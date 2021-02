Ministryně Schillerová: Nikdo nemohl předpokládat, že covid se potáhne celý rok

reklama

Já jenom stručně k tomu, proč to tak spěchá. Budu mluvit k rozpočtu podrobně před rozpravou, až dostanu čas na úvodní slovo, tak teď nebudu zdržovat. Ono to není tak, pane předsedo Jurečko, jak říkáte. To není žádných 150 miliard, 120 miliard. Prostě vždycky ta vláda může utratit jenom to, co má v příslušných kapitolách, co má v příslušné vládní rozpočtové rezervě, co má v příslušné VPS.

To znamená, že když chceme z 320 na 500, tak to není disponibilních 180 miliard. Já to říkám pořád dokola. Asi to není dostatečně výmluvné. Prostě na jedné straně je propad příjmů. Já se pak vyjádřím k těm různým názorům, co tady zazněly, já to mám všechno hezky poskládané ve svém úvodním slově, takže nebudu teď předjímat. To je prostě navýšení o 77,3 miliardy na výdajové straně.

A budu podrobněji vysvětlovat na co. Je to, když tady mluvil pan poslanec Volný o kompenzačním bonusu, tak ano, on neměl na mysli tu minusovou daň, tu vratku, ale měl na mysli kompenzace pro kraje, města, obce, které se budou platit už z výdajové strany, které samozřejmě budou taky něco stát. A já pokud neprojde ve stavu legislativní nouze - vezmu to jako realitu - ale požádám potom, aby ve stejném legislativním stavu nouze neprošel ani kompenzační bonus, protože ty věci jsou prostě spolu svázány. A potom vás bude prosit, aby tedy obojí prošlo se zkrácenými lhůtami.

Potřebujeme peníze na kompenzace, na Covid 21. Dnes jste tady schválili pandemický zákon. To je také zásek několika miliard. A já to tady mám sečteno všechno. Budeme se určitě v rozpravě, ať už bude tak či tak, o ní bavit a tam vám všechny tyto věci ukážu. Potřebujeme prostě dát do ekonomiky peníze, potřebujeme dát odměny zdravotníkům 12,2 miliardy, do sociálních služeb, těm lidem v první linii. A to jsou ty peníze, to je těch 77,3 miliardy na výdajové straně, které prostě potřebujeme.

Antivirus - schválili jste ho tady. Komise pro posouzení vládní pomoci. To všechno jsou peníze, které prostě tato ekonomika potřebuje.

Nikdo nemohl předpokládat, že covid se potáhne celý rok. Proto jsem navrhla a prosadila na vládě a děkuji za to vládě a poslali jsme to do Poslanecké sněmovny, abychom žádali o stav v legislativní nouzi, protože potřebujeme peníze pumpovat do ekonomiky. V opačném případě by nastalo vázání výdajů - a to, co říkáte, pane předsedo, že můžeme rozpočtový výbor mezi kapitolami, to samozřejmě může, ale jestliže ty peníze vezmete z mandatorních nebo jiných výdajů, tak je tam dříve nebo později stejně musíte dodat. To jsou všechno ty důvody, proč ty peníze potřebujeme.

Děkuji.

