Ministryně Maláčová: Když se politik chová arogantně, dříve nebo později se mu to vrátí

Tentokrát jsem na konci týdne neuvěřitelně unavená, ale spokojená. Byl tak hektický, že jsem na páteční ranní koaliční jednání z časových důvodů musela vzít i svého syna Gustíka...

Tento týden se potvrdilo, že má smysl se vrhat do politických konfliktů a že koaliční projekt funguje. Jsem ráda, že jsme s ministryní financí našly peníze na sociální služby, a to hned dvě a půl miliardy. Dohoda vznikla na půdorysu ministerstev práce a sociálních věcí, ale také financí a krajů, na jejichž odpovědnost se dosud zapomínalo. Částka 1,5 miliardy půjde z evropských fondů, půl miliardy z MPSV a půl miliardy z rozpočtové rezervy ministerstva financí. Díky tomu nepadnou domovy pro seniory, denní stacionáře, azylové domy, krizová pomoc, centra pro děti, osobní asistence, terénní programy, pečovatelská služba, chráněné bydlení, noclehárny, terapeutické komunity nebo pracoviště rané i následné péče. Kraje musí přiložit svou ruku k dílu a co nejrychleji evropské projekty připravit. MPSV jim vyjde maximálně vstříc.

Stovky tisíc klientů a desítky tisíc sociálních pracovníků mají konečně zaslouženou jistotu. A jak jsem slíbila, příští týden představím své plány ohledně novely zákona o sociálních službách. Aby se tato situace, která se řeší KAŽDÉ léto, už neopakovala a zároveň jsme se začali připravovat na stárnutí společnosti. A věřte mi, že budu o těchto změnách diskutovat se všemi, kterých se to týká. Se zaměstnanci, klienty sociálních služeb, zřizovateli, ale také se všemi politiky – jak zákonodárci, tak se zástupci krajů a obcí. Protože na zásadní změny potřebujeme shodu.

Ve svém pátečním vystoupení jsem v žertu zmínila, že jsme se s paní ministryní financí domluvily na společné dovolené, abychom měly dost času dojednat státní rozpočet na příští rok. Dostala jsem spoustu dotazů, kam že to bude. Někteří se ptali, jestli pojedeme do Venezuely. Popravdě řečeno, já bych nejraději jela do Skandinávie, tj. do zemí, kde mají vysokou kvalitu života a fungující sociální politiku.

Páteční dohoda také ukazuje důležitost evropských peněz pro sociální oblast. Jako vláda proto musíme zařídit, aby investice do tzv. měkkých projektů v příštích letech NEOSLABOVALY a šly zejména do jeslí, sociálních služeb, ale také na boj proti obchodu s chudobou. A čeká nás i kompletní změna fungování úřadů práce, protože digitalizace kompletně přeorá trh práce a současný systém není moc funkční. Právě k Evropskému sociálnímu fondu jsme na vládě měli několik vášnivých diskusí a pevně proto doufám, že za evropské peníze na sociální politiku budeme bojovat jednotně! A na vládě také často říkám, že tvrdé peníze by neměly jít jenom podnikatelům, ale i na výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi a do výstavby domovů pro seniory.

A ještě jedna dobrá zpráva pro naše nejstarší. Tento týden – i přes mimořádné schůze a mimořádné body – se podařilo posunout do třetího čtení můj návrh na valorizaci důchodů v průměru o 900 Kč. Jinak bych navrhla konání mimořádné schůze Sněmovny. A přiznám se, že mimořádnou schůzi zvažujeme také k projednání navýšení rodičovské.

Co se týká debat z Facebooku, tak kromě sociálních služeb jste nejvíce pozornosti věnovali Ukrajincům na českém pracovním trhu. Vášnivé debaty vyvolalo, že mají dostávat 1,2násobek minimální mzdy. Přitom je to jednoduché – nechceme, aby cenou konkurovali českým zaměstnancům !?. Dosud to ledaskde bývalo tak, že firma najala Ukrajince a ti dřeli za almužnu. Tomu teď zabráníme a podniky už nebudou mít důvod odmítat české zájemce a upřednostňovat cizince.

Také jsem se zde dočetla, že sociální demokracii ničí vládní spolupráce s ANO. O tom bych mohla mluvit dlouho, ale když jsme byli hozeni do studené vody, musíme plavat. Sociální demokracie má vládní odpovědnost. Lidé jsou vystrašení z možného příchodu pravice do vlády a dalšího kola jejích tupých škrtů. To NESMÍME dovolit!

Kromě toho si myslím, že by pana Babiše neubylo, kdyby se sešel se zástupci demonstrantů. Neukousnou ho. Pan premiér se přece rád schází s občany a eskalování nedůvěry a napětí je tím posledním, co potřebujeme. Když se politik chová arogantně, dříve nebo později se mu to vrátí.

Mnohem užitečnější je netvářit se jako mistr světa a reagovat na podněty z okolí. ČSSD se tak bude inspirovat například u našich přátel v Nizozemí a Dánsku. Zejména vítězství sociální demokracie v dánských parlamentních volbách nám ukazuje, jak široký máme manévrovací prostor. Jedno přísloví říká: „sedmkrát spadneš, osmkrát vstaň“. Když budeme houževnatí a vytrvalí, byl by v tom čert, abychom se nepřičlenili k zemím, kde se sociální demokracie vrací na výsluní! A páteční rozsudek Nejvyššího soudu v kauze Altner nám nalil novou krev do žil!

Prožijte příjemný týden!

