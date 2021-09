Ministryně Schillerová: Několik poznámek k Stanjurovým kozlům v zahradě

reklama

Předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru zaujalo, že jsem se v minulém týdnu za Českou republiku připojila k výzvě rakouského ministra financí Gernota Blümela. Touto výzvou Česko, Rakousko a další země apelují u Evropské komise na zachování odpovědné fiskální politiky. O této iniciativě informoval i deník Financial Times, který Českou republiku zařadil mezi finanční jestřáby Evropské unie. Jestřáb je ve světě financí symbolem střídmosti a opatrnosti. Pan poslanec se nicméně kriticky vyjadřuje k českým veřejným financím a mluví přitom o kozlech a zahradnících.

Tak především naše veřejné finance jsou ve velmi dobré kondici. Ukážu to na číslech. V roce 2013, kdy ještě vládli představitelé dnešní koalice SPOLU, bylo zadlužení Česka vůči HDP ve výši 44,4 procent. Před pandemií na začátku roku 2020 to bylo 30 procent. Během necelých sedmi let jsme tak snížili dluh o 14,4 procentních bodů. Pro připomenutí zadlužení mezi lety 2008 až 2013 koalice SPOLU zvýšila o 16,3 procentních bodů. A to z 28,1 procent v roce 2008 na zmíněných 44,4 procent v roce 2013. Přirovnání o kozlovi zahradníkem sedí na vládu SPOLU. Naopak naše vláda v čele s Andrejem Babišem je i podle zahraničního tisku finančním jestřábem. Aktuální dluh je 43,5 procent. Je tedy stále nižší než v roce 2013, kdy finance odevzdávala současná pravice. Zadlužení zemí eurozóny přitom přesahuje 102 procent. Je tedy téměř 2,5x větší. A v rámci EU jsme šestou nejméně zadluženou zemí.

Odpovědné hospodaření pomáhá jednotlivým zemím i unii jako celku. Ukažme si to i jinak. Bez čísel. Na příkladu. Představme si nově postavený panelák s 27 byty. V něm jsou dvě skupiny nájemníků. Obě skupiny si koupily byt na hypotéku a mají vedle splátek hypotéky náklady na energii, elektřinu a vodu apod. První skupina se chová hospodárně. Druhá skupina je rozhazovačná. Má například rozsvícený byt po celý den, topí na plno s otevřenými okny a plýtvá vodou. Tím se jejich výdaje neúměrně zvyšují a vystavují se riziku, že jednoho dne své závazky přestanou zvládat. To by mohlo způsobit problémy všem nájemníkům. I těm zodpovědným. Například pokud by vodárenská společnost kvůli několika členům vypla vodu všem. Proto ta první skupina vydala společné upozornění apelující na hospodárnost.

Pouze odpovědná fiskální politika zajistí udržitelné veřejné finance. Ekonomiky evropských států jsou silně provázány a navzájem se ovlivňují. Problém jedné země se přenáší na ostatní. Proto je třeba mít veřejné finance pod kontrolou. Proto společná výzva. Na rozdíl od koalice SPOLU umíme snižovat dluh. Prokázali jsme to v čase před pandemií. A uděláme to zas. Víme, jak na to. K vyrovnaným veřejným rozpočtům se podle našeho plánu vrátíme do sedmi let. A to i bez Stanjurových kozlů v zahradě. My jsme jestřábi!

