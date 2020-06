Ministryně Maláčová: Sociální dávky mají pomáhat lidem, kteří pracovat nemohou, a lidé, kteří pracují, tak musí mít důstojnou mzdu

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedla, že si myslíme, že se všichni shodneme na tom, že sociální dávky mají být zejména podpora pro ty, co nemohou pracovat, že takto by ten systém měl fungovat, a pro ty, kteří pracovat mohou, tak aby pracovali, ale zároveň, a to si myslím, že je nejenom sociálnědemokratická priorita, aby mohli za tu svou mzdu důstojně žít, aby lidé, kteří poctivě pracují, tak aby mohli zaplatit všechny své účty, uživit své rodiny.

To znamená, že ten systém je jednoduchý. Sociální dávky mají pomáhat lidem, kteří pracovat nemohou, a lidé, kteří pracují, tak musí mít důstojnou mzdu. Z tohoto důvodu si myslím, že máme jasno. My jsme připravovali vládní návrh na revizi tzv. sociálních dávek, nicméně já jsem dnes ráno měla tiskovou konferenci, kde jsem zmiňovala čísla aktuální nezaměstnanosti za měsíc květen. A ta čísla jsou stále ještě velmi slušná - 3,6 % za měsíc květen, ale není to stav, který by nás měl ukolébat. Víte, že prognózy téměř všech ekonomů hovoří o tom, že na podzim tohoto roku budeme čelit sedmi, osmi, možná desetiprocentní nezaměstnanosti. A z tohoto důvodu si myslím, že je hlavním úkolem vlády se na tuto situaci připravit tak, aby lidé, kteří ne vlastní vinou přijdou o práci, tak aby dostali ze strany státu podporu. Protože lidé, kteří dělali všechno správně - pracovali, snažili se živit své rodiny, přijdou kvůli nenadálé situaci, kdy jsme ze dne na den museli vypnout ekonomiku, tak potřebují mít, pokud skutečně skončí na úřadech práce, dobrou podporu státu. A já si myslím, že to by mělo být v tuto chvíli skutečně naší prioritou, abychom ekonomiku vrátili zpátky na koleje, abychom ty ekonomické škody odvrátili. Myslím si, že všichni shodneme na tom, že bezpečnostně, zdravotně, epidemiologicky jsme celou tu nenadálou situaci, koronakrizi zvládli na výbornou, ale teď musíme zvládnout i druhou frontu, tu ekonomickou. To znamená, aby lidé nepřicházeli o práci, aby ekonomika se nepropadla do krize, a to bude tím hlavním posláním. A pokud lidé přijdou o práci kvůli viru, ne proto, že udělali něco špatně, ale kvůli viru, protože přijdou o práci, tak abychom jim práci našli co nejdříve novou a abychom jim pomohli na tuto situaci reagovat.

To si myslím, že by mělo být teď prioritou vlády a já jako ministryně práce a sociálních věcí pro to udělám maximum. Nicméně na těch návrzích, bylo to tady už také řečeno několika předřečníky, dále pracujeme, žádný z těch návrhů není pozastaven: důchodová reforma, revize dávek, novela zákona o sociálních službách. Vše běží a pevně doufám, že v příštích týdnech tyto návrhy představíme. Děkuji.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



