalitní zařízení, dostupné všem

reklama

Děkuji, vážený pane poslanče.

Co se týká novely zákona o dětských skupinách, resp. jeslích, tak tam nás čeká přespříští týden druhé čtení. A jestli budete chtít, tak si s vámi na to ráda sednu, protože to druhé čtení nedočkavě vyhledávám a pevně doufám, že se k němu konečně dobereme. A ta novela je nastavena tak, aby právě žádné místo nezaniklo a aby ta místa v dětských skupinách nebo v jeslích byla dostupná pro všechny rodiče. Popravdě řečeno nerozumím tomu boji zejména pravicových poslanců za to, aby si rodiče dětí, kteří potřebují pracovat, a proto potřebují místo v dětské skupině nebo v jeslích, mohli platit 10 tisíc, 15 tisíc poplatky. Naopak, my chceme, aby jesle byly kvalitní zařízení předškolní péče, které je dostupné pro všechny pracující rodiny s dětmi. Ale to je na velmi dlouhou diskusi a myslím si, že ten zákon je nastaven, ta vládní verze, správně. Ale pojďme si to ještě jednou říct a zejména nás čeká to druhé čtení.

Co se týká vašeho dobrého dotazu, co uděláme s těmi dětskými skupinami, které v tuhle chvíli nemohou v důsledku vládních opatření provozovat svoji činnost a díky tomu přicházejí o nemalé peníze, protože financování dětských skupin je postaveno na příspěvcích rodičů. Nicméně, pokud děti nemohou do dětských skupin docházet kvůli epidemické situaci a vládním nařízením, nemohou tím pádem platit ani ty poplatky a to považujeme za vážný problém. Proto mí kolegové a kolegyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravili konkrétní návrh, jak nad rámec financí z Evropského sociálního fondu, které běží průběžně a nebudou tam tyto dětské skupiny o finance z ESF přicházet, dofinancovat z národních zdrojů ty chybějící příspěvky rodičů.

Já vám to ve stručnosti, jedná se o pracovní verzi, kterou chceme v těchto dnech začít vyjednávat na vládní úrovni, tak já vám řeknu, jak je to dofinancování z národních zdrojů v rámci dvou mimořádných dotačních titulů postaveno. Za prvé: A) bychom chtěli, aby vznikl plošný dotační titul pro všechny dětské skupiny na zvýšené náklady na provoz, které jsou spojené s pandemií COVID-19. A zde chceme vypočítat paušál dle počtu pečujících osob, tak jak je to stanoveno zákonem, plus rezervu. A druhá doplňující dotační záležitost je obdoba Covid-Nájemného pro dětské skupiny, kterým nestačí jednotka na nájem, která je daná nastavením operačního programu Zaměstnanost. Zde cílíme na dětské skupiny s vyšším nájmem, zejména 40 000+. Týká se to velkých měst a velkých dětských skupin.

Zde je nutný předpoklad vypnutí čerpání jednotky na nájem z operačního programu Zaměstnanost, protože víte, že čerpání evropských zdrojů neumožňuje dvojí financování, aby právě k tomu dvojímu financování nedocházelo. Následně bychom pak proplatili 50 % reálného nájemného. Dle našich propočtů by celkové náklady na oba dotační tituly, které by mohly vést k tomu, že žádná dětská skupina nepřijde o finanční prostředky, představovaly pro MPSV dodatečný výdaj ve výši 114 milionů korun. Je to věc, která je reálně ufinancovatelná a budeme o tom v příštích dnech na vládní úrovni vyjednávat a pevně doufám, že dojde ke schválení těchto obou národních dotačních titulů tak, aby ani dětské skupiny nebyly bez peněz. Jakmile se na vládní úrovni dohodneme, tak vše zveřejníme a dotační titul okamžitě vyhlásíme.

