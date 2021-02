Ministryně Maláčová: Návrh je postaven na infekčnosti a příspěvek dostanou všechny diagnózy

reklama

Tak. Velmi stručně, protože čas běží. Živnostníci - myslím, že je shoda, že je potřeba, aby také měli nárok na izolačku. Je to velmi důležité, a jak přislíbila paní ministryně financí, tak to řeší Ministerstvo financí přes kompenzační bonus.

Nechtěla jsem tady otevírat to epidemiologické okénko a zmiňovat v rámci svého úvodního slova testování, trasování, prevenci a všechny tyto věci, protože si myslím, že to budeme dostatečně řešit a diskutovat v rámci nouzového stavu, ale samozřejmě, že izolačka a tento návrh není samospásný. Bez všech těchto věcí nebude mít smysl a nebude fungovat.

Velmi podporuji všechny tři pozměňovací návrhy, které tady byly vysvětleny, to znamená pozměňovací návrh pana poslance Chvojky na JISPSV, pak samozřejmě evidenci nepojištěných dohodářů od paní poslankyně Gajdůškové a také nový systém hlášení volných pracovních míst na úřadech práce, protože jsou to věci, které nám mohou také pomoci v příštích týdnech a měsících zvládnout situaci kolem nezaměstnanosti, která pravděpodobně bude ještě dále růst v důsledku pandemie.

Co se týká debaty kolem zvýhodňování covidu a jiných nemocí, jejich diskriminace, tak já upozorňuji, že ten návrh je postaven na infekčnosti, a ten příspěvek, izolačku, dostanou všechny infekční diagnózy. To je potřeba mít na paměti. To znamená, že to skutečně je postavené na karanténě. A i to údajné zneužívání je ošetřeno jako u každé jiné nemoci. Žádný zaměstnanec se nemůže dobrovolně sám uvrhnout do karantény a o karanténě vždy rozhoduje a nařizuje ji lékař.

A poslední dvě poznámky. Zaměstnavatelé si často protiřečí a říkám to s vědomím toho, že jsem si chválila ten sociální dialog, protože chtějí více testovat - to je pravda a to chválíme, to je chvályhodné, ale zároveň očekávají, že nikdo nebude zůstávat doma. To je zejména v reakci na pana poslance Beitla. Ale to nejde, to je logické, to je prostě protimluv, to je oxymorón. Pokud chci více testovat, tak musím počítat s tím, že budu zachytávat tu nákazu, a pak musím počítat s tím, že ti lidé zůstanou doma. A zároveň s tím souvisí, že lidé nesmí mít strach z toho testování, nesmí mít strach, že když půjdou na testy, tak to bude pro ně znamenat propad příjmů.

Co se týká té dojmologie, která tady zaznívala, jestli to bude, nebo nebude fungovat. Prosím vás, pojďme se spolehnout na to, co nám říkají odborníci a co nám říkají čísla a data. Víte, že s tím návrhem je spojeno to, že to budeme pravidelně každé dva týdny vyhodnocovat, případně parametricky upravovat. A já rozumím tomu, že pro poslance je 370 korun denně navíc málo. Rozumím tomu, nicméně věřte tomu, že pro lidi s mediánovou mzdou to znamená strašně moc peněz a i pro lidi s průměrnou mzdou.

To znamená, že tento návrh si myslím, že je správná cesta, budeme ho průběžně vyhodnocovat a uvidíme, do jaké míry zafunguje. Já jsem o jeho prospěšnosti pro zvládnutí pandemie velmi přesvědčena.

Děkuji.

