Ministryně Maláčová: Nárok na krizové ošetřovné bude platit zpětně

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

žádám vás o schválení návrhu zákona, který většina z vás velmi dobře zná.

Dovolte, abych velmi stručně shrnula parametry toho takzvaného krizového ošetřovného. Jedná se o zvýšení parametru úhrady náhrady příjmů na 80 % takzvaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 korun na den. (V sále je hluk a špatná slyšitelnost.) Platí to pro zaměstnance i pojištěné dohodáře jak DPP, tak DPČ. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší deseti let a dále pak nezaopatřené starší děti, které se účastní školní docházky, závislé na péči jiné osoby, a to od prvního stupně závislosti, nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami a závažnými poruchami učení, dále pak osoby starší deseti let závislé na péči jiné osoby využívající služby stacionářů a obdobných zařízení, pokud budou uzavřeny.

Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy nebo třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti nebo té dané osobě v těch kategoriích, které jsem právě popsala. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání. Stejně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat, od ledna roku 2022, tzn. za měsíc, budou moci o dítě pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti, rodičů se automaticky ten návrh zákona už týká. Rodiče nebudou muset mít potvrzení od školy nebo od hygieny, ale stačí čestné prohlášení rodiče - to je věc, kterou také známe a zjednodušuje značně u krizového ošetřovného celou administrativu.

Nárok na krizové ošetřovné bude platit zpětně, pokud bude schválen tento návrh zákona. Účinnost zákona očekáváme dnem vyhlášení ve Sbírce. Česká správa sociálního zabezpečení bude automaticky doplácet rozdíl mezi 60 současně platnými procenty a těmi navrhovanými 80 procenty a také ten rozdíl do minimální výše 400 korun na den. Česká správa má povinnost vyplatit tento rozdíl do 90 dnů. Ošetřovné za další dny nad rámec současných 9 dnů případně 16 pro samoživitele bude vyplácet na základě žádosti rodiče. Opět není nutné potvrzení školy či hygieny, stačí čestné prohlášení.

Co se týká dopadů na státní rozpočet, tak dopady do rozpočtu budou pouze za měsíc listopad, protože vždycky vyplácíme s měsíčním zpožděním. To znamená, za prosinec se to už projeví v rozpočtu roku 2022. My odhadujeme dodatečné výdaje ve výši zhruba 600 milionů korun, tzn. že nyní nepředpokládáme dodatečný deficit, a podle toho, jak bude tento odhad naplněn, bude zabezpečeno rozpočtovým opatřením Ministerstva financí. (Velký hluk v sále.)

Co se týká...

Děkuji. Co se týká odhadu nárůstu dávek podle současného vývoje, tak jen pro vaši informaci - v říjnu tohoto roku bylo zpracováno nebo požádáno o 63 846 krizových ošetřovných nebo ošetřovných, za listopad - a tam říkám otevřeně, že to je číslo k 28. listopadu, tzn. ne za celý měsíc - to už bylo 73 322 dávek. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik ve stručnosti vše. Ještě jednou vás žádám o schválení tohoto návrhu zákona, který je dle našeho názoru více než potřeba.

Velmi děkuji.

