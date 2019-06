Ministryně Maláčová: Na dofinancování sociálních služeb jsme se dnes dohodli

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte, abych vás informovala. Začnu tím nejdůležitějším. Tato vláda a ta předpředchozí vláda, vedená sociální demokracií, navýšila rozpočet, který jsme poslali krajům do sociálních služeb od roku 2013, o 104 %. Já jsem na letošní rok vyjednala rekordní rozpočet na sociální služby, který tady historicky ještě nebyl, ale protože se nám podařilo vyjednat i vyšší než očekávané navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách, protože jsme navýšili takzvaný zvláštní příspěvek pro zdravotní sestřičky, tak rozumím tomu požadavku krajů o dofinancování sociálních služeb v průběhu roku. Koneckonců je to věc, která se řeší každé léto posledních dvacet let.

Já mám radost vám oznámit, že jsme se dnes dohodly s paní ministryní financí a s paní předsedkyní Asociace krajů na dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, a to následujícím způsobem. Vláda v nejbližším možném termínu, pravděpodobně na svém zasedání 17. června, schválí dofinancování navýšených požadavků na chybějící 2 % ve výši 380 mil. korun, dále vláda podpoří dofinancování 639 mil. korun na ten takzvaný zvláštní příspěvek. Nad rámec této jedné miliardy se mi podařilo v minulých měsících realokovat 1,5 mld. korun nad rámec očekávání na takzvané individuální projekty, a to z evropských zdrojů. To znamená, že celkově obdrží kraje 2,5 mld. korun.

My jsme se dohodli s Asociací krajů - a už jsme k tomuto kroku přistoupili před několika dny a týdne - že Ministerstvo práce a sociálních věcí složí speciální tým, který maximálně vyjde krajům při přípravě žádostí o takzvané individuální projekty vstříc, tak aby mohly být v nejbližších dnech a týdnech připraveny, a tento výpadek z evropských zdrojů aby mohl být pokryt.

Pravděpodobně vás bude zajímat, jak je ta jedna miliarda korun na pokrytí zvláštního příplatku a těch 2 % na platech, které se nám podařilo nad rámec těch 5 % vyjednat, bude financován. Dohodli jsme se s paní ministryní financí, že bude financován z polovičky Ministerstvem práce a sociálních věcí a z polovičky Ministerstvem financí.

Další výborná zpráva - a myslím, že obce v to už ani nedoufaly - je to, že se nám podaří v příštích dnech a týdnech dofinancovat 200 mil. na sociální práce na obcích, 166 mil. na ohrožené děti na obcích a výborná zpráva je, že dofinancujeme také 81 mil. na takzvané nadregionální sociální služby, které jdou zejména za lidmi, kteří jsou postiženi autismem nebo roztroušenou sklerózou. To znamená 81 mil. nadregionální sociální služby, dofinancování 2019, 166 mil. ohrožené děti na obcích pro rok 2019 a 200 mil. sociální práce pro rok 2019.

Já myslím, že to je výborná zpráva, že naše vláda kromě toho, že zvedá důchody, zajistila vyšší rodičovský příspěvek, tak, jak jsme to prosadili do programového prohlášení vlády, 300 tisíc pro rodiny, které čerpají nebo budou mít nově narozené děti, že se nám kromě důchodů dařilo prosadit také navýšení příspěvku na péči ve třetím a ve čtvrtém stupni, že jsme od 1. července prosadili znovuvyplácení nemocenské v prvních třech dnech. To jsou všechno věci, které děláme pro občany této země. A výborná zpráva je, že se nám daří také navyšovat platy a dokážeme důsledek navyšování těchto platů obcím a krajům dofinancovat.

A poslední dobrá zpráva. My jsme se dneska také s paní ministryní financí dohodly, že spolu pojedeme na dovolenou, tak abychom mohly správně vyjednat rozpočet na příští rok, (Potlesk.) aby byly obě dvě strany spokojené.

Děkuji.

