Ministryně Schillerová: Nepřijde mi šťastné, aby nám koalice diktovaly

Dovolte, dámy a pánové,

abych vás seznámila s nominací klubu hnutí ANO, který opět navrhl do funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. A protože se na té ustavující schůzi diskutovalo převážně o volbě předsedy, dovolte mi pár slov, kterými naši nominaci odůvodním.

Jsme si vědomi, že v prvním kole nezískal Radek Vondráček potřebný počet hlasů, přesto má jednoznačnou podporu našeho klubu. Dle mého názoru byl jednoznačně dobrým předsedou, který svou funkci vykonával svědomitě, a za celé čtyři roky jsem nezaznamenala jedinou výtku ke stylu řízení schůzí, rozhodování a obecně k jeho práci, naopak pozitivní názory často zaznívají i od kolegů z obou koalic. Chtěla bych poděkovat třeba paní místopředsedkyni Kovářové, která se tento názor nebála říct ani veřejně v jednom z televizních diskusních pořadů: "Vondráček řídil Sněmovnu dobře, mohu říci výborně. Poslední vystoupení ohledně prezidenta mu velmi uškodila v očích koalice. Klub ANO je klub svrchovaný, může trvat na svých kandidátech. Nejsem nakloněna tomu, abychom kandidáty jiných stran lustrovali, ale většinový názor je takovýto a většina rozhoduje." Poděkování zaznělo na ustavující schůzi i od paní předsedkyně Pekarové Adamové a celý sál Radku Vondráčkovi poděkoval potleskem ve stoje.

Všechny důvody, které jsem zatím slyšela, se mi jeví každopádně jako zástupné a působí to na mě spíše tak, jako by zde panovala mezi koalicemi - a doufám, že to tak není - z Radka Vondráčka obava. Obava z toho, že se do vedení Sněmovny dostane člověk, který má s jejím řízením obrovské zkušenosti, důkladně zná jednací řád a procedury a který je navíc právník - jediný ve vedení Sněmovny by byl, pokud by byl zvolen. Pokud to tak je, obavy zde nejsou na místě, protože Radek Vondráček i ty uplynulé čtyři roky Sněmovnu vedl nadstranicky a férově.

Za poměrně zásadní považuji to, že ve vedení Sněmovny v tuto chvíli chybí právník, jak jsem to řekla před chvílí, a znovu to zdůrazňuji. Musím také říct, že mi nepřijde šťastné, aby nám koalice diktovaly, jaké kandidáty vybereme na místa, která nám podle poměrného zastoupení náleží. Prosím proto, abyste všechny tyto argumenty zvážili a podpořili našeho kandidáta, kterého považujeme za mimořádně kvalitního. A pokud jste jiného názoru, prosím, řekněte to tady na mikrofon, ať se může Radek Vondráček hájit.

Děkuji vám.

