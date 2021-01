Ministryně Maláčová: Kurzarbeit je nejlepší ochrana před propouštěním

reklama

Děkuji. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi stručně. Kurzarbeit je nejlepší ochrana před propouštěním, je to nejlepší pojistka před začarovaným kruhem nezaměstnanosti a více a více se prohlubující hospodářské krize. Asi nemusíme zmiňovat nebo opakovat, že vždy u kurzarbeitu záleží na detailech. Ráda používám výraz, že kurzarbeit musí být dobře namazaný stroj, ve kterém zapadá každá maličká součástka do těch druhých.

Aby kurzarbeit fungoval a plnil svou funkci, tak jak to už je po několik desetiletí v Německu, tak musí být rychlý, nebyrokratický a nesmí podporovat pracovní místa, která nemají budoucnost. To se právě řeší přes ty parametry. Výhody kurzarbeitu jsou nabíledni. Lidé nepřicházejí o práci, nepřicházejí o příjem, tím pádem platí své účty, utrácejí, v ekonomice neklesá spotřeba a stát šetří na dávkách. Je to v každém případě levnější než nezaměstnanost. Firmy pak v podstatě nepřicházejí o zaměstnance, do kterých po dlouhá léta investovali různým způsobem. O to důležitější je kurzarbeit v krizi, které čelíme teď, která když pravděpodobně odezní, tak můžeme navázat, nebo bychom si to alespoň všichni přáli, na ekonomický vývoj z února roku 2020.

Další velká výhoda je, že po skončení kurzarbeitu, který má být časově omezený, vlastně stát, nebo během toho fungování kurzarbeitu získá prostor pro to, aby postavil ekonomiku zpět na nohy, firma má prostor na modernizaci a zaměstnanci se mohou vzdělávat. Teď ale to podstatné.

Já bych vás chtěla poprosit, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abychom se co nejrychleji dostali do třetího čtení u tohoto velmi důležitého návrhu zákona, mám k tomu dva důvody. Antivirus musí po 12 měsících skončit, víte, že evropská pravidla jasně říkají, že to je 12měsíční program a bude to nejpozději v polovině března u konce, tento velmi úspěšný vládní program, a z tohoto důvodu musíme pospíšit po několikaměsíčních diskusích právě do třetího čtení, tak abychom měli od 1. března funkční kurzarbeit.

Chtěla bych vás poprosit proto, aby byla zkrácena lhůta pro třetí čtení na 7 dní, procesně to pak bude ještě zprocesováno. Chtěla bych právě, aby v době, kdy se diskutuje o dalším zpřísnění vzhledem k pandemické situaci ať už v Německu nebo v Rakousku, kdy se diskutuje o tom, že musíme zavést 6. stupeň "psa" (PES), tak abychom v podstatě českou ekonomiku, české firmy neuvrhali do další nejistoty a abychom byli případně připraveni právě pracovní místa zachraňovat.

Chtěla bych vás také upozornit, že nezaměstnanost nám lehce roste. V tuto chvíli jsme na 4,4 % nezaměstnanosti a je to už téměř 320 tisíc lidí, kteří přišli o práci. Nemusíme se zmiňovat, že firmám docházejí finanční rezervy, a proto bych vás chtěla opravdu co nejsrdečněji požádat, abychom tu lhůtu pro třetí čtení zkrátili na 7 dní, tak abychom příští týden, na konci ledna prošli třetím čtením tak, aby Senát měl ještě celý únor na to, aby se k legislativnímu návrhu vyjádřil a abychom mohli legislativní proces dokončit. Je to skutečně důležité pro českou ekonomiku, svět se točí dál a já si myslím, a jsem k tomu i připravena, že bychom za ten týden, nebo možná trošku víc, za těch 8 dní mohli ještě veškeré detaily vydiskutovat, jsem k tomu připravena ve dne v noci, kdokoli z vás bude mít zájem, abychom se skutečně posunuli dál. Ta nejistota je vysoká a rychlý postup je z mého hlediska důležitý.

Takže prosím, pojďme diskutovat nad věcným nastavením kurzarbeitu a nenechme ty české firmy, zejména české firmy, o které jde, české zaměstnance na holičkách. Děkuji.

