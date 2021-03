Ministryně Maláčová: Zvýšená náhrada bude ve výši 100 % průměrného redukovaného výdělku

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovoluji si vám představit hlavní principy zákona o zvýšené náhradě příjmů, takzvaná stoprocentní nemocenská. Podle tohoto návrhu dostanou všichni zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace, zvýšenou náhradu příjmů. Co se týče doby, po kterou bude zaměstnanec zvýšenou náhradu dostávat, tak ta se týká 14 dnů, to znamená, pokud zaměstnanec bude v karanténě bez pozitivního testu nebo bude v izolaci. (Hluk v sále rapidně narůstá.)

Zvýšená náhrada bude ve výši 100 % průměrného redukovaného výdělku. A všichni zaměstnanci s příjmem do 45 000 hrubého by tak kvůli karanténě neměli mít žádný ušlý příjem. To si myslím, že je klíčové, aby zaměstnanci, nebo naprostá většina zaměstnanců neměla žádný ušlý příjem. Celkově jde téměř o 3 miliony zaměstnanců, u kterých...

Celkově jde o 3 miliony zaměstnanců, u kterých díky tomuto zákonu nedojde v případě karantény nebo izolace k propadu příjmů.

Důležitá je také účinnost. Zákon se bude vztahovat na všechny karantény v březnu a v dubnu, a to i zpětně. To znamená, pokud je někdo v karanténě již od včerejška, tedy od 1. března, bude se zvýšená náhrada vztahovat i na něj.

Zákon se týká všech zaměstnanců a všech pojištěných dohodářů, tedy lidí s dohodou o pracovní činnosti s příjmem vyšším než 3 500 Kč měsíčně, nebo dohod o provedení práce ve výši alespoň 10 000. Živnostníků, jak už všichni víte, se návrh netýká. Ti mají v karanténě podle zákona o kompenzačním bonusu 500 Kč na den.

Pro zaměstnavatele bude vyplácení ještě jednodušší, než tomu mělo být u původní izolačky. Od odváděného pojistného si odečtou celou náhradu mzdy, tedy nejen tu část, o kterou jsme náhradu navýšili. Zaměstnavatelé budou moci odečet uplatnit až do tří měsíců po vyhlášení karantény. Je to také výhodnější než Antivirus, kde je náhrada pro zaměstnavatele ve výši 80 % mzdy. To znamená, když to mám ještě jednodušeji říci, zaměstnavatelé neponesou žádné náklady. Veškeré náklady si odečtou z odvodů sociálního pojištění. Doposud si za karantény odečítali 80 % superhrubé mzdy z programu Antivirus, kde se to zpětně refundovalo.

Samozřejmě že to znamená, že kdo bude dostávat zvýšenou náhradu, nemůže na něj zaměstnavatel po dobu karantény Antivirus uplatňovat. Celý návrh je postaven na infekčnosti, to znamená na nařízené karanténě hygienou, nebo praktickým lékařem a týká se i jiných infekčních chorob, než je COVID-19, to znamená tuberkulóza, žloutenka, salmonela a podobně. Těch je ale samozřejmě v tuto chvíli v porovnání s tou diagnózou COVID-19 minimum.

Závěrem dovolte ještě k nákladům, za březen a duben počítáme s náklady zhruba 2,3 mld. korun za tyto dva měsíce. Téměř polovina z toho jsou však výdaje, které by byly jinak vypláceny prostřednictvím programu Antivirus na ty karantény tak, jak to fungovalo posledních dvanáct měsíců.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pevně doufám, že návrh podpoříte. Velmi děkuji.

