Ministryně Schillerová: EET není žádným nástrojem primárně zaměřeným na sankce

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, pane poslanče, bohužel to tady leželo dlouho, ale není to ani mojí vinou. Víte, že jsem vám vždycky včas odpověděla a jsem tu i dnes, když jsem tu možnost dostala.

Já, jestli dovolíte, asi by byla ztráta času vašeho i mého, kdybych tady předčítala, co jsem vám písemně poslala. Byla to dlouhá odpověď asi na necelé čtyři strany, takže já jenom budu reagovat teď na vaše písemné vystoupení s tím, že se odkazuji samozřejmě na tu písemnou odpověď tak, jak vám byla zaslána k interpelaci vedené pod číslem 235.

No, já bych chtěla říct, že ten problém samozřejmě velmi těžko, a já se nemohu dostat k tomu spisu, víte, že jsem to tady opakovala několikrát, nemám žádný zákonný nástroj a nikdy neporuším zákon, to znamená, nedokážu posoudit konkrétnost té akce. Takže jsem vám, nebo konkrétnost té kauzy tak, abych byla schopna na to reagovat s větší mírou detailu, takže jsem reagovala vlastně v obecné rovině. V obecné rovině jsem vám vysvětlovala principy zákona o evidenci tržeb, jak se tam postupuje, jak musí být vlastně vystavena účtenka, na jakou platbu. Že je to vlastně princip jako pravidlo, princip hromadných plateb je z povahy věci tak, jak je zákon o evidenci tržeb, který prošel řádným legislativním procesem, nastaven a vlastně byl zkonfrontován i konfrontován i s Ústavou, ústavně právními principy tím, že o něm rozhodoval Ústavní soud. A tak, jak je nastaven, tak by, to není možné provádět. Opravdu vydávat tyto účtenky na hromadné, tady v tomto případě se jednalo o inkasování stolu v restauraci. Takže je to proti principům. Pokud bychom z toho měli dělat obecné pravidlo, co se stalo v té konkrétní kauze, já nevím, takže to v tuto chvíli nemohu řešit.

Vy jste říkal, že prostě jsou ukládány sankce, dochází tam, použil jste slovo buzerace. To nebudu úplně přesně interpretovat. Já bych jenom obecně chtěla říct, že od 1. 12. 2016 do 27. ledna 2020, kdy jsem vlastně, kdy jsme někdy reagovali v té době na vaši interpelaci, tak k tomuto datu, samozřejmě když budete mít zájem, ráda vám dám konkrétní data, ale víte, že teď nějakou dobu bylo EET vypnuté, ale samozřejmě ta data vám dám kdykoli. Mohu vám dát i strukturu těch sankcí, velikost těch sankcí, všechny statistiky máme. Tak v tomto sledovaném období bylo zjištěno v rámci EET 67 759 pochybení a z toho v 15 957, tedy v necelých 16 tisících byla uložena sankce. Takže ve 24 % případů, v těch ostatních se to řešilo buď nějakou domluvou, vysvětlením, upozorněním. Takže pouze 24 % bylo sankcionováno. Když budete chtít, v tuto chvíli nemám, tak vám dám i strukturu těch sankcí a zjistíte, že valná většina těch sankcí je skutečně ukládána v té nižší zákonné sazbě.

To znamená, že vyšší částky nebo případně krajní řešení, jako je uzavření provozovny, bylo skutečně velmi, velmi výjimečné a velmi okrajové. Takže jenom chci říct, že skutečně EET není žádným nástrojem primárně zaměřeným na sankce. Má nastavit systém. My si za tím systémem stojíme, ale vidíte i z té struktury sankcí za to rozhodné období, že to není nijak dramatické číslo. Když budete mít zájem, pošlu vám ještě statistiku čísel v grafech, jak budete chtít, a uvidíte sám, že to skutečně není tak. Takže většina pochybení je řešena bez sankce, upozorněním nebo radou.

Pak jste... Vysvětlovala jsem vám v písemné odpovědi, proč není možné vystavení hromadné účtenky. Vysvětlovala jsem to proto, aniž bych znala podstatu toho problému, o který tady šlo, že by to popřelo základní princip evidence tržeb, to znamená získání relevantních informací o jednotlivých hotovostních tržbách poplatníka. A upozornila jsem na to, že cílem evidence tržeb je získat v reálném čase informace o takových tržbách poplatníka, které jsou v praxi obtížně dohledatelné a upozornila jsem, že to je požadavek... nebo požadavek na získání této informace a evidence jako nástroj tomu slouží, že to má své místo v systému správy daní a odkázala jsem se právě na ten zmíněný nález Ústavního soudu, který toto jednoznačně potvrdil.

Protože kdyby byla akceptace, a teď skutečně jsem odpovídala v té obecné rovině, zda toto může být jako princip, zda může být při kontrolní činnosti takto postupováno, a to jsem odmítla a za tím si stojím, protože pokud by správce daně akceptoval vystavení této jedné účtenky při hromadných tržbách pro více hotovostních tržeb, tak by samozřejmě akceptace takového principu, a teď to nezužujme jenom na inkasování stolu v restauraci, k čemu směřovala vaše interpelace, pane poslanče, tak by takový princip musel potom být akceptován i v rámci jiných obchodních modelů. Takže kdybychom provedli argumentaci ad absurdum, tak by tato skutečnost mohla fakticky vést k (Nesrozumitelné.) veškerých hotovostních plateb jednou částkou, čímž by byl popřen základní princip evidence tržeb.

Vy jste se ještě teď ve svém ústním vystoupení - a já to skutečně zkracuji, protože nechci tady předčítat tu dlouhou odpověď - vy jsme ještě mluvil o šmírování. Principy místních šetření, vyhledávací činnosti musí být naprosto v souladu jak se zákonem evidence tržeb, tedy konkrétně s § 33, které odkazuje na daňový řád, a daňový řád potom umožňuje využít veškeré dostupné relevantní metody, jako je místní šetření, vyhledávací činnost v rámci které zjišťuje správce daně údaje, které se týkají přímo majetkových poměrů, dalších skutečností. To znamená, že to, co jste popsal, je klasická vyhledávací činnost. To skutečně není žádné omezení. Dnes vyhledávací činnost v rámci EET (Teď tedy ne, teď je vypnuto.) probíhá tak, že kontroloři si ho propojí s analytickou činností, to znamená oni dnes jsou schopni přímo na místě se napojit na systém a tam kontrolovat vlastně to, že se účtenky projeví v systému, konfrontovat si to a mnohdy prostě při takovém místním šetření... A pokud na to místní šetření jdou, tak už dnes mají nějaké signály a nějakou analýzu z analytické činnosti, protože skutečně není prostor při takovém velkém množství daňových subjektů chodit na místní šetření nebo na kontroly ad hoc, ale prostě vychází se z nějaké analytiky, to znamená, ono to souvisí s tím, že mnohdy oni jdou na kontrolní činnost.

Když se podíváte na činnost České obchodní inspekce, a ta funguje mnohem delší dobu, její kontrolní nákupy než jsou kontrolní nákupy podle zákona o EET, tak ten princip je úplně stejný. Česká obchodní inspekce tam také jde, také si dá oběd nebo se nechá obsloužit a vlastně sleduje to, že byla řádně vystavena účtenka. To je prostě princip vyhledávací činnosti, to není šmírování. Dneska se tam kontrolor prostě posadí, zapojí se to systému EET a je schopen sledovat, zda ty jednotlivé účtenky tam byly zadávány či nebyly. A mnohdy třeba i odjede, ani kontrolu nemusí provést, když nezjistí žádné porušení. To je princip vyhledávací činnosti, místních šetření a kontroly; a je naprosto srovnatelný s obdobnou činností jiných orgánů státní správy, které mají v jiném předmětu činnosti na starosti obdobnou činnost. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Tohle to mi opravdu přijde jako nepřiměřená buzerace podnikatelů Ministryně Schillerová: Zvolený směr hospodářské politiky funguje a přináší ovoce Prázdná židle pro Babiše dostávala u Moravce zabrat. Šéf Pirátů i moderátor ji vůbec nešetřili Jihočeská centrála cestovního ruchu dala veřejnosti k volnému použití interaktivní analýzu tržeb z EET

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.