Ministryně Schillerová: Doba je nestandardní a i to schvalování rozpočtu je nestandardní

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, ten důvod, my nejsme ve standardní době, pane předsedo Stanjuro. My nevedeme debatu o standardním procesu. Ta doba je nestandardní a i to schvalování rozpočtu je nestandardní. Když jsem tady byla před měsícem s tím 200miliardovým schodkem, tak jsem vám jasně řekla, že největší neznámá je čas. Že nevíme rozsah, nevíme rozsah škod, nevíme dobu trvání.

A teď jsme se posunuli. A samozřejmě posunuli jsme se i v tom, že jsme zpřesnili propad příjmů. Čili ten schodek není o tom, že budeme mít dalších 100 miliard, ale je o tom, že se nám propadají příjmy o dalších 60 miliard a že jsme makroekonomickou predikci zpřesnili z -5,1 na -5,6 propadu, a tím pádem z těch původních 80 miliard musíme přičíst -60 a jsme na -40. Takže ono toho moc nezbyde v té vládní rozpočtové rezervě.

Dneska už víme zhruba, zhruba, kolik budou výdaje per měsíc, ať je to Antivirus, ať je to pětadvacítka. Schválili jste tady, nebo budete schvalovat, pardon, ty státní pojištěnce, to je nějakých 22 miliard. A samozřejmě s tím já musím takto operovat. To znamená, že v tuto chvíli, a já jsem přesvědčena, že tak, jak jsme to udělali, je to dobře. Kdybych se před měsícem podívala do té koule, jak říkáte, a přišla jsem s 300 miliardami, tak taky by to mohlo zahýbat s finančními trhy. Takhle jsme se připravili. Dneska jsme prodali za dalších 74 miliard s úrokem pod 1,2 - myslím, že 1,13 - což je prostě pořád dobře. To znamená postupně... Mezitím se schválila novela zákona o České národní bance. A připravujeme se samozřejmě i na tom dluhopisovém finančním trhu. I to je důležité. Nemůžete vletět a prostě okamžitě s tím takhle zahýbat.

Takže ten čas a ta neznámá je prostě to, co pracuje proti nám. A ten čas já nemám. A můžete mě tady zas přijít napadat a tak dále, že to je tak či onak. Prostě není čas jednat s jednotlivými ministry a hádat se s nimi o to či o ono. Takhle jsme se dohodli na vládě. Tak to chce i premiér. Proto se k 30. dubnu udělá pokladní plnění, udělají se nespotřebované výdaje, vázané, nevázané. A jdeme do tvrdých debat. Protože samozřejmě ekonomika nejede na sto procent a resorty neutrácejí na sto procent. To čtvrtletí už nám ukáže prostě nějaký výhled a budeme se o tom bavit.

Ale já vám neřeknu, že jsem tady naposled. Já to nevím, jestli jsem tady naposled.

Výbor pro rozpočtové prognózy vydal v pondělí hodnocení naší makroekonomické ministerské predikce a řekl, že je optimistická. Řekl to poprvé za dva a půl roku, že je optimistická. To znamená oni vidí ten propad ještě větší. To znamená to je tolik neznámých, že v tuto chvíli není možné říct, jak se to prostě bude vyvíjet dál. Já samozřejmě budu ráda, když se to bude vyvíjet lépe.

Ale pořád čtu různé nápady v médiích, na kterých nejsme ani domluveni a které by znamenaly samozřejmě... A já budu bojovat proti takovým nápadům. Já jsem proti plošným odpouštěním vůči všem, to znamená všem, i těm, kteří problémy nemají. Naopak my musíme cílit tu pomoct na ty nejzranitelnější. A to jsem přesvědčena o tom, že děláme.

Teď nechci do vás rýpat, že mi vyčítáte, že nevím, jestli to mělo být 300 miliard před měsícem, nebo nemělo. Vy zas víte, že portfoliová záruka má být 33 %. To se tady můžeme takhle špičkovat. A špičkovat se asi ještě nějakou dobu budeme. Takže nebudu to takhle dělat. (Reakce v sále.)

Dobře, tak strefujete se do jízdného. Souhlasím s vámi, že si myslím, že se to spotřebovává. Už to ukázalo to první čtvrtletí. Ale možná že tam po tom 30. dubnu najdeme nějaké úspory. Nebudou to desítky miliard. Nebudou. Takový fiskální prostor tam není. To jako ministryně financí odpovědně vím. A to, že se pořád strefujete do úředníků... Ježíš. Myslíte si, že tam najdu desítky miliard? V těch provozech, v kterých jsme už snížili v řádném rozpočtu o 10 %? Úředníky jsme snížili téměř na stav roku 2013. Tak mám snižovat policisty? Brát jim peníze? Nebo mám snižovat... Vždyť i ty krajské hygienické stanice jsou úředníci. Tak tam mám snižovat? Nebo úřady práce, které teď procesují Antivirus? Nebo i ti finančáci, které vím, jak nesnášíte, kteří teď procesují, a sami jste řekli, že dobře, pětadvacítku? Takže do koho? Myslíte si, že tam prostě najdu miliardy? Možná dvě, tři. Že jim to vezmu na odměnách. To možná tam najdu, že prostě tam nějaké rezervy seberu a tak dále. A má to smysl? Pomůže mi tohle? Možná to uděláme. Já nevím. My se o tom budeme bavit po tom 30. dubnu, budeme posuzovat to, jakým způsobem kdo je doma a tak dál. Ale desítky miliard tam prostě nenajdeme. To říkám úplně zodpovědně.

A vytváříme si teď fiskální prostor, abychom mohli zaplatit zdravotníky. Chceme tam zvyšovat platy. Budeme se bavit na vládě o sociálních službách, aby se to tam dorovnalo. Čili je celá řada položek. Ke každé přistupujeme... Proto mám ten systém ITA, že v podstatě teď kromě těch pojištěnců nedáváme do rozpočtu nic. Všechno je ve vládní rozpočtové rezervě. A o každé té položce prostě rozhoduje, já mám úplně minimální kompetenci, nemám ani tu běžnou, kterou mám jako ministryně financí mimo tento nouzový stav, a o každé položce rozhoduje vláda ve sboru. Debatujeme o ní, chceme ji doloženou a tak dále. To je jediný systém, který se teď dá udržet. Takže budeme tu analýzu dělat, ale prostě vzniká to za pochodu. A teď si vytváříme fiskální prostor.

A já skutečně nevím, jestli tady jsem naposled. A nebudu vám říkat, jestli jsem tady naposled. Děkuju. (Potlesk poslanců ANO.)

