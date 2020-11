Ministryně Maláčová: Velká část starobních důchodců se nemá dobře, zejména kvůli výjimečné inflaci

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já ještě než začnu vysvětlovat svůj pohled na státní rozpočet na příští rok, tak bych chtěla reagovat na tu debatu, která tady byla zejména z pravicového spektra. Já bych chtěla podtrhnout, že díky tomu, že jsme před deseti, dvanácti lety během té velké hospodářské krize šetřili, tak jsme se dostávali z krize o dva roky déle než celá západní Evropa. Tak to byl jeden důsledek. To neznamená, že šetři se nemá, ale nemá se šetřit na špatném místě. To je opravdu skutečně potřeba dodržovat a rozlišovat a myslím si, že by česká pravice měla konečně toto paradigma nějakým způsobem vyhodnotit. Koneckonců ten čas, který uběhl, už je více než dostatečný. Zároveň jedna zkušenost, kterou mám já. Například když jsme v posledních měsících vyjednávali kurzarbeit, tak nás podnikatelé a firmy prosili, abychom udělali takový zákon, který zajistí, že se příští vlády nebudou chovat k podnikatelskému sektoru tak špatně jako vlády ODS a TOP 09. Byly to firmy, které nás prosily, abychom zamezili tomu, aby se opakovala ta situace z roku 2008, 2009, a vlády se nechovaly k podnikatelskému sektoru tak macešsky.

Teď už bych ale chtěla zmínit pohled MPSV na státní rozpočet. Pro mě je klíčové, co přináší lidem státní rozpočet na příští rok. Myslím si, že je jasné, že ohrožené skupiny, které má Ministerstvo práce a sociálních věcí na starosti v tzv. té druhé a samozřejmě i první vlně pandemie, jsou ohroženy ještě více, než to bylo kdykoli předtím představitelné. A já si myslím, že ten klíčový úkol Ministerstva práce a sociálních věcí, aby státní rozpočet na ohrožené skupiny pamatoval, se nám podařilo zajistit. Nejprve chci zmínit, co bylo zohledněno ve státním rozpočtu a pak bych se chtěla vyjádřit k tomu, na čem ještě pracujeme. Jsou to investice do lidí a do infrastruktury v sociálních službách. Sociální služby nejenom v té první vlně, ale zejména v té druhé vlně odvádějí velký kus práce. Dělají nemožné a zajišťují to, aby nejohroženější skupina z pohledu pandemie nezůstala bez ochrany. Myslím si, že jsme během první vlny sociálním službám práci maximálně ulehčili a ještě lepší zpráva je, že státní rozpočet na tuto skupinu statisíců lidí ještě více pamatuje. Máme tam navýšení platů všem zaměstnancům v sociálních službách kromě těch manažerských pozic o 10 %. To je velmi dobrá zpráva. Víte, že se nám v posledních sedmi letech podařilo značně finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách zvýšit o více než polovinu, nicméně stále je zde prostor pro růst a 10 % je výborná zpráva, je to jedno z největších navýšení vůbec.

Důležité jsou taky s ohledem nejenom na pandemii, ale také na stárnutí populace, což je věc a výzva, která je dlouhodobějšího charakteru a která nás bude v příštích desetiletích extrémně zaměstnávat, tak jsou to investice do infrastruktury sociálních služeb. Tam mám velkou radost, že se nám podařilo v podstatě tu alokaci na výstavbu zdvojnásobit a příští rok půjde ze státního 1 mld. nejenom do domovů pro seniory, ale také např. do chráněného bydlení pro lidi s poruchou autistického spektra atd. Samozřejmě chceme nad rámec toho investovat ještě 3 mld. z evropských peněz, z tzv. programu React. To jsou výborné zprávy.

Co se týká seniorů, když projdeme plynule ze sociálních služeb do problematiky důchodů, tak nad rámec valorizačního mechanismu - Senát o tom bude jednat ve čtvrtek nebo v pátek, pardon, omlouvám se, v pátek odpoledne - tak se nám konečně podaří snad jako vládě prosadit ten mimořádný příspěvek 5000 korun. To je letos ze státního rozpočtu a k tomu v rámci standardní valorizace na příští rok počítáme s průměrným zvýšením, s průměrným zvýšením důchodů o 839 korun. To je celkové zvýšení 5,8 %. Já si myslím, že to je velmi slušné navýšení. Průměrný důchod tak stoupne na 15 336 korun, to ale neznamená, že všichni budou mít takovéto částky. Celkově to bude stát meziročně stát 28,6 mld. korun. Upozorňuji, že celkové náklady na rozpočet 2021 jsou ve výši 504 mld. korun. Přestože jde o velký podíl, obrovský podíl kapitoly důchodů na státním rozpočtu, stále se u nás velká část zejména starobních důchodců nemá dobře, a to zejména kvůli výjimečné inflaci. Z tohoto důvodu konečně dotáhneme do konce legislativní proces té pětitisícovky navíc, ale samozřejmě ukazuje to také na nutnost důchodové reformy. Víte, že pravděpodobně 27. listopadu se sejde důchodová komise a poté na začátku měsíce prosince, pokud pomine nouzový stav, tak představíme naši důchodovou reformu. Já si myslím, že je opravdu nutné provést systémové změny v oblasti důchodů, aby byly finančně udržitelné, ale zároveň aby důchody plnily svoji funkci, to znamená aby lidé, kteří celý život pracovali, odváděli do systému, tak aby měli klidné stáří.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě seniorů to jsou ale i další skupiny obyvatel, které jsou v tuto chvíli ještě o to více zranitelnější. Je potřeba říci, že jsou to zejména rodiny s dětmi. Chceme zamezit dalšímu zhoršování jejich situace. Jsou to právě rodiny s dětmi. A zhruba 15 % z nich v posledních měsících vykázalo propad příjmů až o 30 %. To jsou obrovské částky. Dobrá zprava je, že na primární prevenci, na takzvaný dotační titul Rodina půjde celkově 150 mil. Kč, to je téměř o 48 mil. více. A primární prevence je vlastně investice do toho, aby se rodiny nerozpadaly a aby se jejich případné problémy řešily včas - domácí násilí, různé výchovné problémy s dětmi, drogy, finanční gramotnost. To jsou všechno věci, na které dotační titul Rodina míří. A navýšení téměř o 50 % je velmi dobrá zpráva.

Negativní dopady pandemie také nesmí dopadat na ohrožené děti, proto na oblast sociálně právní ochrany dětí na obcích jsme vyjednali navýšení o 65 mil. Kč, celkově půjde tedy na činnost OSPODů až 1,7 mld. Kč. Myslím si, že to je další výborná zpráva.

Stěžejní je v době pandemie také fungování sociální práce, která slouží všem, kteří se ocitají v náročné situaci - lidé sociálně vyloučení, lidé ve finanční krizi bez prostředků. A na sociální práci na obcích a na krajích jsme vyjednali o téměř 90 mil. Kč více, celkově sem tedy půjde téměř 0,5 mld. Kč, i když uznávám, že by si tato oblast zasloužila ještě větší finanční injekci.

Uvedla jsem tu všechno, co se podařilo ve státním rozpočtu vyjednat, to znamená to, s čím panuje spokojenost. Jsou ale stále ještě dvě věci, které chybí. V legislativním procesu je přídavek na dítě. Pokud jsem zmiňovala, že velké množství rodin vykazuje až 30% propad příjmů za minulé měsíce, tak je potřeba této situaci nejrychleji a nejefektivněji zamezit právě tím, že se navýší koeficient příjmový rodin, kdy se do pobírání přídavků na dítě vejde ještě více rodin. To si myslím, že bude úkol na příští týdny. A pevně doufám, že se nám podaří najít takové řešení, které nejenom že vyřeší finanční situaci rodin ohrožených chudobou, ale také podpoří spotřebu ekonomiky. Víte, že ten fiskální multiplikátor u přídavku na dítě je extrémně vysoký. Odborníci, ekonomové jej považují za nejlepší řešení v této situaci, to znamená přídavky na dítě.

Za mě jako sociální demokratku je také důležité říct, že přídavky na dítě díky tomu, jak rostly v posledních letech mzdy, tak se staly chudinskou dávkou, i když před třemi lety ten koeficient stoupl z 2,4 na 2,7. A proto je důležité, aby pracující rodiny s dětmi - pracující rodiny s dětmi - na tuto prorodinnou dávku dosáhly a pomohli jsme tak rodinám, které pracují, ale přesto jsou chudé. To je ten klíčový imperativ.

Nesmíme také zapomínat na samoživitelky, které jsou probíhající pandemií ještě o to více zasaženy. Já doufám, že se nám pozítří v pátek podaří společnými silami schválit ve třetím čtení návrh zákona o náhradním výživném. Pokud se nám to podaří společnými silami dotáhnout do konce, tak to bude po 15 letech diskusí konečně jasná a systémová pomoc samoživitelským rodinám.

Zákon o státním rozpočtu také nezahrnuje navýšení nebo zvýšení minimální mzdy ani nárůst platů ve veřejné sféře. O minimální mzdě budeme jednat příští týden na vládě. Nárůst platů ve veřejné sféře je ještě předmětem jednání a bude se samozřejmě odvíjet od projednávání daňového balíčku.

Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit a která je v běhu, je novela zákona o sociálních službách, to znamená systémová pomoc sociálním službám. V tuto chvíli máme proběhlý meziresort a budeme o tom jednat a pevně doufám, že se nám podaří jako vládě schválit takovou systémovou změnu, která celou oblast sociálních služeb stabilizuje, zpřehlední a v této kritické době sociálním službám pomůže.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o státním rozpočtu projednáváme později než obvykle. Vzhledem k situaci dochází k neustálým změnám. A tím, že tento rok není stabilní, tak tomu odpovídá i státní rozpočet. Vím, že není dokonalý ani finální, nicméně z pohledu občanů a z pohledu rozpočtové kapitoly MPSV jej v tuto chvíli považuji za rozumný kompromis, který pomáhá lidem.

Velmi vám děkuji.

