Ministryně Maláčová: Musíme řešit krizi bydlení

Podpora rodin

Teď ale k tomu, co týden dal u nás. Do finále se blíží schvalování rodičáku. Poslance čeká třetí čtení 16. Října, a pokud všechno klapne, od ledna mohou začít platit nová pravidla. Pro mě osobně tím podpora mladých rodin teprve začíná. V pondělí jsem představila návrh na obnovení jeslí, ve které by se měly proměnit dosavadní dětské skupiny. Svůj účel splnily, ale teď je nutné je ještě trochu vylepšit.

Nově by měl stát na místo pro děti do tří let, jejichž rodiče pracují či studují, poskytovat příspěvek 5000 korun. Jednáme také s Evropskou komisí, abychom jesle mohli financovat dále z evropských fondů tak, aby příspěvek rodičů zůstal co nejnižší. Úhrada od rodičů by přitom neměla přesahovat třetinu minimální mzdy. Peníze na to rodiny mít budou, protože budou pobírat rodičovskou, kterou navyšujeme. A také stále ještě zvažuji výjimku pro malé obce, které potřebují mít v jeslích i děti starší 4 let.

Musíme řešit krizi bydlení

Nedostatek přiměřených a cenově dostupných bytů je selháním našich předchůdců, kteří zanedbali regulaci trhu a podcenili potřebu obecních bytů. Pevně proto doufám, že paní ministryně pro místní rozvoj začne bytovou krizi řešit. Je evidentní, o kolik je výstavba bytů pro normální lidi důležitější, než budování luxusních čtvrtí pro úředníky, v čemž se, čert ví proč, shlédl pan premiér...

Zálohované výživné

Další trvalkou, kterou se budeme v příštích dnech zabývat v koalici, je zálohované výživné, jež by mělo pomoci asi 30 tisícům rodin. Na základě předchozích dohod jsem připravila finální verzi zákona, ale kolegové z ANO se už zase cukají. Přitom programové prohlášení vlády mluví jasně.

V praxi by to fungovalo tak, že pokud jeden rodič dvakrát za sebou nezaplatí alimenty, rodič vychovávající děti podá návrh na exekuci. Potom půjde na Úřad práce, kde zažádá o zálohované výživné, a od státu dostane plnou výši alimentů. Ty by pak Úřad práce od neplatiče tvrdě vymáhal.

Ministerstvo financí žádá, aby se vše spustilo až poté, co resort spravedlnosti připraví balíček opatření ke zvýšení efektivity vymáhání výživného. S tím souhlasím. Ale ať si to v ANO vyříkají mezi sebou – spravují ministerstvo spravedlnosti už šest let! Odpovědnost za (ne)vymáhání proto padá na ně. Jak se za poslední léta vymáhání práva v České republice zlepšilo? Já mám takový pocit, že kolegům z ANO je osud dětí, na které jeden z rodičů kašle, úplně ukradený. Či to máme řešit za ně? Já bych neplatiče klidně poslala na veřejně prospěšné práce. Ať si zvyknou, že dluhy se platit MUSÍ a u dětí to platí dvojnásob.

Kde na to vzít?

Paní ministryně financí by také mohla být vnímavější. Máme u nás třeba daňovou slevu na nepracující manželky. Tu rušit nechci. Chci ale, aby ji přestaly pobírat manželky nebo manželé, kteří o nikoho nepečují. Kteří nepracují, ale mohli by. Podle našich propočtů je to asi 76 tisíc osob, které ročně dostávají daňovou slevu zhruba 25 tisíc Kč. Tito lidé nejsou ani na rodičovské ani nepečují o zdravotně postiženého nebo třeba o seniora. Proč bychom měli jako stát dávat luxusní kapesné bohatým lidem? Víte, že se tak dají ušetřit DVĚ miliardy korun ročně? Zato děti v tísnivé situaci necháme na holičkách?

Mým cílem je také uzákonění minimální výše výživného. Mělo by jít přinejmenším o tisícovku, protože je absurdní, když soudy nařizují třeba jen pět stovek. Co se za ně dá dnes pořídit?

Redukce ministerských úředníků

Nebojím se ukázat, že šetřím také u sebe. Proto jsem na MPSV připravila další redukci úředníků. Na ministerstvu půjde o šest a půl procenta, na Úřadech práce a České správě sociálního zabezpečení o dvě a půl procenta. Když už musím škrtat, chci, aby se to pracovníků, kteří pracují s lidmi v terénu, dotklo co nejméně. Hodlám rovněž přeorganizovat ministerstvo, aby se dokázalo soustředit na dva prioritní cíle – pomoc seniorům a podporu rodinám.

