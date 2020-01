Ministryně Schillerová: Na poli boje proti šmejdům jsme udělali obrovský kus práce

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi krátkou reakci, já nebudu opakovat to, co tady řekl pan viceguvernér Nidetzký, já vám jenom zkusím vysvětlit, jakým vývojem myšlenkovým jsem prošla já, toto není žádná politika, toto je naprosto věcná, praktická věc. Má pravdu pan senátor Vilímec, že skutečně v původním návrhu ministerstva financí to nebylo, protože nám směrnice MiFID II řekla, můžete harmonizovat v minimálním rozsahu, to znamená minimální. Já jsem skutečně, protože vím z různých debat na jiných zákonech, že toto bývají citlivé věci, tak jsem tehdy rozhodla, budeme to vkládat do návrhu v tom minimálním rozsahu, to znamená, nebude tam všeobecné nahrávání. Tak to skutečně v tom prvním návrhu bylo, já se k tomu hlásím, vůbec nic nezastírám.

Nicméně pak jsem vedla debaty, protože pravidelně máme pracovní schůzky s panem guvernérem ČNB, máme celou řadu věcí, doputuje k vám výhledově i novela zákona o ČNB, o tom nechci teď mluvit, on mi začal vysvětlovat, jakým způsobem probíhá, protože samozřejmě je to praxe, kterou neznám, jakým způsobem probíhá dohled ČNB, jak to může či nemůže dělat, ale to ještě mi nestačilo. Samozřejmě, důvěřuji slovům pana guvernéra, ale chtěla jsem slyšet názor dalších hráčů na trhu, Asociace kapitálového trhu a dalších zástupců orgánů nebo různých zájmových skupin, kteří byli proti tomu, chtěla jsem slyšet ty protinávrhy. Takže jsem svolala jednání na ministerstvo financí, s tím, že jsem nebyla rozhodnuta, jestli zachovám minimální harmonizace nebo změní ministerstvo financí tento přístup. Po této debatě, až po této debatě s těmi, kteří byli proti tomu, aby se nahrávalo všeobecně, původně byli proti tomu, jsem změnila ten názor, protože z té debaty vyplynulo, že to chápou, nakonec jsme se shodli, že oni chápou, že není možné vykonávat dohled na tomto kapitálovém trhu bez toho, aniž by bylo nahráno všechno. Já jsem si uvědomila po těch debatách, kdy jsem poslouchala různé příběhy, které zaznívaly od těch odpůrců, protože já jsem potřebovala slyšet zejména odpůrce toho, co požadovala ČNB, kteří nakonec uznali, že to jinak možné dělat nejde. Jde o to, vezměte si, volají různí drobní investoři, volají velmi zranitelní lidé na tyto linky, mohou se dostávat do rukou a spárů, a teď ať mi každý odpustí, různých šmejdů. Nakonec bojovali jsme s tím u zákona u směnárenské činnosti, o spotřebitelském úvěru, to byly všechno zákony, které jste tady nakonec, dokonce novelu o směnárenské činnosti, schválili hned, když jsem s tím přišla poprvé, čehož jsem si nesmírně vážila. To jsou všechno oblasti, kde se to prostě jinak nedá dělat.

Na ten argument pana poslance, senátora, promiňte, Vystrčila, že jak se to tím ochrání, jednoduše. Pokud pan viceguvernér vám tady na těch příkladech uváděl, že mnohdy ty firmy řeknou, že to nepořídily, ten hovor, raději než by ten hovor ČNB jako orgánu dohledu poskytly. To, že ho nepořídily, už samo o sobě zakládá porušení zákona, za které může ČNB sankcionovat, což velmi půjde těžko, pokud oni budou tvrdit, že toto byl zrovna ten typ hovoru, který oni pořizovat nemuseli. Na to mě nakonec přesvědčili. Nakonec na základě těchto argumentů a těchto konkrétních případů, seděli jsme tehdy na tom jednání na ministerstvu financí všichni, i ti, kteří to chtějí, i ti, kteří jsou proti tomu, ustoupila jsem, rozhodla jsem se jít s kůží na trh, byť jsem věděla, že mě čeká jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak na půdě Senátu debata na toto téma. Já jsem se rozhodla ji podstoupit. Právě proto, abych ty lidi chránila. Abych chránila tyto drobné investory před různými, promiňte mi ten výraz nezdvořilý, šmejdy, ale tady se to mnohdy nedá říct jinak, kteří zneužívají a navádí ty lidi na různé, tam padaly příklady, já samozřejmě si je už všechny nepamatuji, ani jsem si je nepsala, různé příklady, kdy ty lidi oni jsou schopni přivést do naprosto neřešitelných situací. Víte, že s tím bojujeme jak v oblasti směnáren, tak v oblasti hazardu, tak v oblasti spotřebitelských úvěrů, v oblasti exekucí atd., různých lichvářských půjček. To znamená, že jsme udělali obrovský kus práce na poli tohoto boje proti těmto lidem, kteří takto bezprecedentně zneužívají mnohdy nevědomost těch, kteří se na ně s důvěrou obrací. Takže já jsem se rozhodla nakonec pod tíhou těchto argumentů, i pod tím, že ti kritikové nakonec ustoupili, řekli, ano, dává to logiku, nedá se to prostě účinně, ten dohled, vykonávat, pokud tato povinnost v zákoně nebude.

S GDPR to není v rozporu, to stanovisko máme jednoznačně dané. Já rozumím termínům, které jsou spíš politické, jako je mimoběžka a velký bratr, ale není to, prosím vás, pro mě argument. Ten argument tady nepadl, já jsem si skutečně s tím práci dala, pro mě toto není politika, pro mě toto je skutečně věcné řešení problémů a ochrana našich občanů. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

