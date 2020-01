Ministryně Maláčová: Pan Kubera se nestyděl za to, že je politik

Omlouvám se za pozdní hlášení. Byla jsem na rodinné oslavě .

Bohužel v nás všech ale stále ještě doznívá dost smutný týden. Požár domova pro hendikepované ve Vejprtech nám připomněl, jakou odpovědnost máme za ty, co jsou limitováni v možnosti pomoci si sami. Obdivuji zaměstnance sociálních zařízení, kteří ze sebe vydávají maximum, a přitom jsou ohodnoceni hůře než mnohé jiné, „pohodovější“ profese. Je naším úkolem tento stav měnit. Také je nutné více investovat do zabezpečení těchto budov, zejména protipožárního, a do jejich lepšího propojení s institucemi v integrovaném záchranném systému. Takových výdajů není nikdy škoda. Úroveň každé společnosti se pozná podle toho, jak se stará o ty nejslabší. já mám velkou radost, že v pátek z Ministerstva prace a sociálních věcí do Vejprt odešla mimořádná dotace ve výši 5 milionů Kč!

Také si stále nemůžu zvyknout na to, že mezi námi není Jaroslav Kubera. Vím, že se mnozí ptají, jestli ten smutek z odchodu politického soupeře nehrajeme. S panem Kuberou nás názorově opravdu dělily miliony světelných let. Ale to neznamená, že mi nebude chybět jeho pošťuchování a špičkování. Jak to vysvětlit… Politika je zvláštní prostředí, plné problémů, útoků, konfliktů a stresu. Proto je radost narazit na někoho, kdo se nebere tak vážně a dokáže situaci odlehčit. Nemluvě o tom, že pana Kuberu politika bavila, neměl ji na háku a nestyděl se za to, že je politik. A velmi jsem si cenila toho, že pan předseda Senátu vždycky držel slovo. Prostě profesionál každým coulem.

Abych ale taky zmínila něco radostnějšího. Prvním čtením ve Sněmovně prošla novela zákoníku práce, jež má umožnit vznik sdílených pracovních míst. Sice se budeme muset vypořádat se spoustou připomínek z různých stran, ale věřím, že záměr odsouhlasený odbory i zaměstnavateli podpoří také poslanci. Systém na podporu částečných, flexibilních úvazků pomůže především maminkám s malými dětmi a seniorům. Dalším cílem předlohy je snížit administrativu. Zpřesnit se mají také podmínky pro výpověď, kterou dá pracovník kvůli přechodu na jinou práci. Novela by navíc zvýšila jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci.

Začala jsem hendikepovanými ve smutném tónu, skončím trochu příjemněji. Chci vás ještě jednou pozvat do atria našeho ministerstva. Až do 23. února máte možnost zhlédnout výstavu obrazů Ondřeje Kmoška „Osvícení“. Je opravdu úžasná. Autor zapálený pro věc sám pracoval s mentálně postiženými a po dobu dvaceti let je maloval. Na obrazech pak vidíte přehlídku duší, nálad, pocitů i životních příběhů. Vždycky, když jdu kolem, cítím, jak mi dodávají energii vrhat se do dalších a dalších zápasů. Zkuste přijít, třeba vás nakopnou podobně.

Vaše Jana Maláčová

