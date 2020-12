Ministryně Maláčová: Už slyším ty brblaly s naditými peněženkami, jak vykřikují

reklama

Přeji všem hezkou neděli,

doufám, že ji trávíte stejně jako já přípravami na Vánoce. Minulý víkend jsme sháněli stromeček a dnes jsme dělali vánoční hvězdu. Vánoce nám vyvrcholí už za necelé dva týdny, ale jeden dárek jsme si nadělili už v pátek.

Po 2 letech práce jsme představili důchodovou reformu! a odeslali ji v paragrafovaném znění k připomínkám. Chytráci brblají, ale faktem je, že jsme jediní, kteří přišli s něčím konkrétním. Jsem proto moc vděčná za všechny krásné zprávy a projevy podpory, které jste mi posílali. Tentokrát byly hlavně od žen, protože právě jejich důchody musí být do budoucna spravedlivější.

Psala mi paní Květa, která odešla do důchodu letos na podzim a s hrůzou zjistila, že bude muset vyžít jen z 9.265 korun. Většinu života pracovala ve školní jídelně a sama vychovala 3 děti. V 90. letech ale přišla o práci, a protože byla samoživitelka se třemi dětmi na krku, novou práci našla až po delší době. I tak se jí ale podařilo splnit povinných 35 let pojištění.

To, že náš důchodový systém dnes nejenže neoceňuje, ale naopak ještě trestá ženy za výchovu dětí ztrátou výdělku a nízkými důchody, je hrozná nespravedlnost! Každý, kdo má děti ví, jaká je to dřina. Proto v naší důchodové reformě počítáme se zavedením výchovného 500 korun za každé vychované dítě.

A důchod pod 10 tisíc? To už nesmí mít nikdo. Jen ten základní totiž bude 10 tisíc a k němu se přičte ještě ocenění celoživotní práce a výchova dětí.

Takže v případě paní Květy to bude 10.000 + 1.500 = 11.500, tj. o 2235 korun navíc. Není to sice žádná hitparáda a budu tlačit na další růst důchodů, ale je to mnohem férovější. A v naší důchodové reformě je spoustu dalších vylepšení, se kterými vás budu postupně seznamovat. ZDE si zatím můžete přečíst shrnutí.

Ale protože sytí hladovým nevěří, už slyším ty brblaly s naditými peněženkami, jak vykřikují: „A kde na to vezmete?" Tak já vám to řeknu – stačí se podívat na daňové úniky, daňové výjimky a odliv stovek miliard do zahraničí. Jasně, chápu, že se to některým nelíbí a budou dělat všechno pro to, aby spravedlivá důchodová reforma ztroskotala. Ale já to rozhodně nevzdám!

Tenhle rok je pro všechny strašně těžký, a to nejen pro ty, kteří musejí vyžít z důchodů. Ale teď už bychom si měli odpočinout a najít si trochu klidu a času na sebe a své nejbližší. A hlavně věřit, že se co nejdříve vrátíme do normálu. Myslím na vás.

Vaše

Jana Maláčová

Jana Maláčová

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



