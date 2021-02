Ministryně Schillerová: Běžné se stalo vzácným a nedostupným

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, události posledních 12 měsíců zasáhly do života v naší zemi dramatickým způsobem. To, co jsme vždy považovali za normální a samozřejmé, jako je setkávání se s přáteli, spolužáky, kolegy, se stalo vzácným či nedostupným. A naopak to, co nám bylo cizí a neznámé, jako je zakrývání obličeje maskami a dodržování rozestupů, se naopak stává běžnou součástí našich životů. Statisíce našich občanů nemohou do práce, děti a studenti nemohou do škol a univerzit, divadla, kina, služby a mnohé obchody jsou zavřené. V takové situaci má každý z nás přirozeně spoustu otázek a starostí o to, jak to bude dál. Pohledy lidí se právem upínají směrem k vládě a zákonodárcům, a to víc než kdy dřív.

Chtěla bych proto poděkovat všem z vás, kteří jste dočasně svůj politický světonázor dokázali upozadit a pomáhali jste přijímat zákony a opatření, díky kterým jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí naše občany chránili a pomáhali jim zvládat nemalé ekonomické škody. Nebudu vám tvrdit, že jsem přesvědčena o správnosti každého z kroků, ke kterému jsme v této turbulentní době přistoupili, ale rozhodně vím, že bez poslanců, kteří podpořili potřebné novely státního rozpočtu, bez poslanců a senátorů, kteří bez váhání podpořili programy vládní pomoci, díky nimž jsme uvolnili už více než 300 mld. korun, bez vás, kteří jste opakovaně podpořili nouzový stav, díky kterému jsme mohli operativně přijímat bezprecedentní opatření a tím významně zpomalit šíření koronaviru, by naše společnost a ekonomika v boji s neviditelným nepřítelem prohrály.

Nesmírně bych si proto přála jediné - abychom toto břímě zodpovědnosti, které společně nesejmutelně neseme, neodhazovali na smetiště politického soupeření. Shodneme se jistě na tom, že hlavním cílem našich snah je zpomalit šíření viru, abychom získali čas potřebný pro očkování kritické části populace, a také čas na to, aby ti, kteří se virem nakazí a průběh jejich nemoci nebude lehký, mohli dostat potřebnou lékařskou péči. A teprve až se nám to podaří, bude vhodný čas zúčtovat s chybami a nezdary. A jak k tomu přispěl nebo nepřispěl každý z nás samozřejmě vyhodnotí občané v blížících se volbách. Ale to není nyní důležité. V tuto chvíli, kdy počty nakažených narůstají, a to bohužel nejen v České republice, kdy jednotlivé nemocnice dosahují svých kapacit, bychom se podle mého nejhlubšího přesvědčení neměli zbavovat ničeho, co nám pomůže pomoci minimalizovat riziko dalšího zhoršení situace.

Proto se na vás obracím s naléhavou prosbou, abyste dali souhlas k prodloužení nouzového stavu do konce března. Je to výjimečná příležitost ukázat, že jednáme zodpovědně a rozumně a že na prvním místě našeho počínání je ochrana zdraví a lidského života. Chtěla bych vás ujistit, že i pro mě je nouzový stav ospravedlnitelný jen v případě absolutní nouze. Všichni bohužel víme, že současná situace tento atribut naplňuje. To, jak silnými zbraněmi bude naše země v následujících kritických dnech ve svém boji s nebezpečným virem disponovat teď bez výjimky záleží na každém z vás. Pevně věřím, že stejně jako ve většině ostatních zemí na světě i v České republice zvítězí zdravý rozum a sounáležitost nad politikou a případnými názorovými neshodami. Náš historický úkol ještě neskončil a zvládnout jej můžeme jedině společně. Děkuji vám, že se o to pokusíte a děkuji také za vaši pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



