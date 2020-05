Ministryně Schillerová: EET je ochrana těch poctivých

reklama

Děkuji, pane místopředsedo.

Budu velmi, velmi stručná. Já nebudu opakovat argumenty, které zaznívaly v průběhu jednání o EET. Víte, že jsem tady s tím byla dlouho.

Možná jenom velmi krátce, protože tady bude několik pozměňovacích návrhů, jak jsem se stihla podívat u paní zpravodajky, na zrušení. Já samozřejmě nebudu nikdy akceptovat zrušení. Já jsem včera ve své úvodní řeči vysvětlovala, proč jsem dospěla k tomu názoru a předložila jsem v pondělí na vládu návrh na odložení do konce roku 2020. Víte, já jsem to tady včera přirovnávala k tomu, že jsme v rámci nouzového stavu rozhodli, že různé doklady, jako občanské průkazy, řidičské průkazy, které jsou propadlé, tak je lidé mohou po určitou dobu používat, aniž by jim hrozily sankce, aniž by je někdo odmítl, když vyřizují úvěry, nebo vyřizují některé jiné věci. A myslím si, že v podstatě mít aktuální doklady je standard tak jako vydávat účtenku a jako vést tyto věci je standard. Je to normální v civilizované zemi. A já třeba teď použiji příklad, nebudu opakovat to, co jsem tu říkala dlouhé měsíce, který je teď využitelný v této složité době. EET je ochrana těch poctivých a já jsem přesvědčena, a říkala jsem to tu x-krát, že těch je absolutní drtivá většina, před těmi nepoctivými, kteří jim kazí tržby, kteří jim kazí poctivé konkurenční prostředí. A ono se to ukázalo po těch třech letech EET, my jsme tady měli celou řadu argumentů, já použiji jediný, který je použitelný teď v pandemii. A to je ten, že než jsme spustili první vlnu, tak průměrná mzda v pohostinství byla 12 000 korun - 12 000 korun. Mediánová v té době v ekonomice byla 22, 23 - nemám to číslo tady teď přesně. Meziročně po zavedení první vlny vzrostly mzdy v pohostinství o 20 %. A to se samozřejmě potom projevuje teď, kdy nám ubylo díky tlaku EET, díky možnosti vyplácet z těch zatajených tržeb těm lidem takzvaně na ruku, protože samozřejmě to, že někdo tu výplatu dostával na ruku, ho pak dožene, teď třeba v programu Antivirus, kdy o takovém člověku není žádná evidence a jeho mzdy nemohou být z programu kompenzovány. A myslím si, že toto byl jeden z mnoha příkladů, mám jich celou řadu, které bych teď použila, protože zapadají velmi dobře do problematiky současné krize, která, doufám, že se pro nás stane jenom krátkodobou černou historickou vzpomínkou.

Paušální daň - jenom ve stručnosti. My jsme připravili paušální daň po mezirezortu. Budeme ji dávat na vládu, je to ta paušální daň do miliónu korun, kdy nebude ten, kdo se rozhodne platit paušální daň zhruba kolem 5 700, 5 600 pro rok 2020 - pro každý rok je to samozřejmě jinak, muset podávat přiznání, nebude muset vést žádnou daňovou evidenci, nehrozí mu žádná daňová kontrola.

To, o čem mluvil pan předseda Okamura, je systém, který byl budován po léta v Německu. Je to systém takových pomůcek stanovení daně pro regiony a pro obory, že např. kadeřnice v Brně platí daň tolik, zedník v Praze platí daň tolik. To je skutečně systém, který se zvolil např. v Německu, ale myslím si, že pro nás připravit takovýto systém, bych si neuměla představit, že bychom vůbec byli schopni ho prosadit. Děkuji.

