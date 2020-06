Ministryně Schillerová: Nechceme dále hrotit už dost vyhrocenou situaci

reklama

Dámy a pánové, omlouvám se za malé zpoždění, to byl přesun z Ministerstva financí. Omlouvám se.

Senát vrátil Poslanecké sněmovně tento návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jehož obsahem je poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku obcím ve výši 1 200 korun na jednoho obyvatele. Musím říct, že se jedná o návrh doslova a do písmene stejný, jako je vládní návrh, který už leží tady v Poslanecké sněmovně, takže nemám, co bych mu vytkla ani po technické, ani po právní stránce.

Dovolím si ale shrnout přece jenom protikrizový daňový balíček, který se vrací. (Odmlka pro hluk v sále. Někteří poslanci se baví mezi sebou velmi hlasitě.) Protikrizový daňový balíček, který, tak jak jsem sledovala debatu v Senátu, v podstatě neměl odpůrců, nebyly k němu ani vzneseny žádné doplňující návrhy a de facto na všechny dotazy jsem, mám pocit, vám odpověděla. Takže vrací se skutečně jenom s tímto návrhem na poskytnutí nenávratného příspěvku.

Dovolím si shrnout, že se jedná o krizový balíček, kde nejvýznamnější novelou je novela zákona o daních z příjmu, to je novela, která obsahuje možnost uplatnění tzv. zpětné ztráty neboli loss carryback, který jsme si vysvětlili, tato Sněmovna ho zastropovala částkou 30 mil. a umožňujeme firmám uplatnit ztrátu zpětně, která vznikne i v letošním roce, tzn. umožníme, pokud měly zaplacené daně, byly v zisku v letech 2019 a 2018, tak jim umožní, aby de facto získaly likviditu a požádaly, uplatnily si ztrátu vůči tomuto zisku, takže získají prostě přechodně likviditu.

My jsme odhadli, že negativní dopady na veřejné rozpočty zhruba se budou pohybovat kolem 20 mld., nicméně jedná se o posun v cash flow, protože de facto to jsou částky, které by mohli už podle platné, asi 25 let staré úpravy podnikatelé uplatnit v následujících pěti letech. To znamená, když to uplatní teď, nemohou to uplatnit v letech následujících. Takže jedná se skutečně jenom o posun časový.

Součástí tohoto balíčku je také změna zákona o dani z přidané hodnoty, kde dochází ke snížení DPH z 15 na současných 10 %, především se to týká ubytování, týká se to kulturních akcí, sportovních akcí, týká se oblastí ekonomiky, které byly zasaženy koronavirem.

Tento protikrizový daňový balíček také dává obcím do rukou více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí. To znamená, že obce jsou stoprocentním příjemcem daně z nemovitých věcí a mohou si ji navyšovat prostřednictvím koeficientů. Tato úprava jim dává i možnost od této daně osvobozovat. Současně je součástí této novely novela zákona o dani silniční, kde se snižují sazby o 25 % u nákladních automobilů, autobusů a dalších vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Tím chceme samozřejmě podpořit zejména dopravce, kteří tato vozidla využívají ve svém podnikání.

Součástí je také podpora zemědělského podnikání, a to novelou zákona o spotřebních daních, kde se zkracuje lhůta pro vrácení části spotřební daně u tzv. zelené nafty ze 60 na 40 dnů. A je tam také novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která umožňuje zakotvit vládě operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie.

Čili tento balíček, který byl základem, tento protikrizový daňový balíček nebyl předmětem žádných výtek Senátu.

Ještě si dovolím doplnit, že vláda schválila 8. června tohoto roku tzv. balíček pomoci pro územní samosprávné celky v celkové předpokládané výši 39 mld., to se týká dotačních programů. A tuto pomoc bych rozdělila do dvou bloků. První blok zahrnuje posílení dotačních titulů do různých oblastí, jako je školství, boj se suchem, pořízení, obnova majetku obcí a krajů, oblast vodovodů a kanalizací, silnic II. a III. tříd, které jsou ve správě krajů. Za sebe mohu hovořit, za Ministerstvo financí, o navýšení alokace dotační výzvy pro základní školy a mateřské školy pro obce do 3 000 obyvatel o 3,1 mld., to znamená na celkové 3,4 mld.

Dalším opatřením, které vláda připravila, je poskytnutí jednorázového příspěvku všem obcím ve výši 1 200 korun na jednoho obyvatele obce a není žádným tajemstvím, že je identický s pozměňovacím návrhem Senátu, který je nyní projednáván. (Hluk sílí. Baví se jednotliví poslanci mezi sebou, hovoří i poslanci s ministry ve vládní lavici a nevěnují pozornost projevu ministryně.)

Musím upozornit na to, a to je to zásadní, ať už projde tato senátní vratka, protože se jedná o identický návrh, nebo projde vládní návrh, který by měl být na pořadu schůze později, protože jsme požádali o využití projednání v tzv. devadesátce, tak každopádně dopad pro státní rozpočet...

Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že vláda se rozhodla k tomuto kroku - poskytnout příspěvek, kompenzační bonus obcím - jako k určitému gestu smíru. Nechceme dále hrotit už dost vyhrocenou situaci v této těžké době pro celou zemi. Dopad kompenzačního bonusu do obcí odhadujeme teď podle konkrétního plnění a samozřejmě se započtením multiplikačního efektu, že lidé peníze utratí, myslím teď OSVČ, malá eseróčka, asi 4,5 mld. a kompenzační bonus pro obce je 1 200 korun na hlavu, čili je to 12,8 mld., takže je to dvaapůlkrát více, než vlastní kompenzační bonus obsahuje.

Co se týče krajů, chtěla bych připomenout, že tady existuje dohoda na úrovni premiéra a úřadujícího předsedy Asociace krajů, že se poskytne pro letošní a příští rok na rekonstrukce nebo opravy silnic II. a III. tříd částka ve výši 12 mld. Dále se poskytne 2,4 mld. na takzvané měkké sociální programy, a k tomu bych ještě ráda připomněla, že byly nakoupeny ochranné pomůcky ve výši 1,8 mld. Počítá se s alokovanou částkou 5,2 mld. na pracovníky v sociálních službách, na odměny pro ně, a 1,2 mld. pro záchranáře. Proto vlastně byla zaměřena pomoc - kompenzační bonus pro obce - pouze na obce. Bez rozdílu velikosti jsme se nakonec rozhodli, že to dostane každý, na hlavu 1 200 korun. Upřednostňovali jsme řádný legislativní proces, debatu v prvním čtení, nechtěli jsme podporovat, když bych se na to měla podívat jako právník, nedovolený přílepek k daňovému balíčku, ale je to na vůli této Sněmovny, jak rozhodne.

Každopádně musím připomenout, že nedílnou podmínkou, aby tato částka mohla být prostřednictvím krajů poskytnuta, je schválení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020.

Děkuji vám.

