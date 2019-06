Ministryně Maláčová: Musíme zajistit, aby Ukrajinci nekonkurovali Čechům nízkými mzdami

V souladu s požadavky zaměstnavatelů vláda schválila příchod až dvojnásobného počtu ukrajinských pracovníků se zaměstnavatelskými kartami než doposud. Ročně to má být míst o 19 600 až na celkový počet 40 000 lidí.

Součástí schváleného materiálu v rámci vládního programu ekonomické migrace je stanovení výše zaručené mzdy těchto pracovníků na 1,2násobku zaručené mzdy, aby nedocházelo k situacím, kdy mají tito zaměstnanci přednost před domácí pracovní silou pouze z důvodu nízké ceny práce. Tento systém se inspiruje v již existujících mechanismech zvýšené zaručené mzdy u vysoce kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců.

„Čeští zaměstnanci potřebují silnou vyjednávací pozici. Když jsme kývli na potřeby zaměstnavatelů přivést v době rekordně nízké nezaměstnanosti do ČR ukrajinské zaměstnance, musíme zajistit, aby nekonkurovali českým pracujícím nízkými mzdami. Zaměstnavatelé by měli nejprve uvažovat o domácích zaměstnancích a až ve chvíli, kdy není jiná možnost, by se měli obracet k zahraniční pracovní síle. Proto je také zaručená mzda příchozích ukrajinských zaměstnanců stanovená na 1,2násobek zaručené mzdy, aby zaměstnavatelé preferovali domácí pracující,“ komentuje situaci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Z důvodů rekordně nízké nezaměstnanosti stále přetrvává poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle. Díky zrychlené proceduře pomocí tzv. projektů ekonomické migrace mají zaměstnavatelé možnost rychle a efektivně získávat potřebné lidské zdroje, a tím saturovat potřeby trhu práce. Je ovšem nutné chránit domácí zaměstnance, a proto byla v tomto případě přijata pravidla zahrnující mzdové kritérium.

Mzdové kritérium má u nejpočetnější skupiny nově příchozích, tedy u občanů Ukrajiny, za cíl především působit jako prevence sociálního dumpingu (umělému snižování mezd na pracovním trhu) a rovněž působit proti pracovnímu vykořisťování (vzhledem k novému opatření, kdy cizinec může podle dosud neschválené novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, změnit zaměstnavatele až po 6 měsících trvání pracovního poměru).

Projekty ekonomické migrace jsou pouze jedním ze způsobů náboru zahraničních zaměstnanců, který umožňuje využít zrychlenou administrativní proceduru. Ukrajinští pracovníci mají možnost se do České republiky dostat i jinými způsoby, které mzdové kritérium nevyžadují (např. zaměstnanecké karty mimo režim zvláštního zacházení nebo povolení k zaměstnání).

MPSV zároveň upozorňuje na fakt, že zavedení mzdového kritéria v tomto případě není nikterak v rozporu se zákoníkem práce. Podobné kritérium již platí pro nábor vysoce kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců (tzv. modré karty). V tomto systému je požadovaný limit 1,5násobku hrubé roční mzdy, aby mohlo dojít k importu pracovní síly. Opatření tedy již v jiné oblasti existuje a lze konstatovat, že jeho zavedení v rámci režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se sociální chartou, i s dalšími souvisejícími právními předpisy. Rovněž lze konstatovat, že na zavedení předmětného mzdového kritéria není potřeba ani novelizace žádných právních předpisů.

