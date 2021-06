Ministryně Maláčová: Rodinám, které se snaží, pracují, ale stejně mají velmi nízké finanční příjmy

reklama

Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dobrý den. Dovolte, abych vám představila senátní tisk č. 99, tedy novelu zákona o státní sociální podpoře, která obsahuje úpravu přídavku na dítě, konkrétně valorizaci částek o 26 %, a potom také zvýšení násobku životního minima, které určuje nárok na přídavek z 2,7 na 3,4 násobku právě životního minima rodiny. Jedná se o dlouho očekávanou pomoc rodinám, které se snaží, pracují, ale stejně mají velmi nízké finanční příjmy. Je to i jeden z velmi efektivních nástrojů, jak bojovat s krizí, přistoupila k tomu celá řada členských zemí EU a i nám bylo doporučeno valorizovat a rozšířit přídavek na dítě experty z vládního NERVu. Dnešní situace přídavku na dítě je opravdu tristní, jen abych to dokreslila, nárok na podporu má jen jedno dítě z deseti, a domnívám se, že to je velmi špatně. Současné nastavení znamená a bavíme se o 2,7 násobku, že matka samoživitelka, která má příjem 15 000 měsíčně, tak v tuto chvíli nemá nárok na přídavek na dítě, protože je z pohledu současně platného zákona o státní sociální podpoře vysoce příjmová, bohužel to takto je. Druhý příklad, pokud máme dva rodiče malého dítěte, kteří oba dva pracují za minimální mzdu, tak také nárok na pomoc státu nemají. Pak dochází k paradoxní situaci, že nárok na tuto dávku, pro rodinnou dávku mají spíše nepracující rodiny s dětmi, a to chceme novelou napravit. A proto je klíčové rozšířit okruh rodin s nárokem na přídavek na dítě a rozšířit podporu státu rodinám.

Jak jsem již zmiňovala, dnes je to jedno dítě z deseti, díky novele to bude dvojnásobek, tzn. zhruba půl milionu dětí, tzn. každé páté nezaopatřené dítě. Dovolte mi pak ještě stručně shrnout změny, které s sebou novela ve verzi schválené PS přináší. Jak už jsem zmínila, je to valorizace částek o 26 % a zvýšení motivačního bonusu pro pracující rodiny z 300 na 500 Kč, dále je to rozšíření okruhu rodin s nárokem do 3,4 násobku životního minima rodiny, za třetí je to nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí ze závislé činnosti do nároku na všechny dávky státní sociální podpory, to je zejména důležité například když si děti přivydělávají, tak aby nebyly demotivovány, protože by pak rodiny okamžitě přišly o přídavek na dítě. Dále je to změna místní příslušnosti krajských poboček Úřadu práce ČR z místa trvalého pobytu na místo dle skutečného bydliště, to je v rámci tzv. debyrokratizace, a zvýšení přívětivosti úřadů práce, možnost jednorázového vyplácení nevyčerpané částky rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte. To je velmi důležitá motivace k tomu, aby pracující rodiny s dětmi měly velmi rychle druhé dítě. Očekáváme od toho, že to povede ke zvýšení porodnosti. Víte, že ČR v tuto chvíli má velký problém, co se týká dvoudětných rodin, už v tuto chvíli bohužel převažují jedináčci v českých rodinách. A v neposlední řadě je to úprava daňových předpisů v oblasti čerpání daňového zvýhodnění na děti. Co se týče záměru pozměňovacích návrhů na půdě Senátu, ty, co zazněly a byly podpořeny na výborech, mají mou podporu. Jedná se o legislativně technické úpravy zejména těch věcí, které byly schváleny jako poslanecké pozměňovací návrhy. Do státní sociální podpory směřuje pozměňovací návrh paní senátorky Jelínkové, která upravuje formulaci podmínky pro jednorázovou výplatu rodičovského příspěvku tak, aby byl dosažen zamýšlený cíl, protože ta formulace vedla právě k poškozování pracujících rodin a ten záměr byl přesně opačný. Potom panu senátoru Větrovskému děkuji za pozměňovací návrh, který upravuje účinnost dnem nabytí, což je nutná změna vzhledem k legislativnímu procesu tak, aby se změny v přídavku mohly vztáhnout na období zamýšlené vládním návrhem, a to je 1. 7. V tuto chvíli je skutečně totiž potřeba, aby rodinám peníze doputovaly co nejdříve, protože se jedná o pomoc v krizi, a asi se shodneme, že pracující rodiny s dětmi byly těmi uplynulými 14 měsíci poškozeny skutečně nejvíce.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, proto vás poprosím o podporu tohoto důležitého návrhu zákona. Děkuji.

