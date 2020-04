Ministryně Maláčová: Škola vystaví potvrzení o tom, že dítě existuje

reklama

Děkuji moc. Jestli dovolíte, odpovím dotazy, ať se nám tu nehromadí, protože jichž už začíná být skutečně moc. Začnu tím nejjednodušším dotazem pana senátora Valenty. My budeme zítra na vládě schvalovat návrh, který předloží MMR a bude ho vyplácet Státní fond rozvoje bydlení, a ten míří přesně na podstatu věci. Tzn. s. r. o., kde je jednatel zároveň zaměstnancem, nedosáhne z tohoto důvodu na Antivirus. A my chceme, aby tito lidé měli nárok po vzoru „Pětadvacítky“ na 500 Kč/den. Aby se také neocitli bez jakékoli finanční kompenzace. Bude to vypláceno stejně jako všechny tyto kompenzační návrhy.

To znamená ode dne vyhlášení nouzového stavu zpětně, až po dobu, kdy vlastně bude tomu s. r. o. podle toho odvětví umožněna zase činnost. To znamená, že tento návrh tam je. Máme několik dní zpoždění, protože my jsme cizelizovali ještě různé údaje o těchto firmách, a tuším, že jedni mám aktuální informaci, tak tam nově přibyly i s. r. o. se dvěma jednateli, respektive zaměstnanci, pokud jsou to manželé. Čili aby ani tyto výjimky, i když ne četné, nebyly z toho nároku na finanční kompenzaci vyjmuty. To znamená, zítra by to měla schválit vláda a příští týden Poslanecká sněmovna, pracujeme s tím, víme o tom.

Co se týká toho dotazu na školky. Já jsem apelovala na pana ministra školství a na pana ministerstva zdravotnictví a včera jsme se takto dohodli, ono je to skutečně velmi důležité, aby ministerstvo zdravotnictví přes mimořádné opatření vydalo pokyn, a podle mě to musí být pro všechny děti stejně, do 15 let věku, za jakých podmínek je návštěva školy nebo mateřské školky v současné epidemiologické situaci pro tyto děti riziková. To znamená, ať už mají oslabenou imunitu nebo nějaké onemocnění, nebo například žijí ve společné domácnosti se seniorem, který spadá do té rizikové skupiny. Pan ministr zdravotnictví tuto, vlastně tento výklad nám přislíbil. My na tom budeme, zejména Česká správa sociálního zabezpečení, spolupracovat. Chtěli bychom to zítra vzít na vládě na vědomí, tak aby ta pravidla byla jasná, případně pokud tam budou ještě nějaké rozpory, tak se o tom můžeme pobavit v pondělí. To znamená, aby na to byl dostatek času. A na základě toho, pokud by rodiny, které mají dítě, které má jít do školy nebo do školky, spadaly do těchto rizikových skupin, tak by vystavily čestné prohlášení, že spadají do této rizikové skupiny, neumožňuje jim regulace, aby děti do tohoto předškolního nebo školního zařízení nastoupily, a tím jim vznikne nárok na ošetřovné. To znamená, to je ten mechanismus, který máme vymyšlený a v příštích dnech by měl být schválen vládou. Tak aby právě tyto rodiny, kde jsou tyto obavy, tak aby mohli dále fungovat.

Co se týká toho vystavení potvrzení o uzavření škol, já to slýchávám dennodenně, tuto poznámku, ale upozorňuji, já pana senátora opravdu poprosím, to není potvrzení o tom, že škola byla zavřena, to je naprosto mylná interpretace, ono se to tak ani nejmenuje. To je potvrzení o tom, jestli znáte ten mechanismus, jak vzniká ošetřovné, že ten daný zaměstnanec má dítě, protože škola vystaví potvrzení o tom, že to dítě existuje, pošle se to zaměstnavateli, ten potvrdí, že se jedná o zaměstnance. A pak se to na základě těchto dvou údajů, dítě existuje a ten člověk je v pracovním poměru, pošle okresní správě sociálního zabezpečení. Je to mechanismus, který funguje asi 40 let. My jsme, protože se jedná o mimořádnou situaci, tak jsme ho plně elektronizovali. Školy dostaly ten formulář elektronicky, aby si to mohly automaticky předvyplnit, a posílají to e-mailem, datovou schránkou atd., jak se dohodnou. A ten, není to formulář o tom, že škola byla zavřena, ale je to formulář potvrzení o tom, že ten daný zaměstnanec má vlastně dítě. To je potřeba si říci. A je to ještě důležitější kvůli tomu, že OSVČ, víte, že ošetřovné jsme pro OSVČ vůbec neměli, a my jsme to zaváděli, a pro OSVČ vyplácí ošetřovné MPO přes živnostenské úřady. A živnostenské úřady vůbec nemají čestné prohlášení, nemají vůbec informaci o tom, zda vlastně ten daný živnostník má děti, oni jakoby z pohledu zákona vůbec nemají přístup k těmto informacím, takže o tom je ten mechanismus, že dítě existuje a je to dítě této dané osoby, dle zákona, jak se to dělá 40 let, tak je to takto nastaveno. Takže to není formulář o tom, že škola měla zavřeno, to by bylo na hlavu, všichni víme, že školy jsou zavřené, ale je to formulář, kde se potvrzuje, že dítě existuje a že tím vzniká nárok na ošetřovné. Co se týká školky v zahraničí, ohledně dotazu pana místopředsedy.

Pane místopředsedo, v tuto chvíli, tak jak se vláda rozhodla, vlastně už týden, mohou čeští občané cestovat do zahraničí, ale problém je v tom, že nás ty okolní státy nepustí k nim. To znamená, že ten dotaz je pravděpodobně otázka diplomatických jednání, kromě pendlerů, ano, ale víte, jaké jsou tam regulace a podmínky atd. To znamená, kdy budou moci děti navštěvovat předškolní zařízení v zahraničí, pravděpodobně jste měl na mysli Německo, jestli se nepletu, tak skutečně to nespadá do mé gesce, je to věc nějakých vyjednávání. A víte, že tam jsou ty karanténní podmínky. To znamená, že stále jsme v mimořádných opatření, stále je to mimořádná situace a není to pouze na rozhodnutí českých orgánů. A omlouvám se, pravděpodobně nebudu mít detaily k tomuto, nicméně to nespadá do mé gesce, ale mohu se svých vládních kolegů dotázat. Co se týká pozměňovacího návrhu paní senátorky Jelínkové, já principiálně s tím nemám problém, principiálně, ale nesouhlasím s tímto pozměňovacím návrhem ze dvou důvodů. Zaprvé by to způsobilo zpoždění ve vyplácení ošetřovného o týdny, protože my v tuto chvíli nemáme retroaktivní vyplácení od 1. dubna, ale máme pouze retroaktivní působnost. Duben se bude vyplácet v květnu po ukončení měsíce. To znamená, my jsme to udělali, to ošetřovné, od 1. dubna. Dnes, pokud senát návrh schválí a pan prezident jej podepíše, tak můžeme v pondělí, pokud nám zaměstnavatelé postoupí ten formulář, tak můžeme začít procesovat vyplácení za duben jako celek a nic se pro nás nemění. Proto jsme také chtěli, aby to pro Českou správu sociálního zabezpečení bylo velmi rychlé, tak jsme chtěli, aby tam byl celý kalendářní měsíc.

Asi víte, že ta debata ve sněmovně byla, jestli půlka dubna, nebo celý duben. A my jsme říkali, protože ta potvrzení od školy se dělají jenom první měsíc, je to jenom důkaz o tom, že to dítě existuje, a teď v těch následujících úsecích časových už rodiče posílají pouze výkaz péče, protože my jsme umožnili to, že se mohou střídat, jak uznají za vhodné, že mohou také třeba několik dní pracovat a několik dní pečovat. A na základě toho budou rodiče posílat pouze ten výkaz péče. To znamená, že kdyby byl přijat tento pozměňovací návrh, a my máme k dnešnímu dni, já jsem citovala ta čísla k 26., ale k dnešnímu dni máme 160 tisíc žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření škol, tak pokud by byl návrh přijat a sněmovna by ho potvrdila, tak si dokážu tvrdit, že by to způsobilo zpoždění vyplácení ošetřovného zhruba o 5 týdnů, což si myslím, že je nepřijatelné v době, kdy rodiče čekají na ty peníze a česká správa pracuje 7 dní v týdnu, má veliké přesčasy, abychom tento mimořádný nával, který nás kvůli epidemii potkal, tak abychom ho zvládli a rodiče měli finanční prostředky co nejdříve. To znamená, že by způsobilo zásadní zpoždění, to je jedna věc. A druhá věc, a to si myslím, že je mnohem zásadnější, přijde mi velmi nespravedlivé, tak jak je ten pozměňovací návrh napsán, aby lidé, kteří pečovali o nemocné děti, tak aby měli 60 % na ošetřovném, a lidé, kteří mají ošetřovné, protože se zavřely školy a děti jim takzvaně běhají na zahradě, dostaly 80 %. To mi přijde extrémně nespravedlivé, aby ti lidé, kteří opravdu pečují o nemocné měli 60 % a, díky tomuto pozměňovacímu návrhu, lidé, kteří zůstali doma, protože školy zavřely, měli 80 %. To by se mi opravdu jako ministryně práce a sociálních věcí velmi těžce vysvětlovalo, takže z tohoto důvodu s tím pozměňovacím návrhem nesouhlasím.

