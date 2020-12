Ministryně Schillerová: No, pane senátore Wagenknechte... Daňový mejdan

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dotazů bylo mnoho, takže budu mluvit trochu déle.

No, pane senátore Wagenknechte... Daňový mejdan. Někdo z vás tady řekl, že to, co poslalo ministerstvo financí na vládu a vláda do parlamentu, bylo minimálně neutrální. Dokonce to bylo mírně pozitivní. Pak se samozřejmě děly různé věci. Já se jich nebudu zříkat, protože minimálně na celé řadě pozměňovacích návrhů participovalo ministerstvo financí. I ten pozměňovací návrh Andreje Babiše psalo ministerstvo financí. To je technicky napsané dobře. My píšeme všechny pozměňovací návrhy. To, že jsem tady třeba nabídla tu technickou podporu, to jsme samozřejmě mysleli dobře, tak nebyl žádný diktát ministerstva financí, jak tady zaznělo ráno. To opravdu ne, to byla jenom upřímná nabídka pomoci, protože vím, jak je to těžké, v tak krátké době zpracovávat pozměňovací návrhy. Mně vždycky jde o to, aby to bylo v pořádku. Bez ohledu na to, jestli budu či nebudu politicky souhlasit. Tak to jenom tak na okraj.

Kdo se podílel na tom mejdanu, když se podíváme? Skutečně to, co jsem řekla v té úvodní řeči, že tady se krásně ukazuje ta ideová, ideologická odlišnost toho pojetí. Je to dobře, protože nás sledují voliči, občané, určitě vám píší tak, jako mně píší. Nepíší mně jenom pochvalně, píší mně určitě všichni lidé. Já si vážím každého názoru, snažím se na každý odpovídat. Ale zaznělo to i na půdě Poslanecké sněmovny. Víte, aniž bych se někoho dotkla, tak já si myslím, že lidé nejlépe vědí, jak mají naložit se svými penězi. Oni to opravdu vědí velmi dobře. Můžu citovat jeden z mnoha. Oni mi píší: „Paní ministryně, když si mám vybrat, jestli budu mít 40 000, ten dotyčný člověk, více ročně pro svoji rodinu, nebo jestli moje obec...“ A teď se nechci opravdu nikoho z vás dotknout.

Já si vážím práce každého člověka, který ji vykonává poctivě, obec více peněz na účtě, tak si určitě vyberu svoji rodinu... Protože já nejlépe vím, jak s těmi penězi naložím. To, že průměrná mzda příští rok poroste podle makroekonomické predikce ministerstva financí o 0,8 %, je v podstatě zmrazení mezd. Ti lidé nebudou mít nic jiného než ty tisíce korun měsíčně. Víte, názory takové nepokorné, ty nezaznívaly jenom tady, já je slyším v médiích od různých zástupců, různých municipalit, byť naposledy o víkendu, když byl happening mikulášský, tak to tam zaznívalo kvůli pár stokorunám. Tak to těm lidem řekněte, těch pár stokorun, řekněte to prodavačce, které to udělá 12 168 korun ročně. Řekněte to kadeřnici, které to udělá 15 216 korun. Řekněte to učitelce, které to udělá 24 336. Beru průměrný plat 40 tisíc, který bude příští rok vyšší. Takže jim to řekněte, ale klidně můžu jmenovat dál. Můžu jmenovat policistu, vojáka, lékaře. Průměrný plat lékařů je 87 729, takže samozřejmě ta úspora je 4 448 měsíčně atd. Tak jim to řekněte, že těch pár stokorun teď nedostanou, protože prostě jenom teď je velice hluboká hospodářská krize. Oni nic mít dalšího nebudou než tyto peníze, tak jim řekněme: My vám to nedáme, protože my teď budeme tvrdě konsolidovat. V rozporu s tím, co doporučuje Evropská centrální banka, co doporučuje Evropská komise, co doporučuje Mezinárodní měnový fond, OECD. Měli jsme videokonferenční rozhovor s panem Gurríou minulý týden, co doporučuje Světová banka. Ne, my vám to nedáme, ty peníze, my teď budeme na vás šetřit. Budeme prostě konsolidovat na úkor vás občanů. A kdo jsou ti vysokopříjmoví, pane senátore, o kterých pořád mluvíte? Nejen vy, ale i vaši straničtí souputníci v Poslanecké sněmovně. Kdo jsou ti vysokopříjmoví?

Já mám tady strukturu zaměstnanců podle průměrných hrubých měsíčních mezd z Českého statistického úřadu. Víte, kolik lidí má jakou mzdu? Procentuálně. Tak nejvíce lidí se nám pohybuje na mzdě mezi 49, 59, 69 %. Od nějakých 45 000, to jsou prostě, to je největší skupina zaměstnanců, protože ty mzdy skutečně rostly v předcházejících letech. Tak to jsou ti vysokopříjmoví? To jsou ti bohatí? Já nevím, kde je ta míra bohatství. Nevím. Já nemám v sobě tu odvahu nebo nepokoru, abych řekla: Vy jste ti bohatí. Vy, učitelé? Kterým jsme v posledních letech se snažili přidat peníze, aby konečně důstojně mohli vychovávat naše děti a podílet se na vzdělanostní úrovni našich obyvatel, aby nám neodcházeli? Pořád je vyšší procento absolventů pedagogických škol, kteří odejdou mimo obor, protože tam mají málo pomoc. Teď se snažíme jim léta přidávat. To jsou oni? Vezmeme jim to na druhé straně, když ani tuto skupinu nechceme krátit z rozpočtu příští rok? Zdravotníci? Ti, kteří dnes se podílí na té bitvě v první linii, tak to jsou ti vysokopříjmoví? Těm to prostě nedáme? Nebo kdo další? Koho mám jmenovat? Kdo tam patří do této skupiny? Ozbrojené složky? To jsou všechno ty skupiny, které spadají do této skupiny... Kteří vlastně byli na hranici, kteří nám pomáhají. Teď podívejte se, co všechno dělá armáda, na čem se podílí v boji s koronavirovou krizí. Takže za to všechno my jim prostě nedáme nic? Protože víte, že do rozpočtu 2021 jsem navrhla zmrazení mezd veřejného sektoru, protože nechceme rozevírat dále nůžky mezi soukromým a veřejným sektorem. Prostě ať mají teď všichni tuto výhodu. Samozřejmě nezapomínejme na to, že... Vy tady pořád všichni mluvíte o rozpočtech municipalit. Já se k tomu dostanu, protože si myslím, že ty návrhy, které tady prošly hospodářským výborem, jsou rozumné a jsou rozumnou kompenzací, ale to řeknu za chvíli. Mluvíte o municipalitách, mluvíte o konsolidaci. Hned vám ukážu konsolidační strategii, trajektorii, jak máme nastavenou. A kde jsou ti lidé, kteří dnes jako jedni, první z nich, a zaměstnanci, nedostali vůbec nic? Ty jsme nekompenzovali ničím. Antivirus v podstatě je kompenzace pro zaměstnavatele, aby udrželi ta místa. Takže 4,5 milionu zaměstnanců nedostalo nic. Jejich daňová zátěž je absolutně nejvyšší. Máme tady obrovské rozevření nůžek. Ta efektivní daň je 20,1 %. To teď zapomínám nebo nemluvím o té solidární přirážce. Těch 23 % se bude týkat nějakých 80 tisíc lidí, kteří mají nad čtyřnásobek průměrné mzdy, čili nad 140 tisíc. Takže většiny z nich se týká 15 %. Nevím, jestli se bavíte s lidmi. Já ano. Myslím si, že na to hodně čekají.

Ale nezapomínejte na tu multiplikaci. Multiplikace znamená, že ti lidé vezmou ty peníze a utratí je. Vrátí se nám to dál na sdílených daních, i těm municipalitám. Samozřejmě my v těch propočtech s tím počítáme. Pracujeme s těmi multiplikačními vzorci. Tím, že se nám to vrátí, se startuje ekonomika. My tím, že jsme dali tolik peněz do ekonomiky už vlastně po té první vlně, proto jsme nějakým způsobem ten pád zbrzdili. Byl to jeden z faktorů. I to, že říkáte, že si to někdo ušetří, říkala jsem to ve své úvodní řeči, oni to nebudou pálit v kamnech... I to, že si to ušetří, proč ne? Jestliže si někdo část těch peněz ušetří, nějaká skupina, tak si ji ušetří třeba na důchod, třeba na něco jiného, co zase si pořídí v pozdější době, to přece všechno jsou stimuly. Takže, prosím, dívejte se na to z tohoto pohledu a nedívejte se na to... Ale to je opravdu o tom ideovém sporu. Tady jasně se profiluje, kdo je to. O tom jsem hovořila ve své úvodní řeči. Je to dobře, je to poctivá politická debata. Občané ji sledují. Občané nás sledují, to víte, a vyhodnocují si z toho a dělají si z toho závěry. Tak co jste se ptal dál? Já jsem si to všechno psala, abych na nic nezapomněla.

Výdaje na koronakrizi. Já začnu nejdřív tím, pane senátore, kolik už jsme na tu koronakrizi poskytli k 30. 11. Každého prvního to najdete na webu ministerstva financí nebo na mých sociálních sítích. K 30. 11. je to 241,4 miliardy, přičemž přímá opatření na podporu firem, domácností 150,3. Já si myslím, že se nemáme za co stydět. Vykazujeme to podle institutu Bruegel, evropského, bruselského, porovnáváme se s evropskými zeměmi. Když to přepočteme na nějakou cenovou, mzdovou úroveň, nemáme se za co stydět a pokračuje ta podpora dál. Ptáte se v příštím roce. No, víte, já vám řeknu, co v rozpočtu roku 2021 mám. Samozřejmě nemám věšteckou kouli, abych vám řekla, jaké potřeby budou přesně, ale jenom tedy takhle narychlo. 58 miliard zvyšujeme státního pojištěnce do zdravotnictví. 58 miliard, opakuji. Už letos jsme dali přes 20. Kolem 10 miliard jsou vyšší peníze na dávky, ať už jsou to sociální, nemocenské, aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti. Máme tam 4 miliard na Antivirus nebo kurzarbeit. A tak dále a možná jsem i na něco zapomněla, protože samozřejmě ty peníze jsou v jednotlivých... Máme asi 5,5 nebo 6 miliard ve vládní rozpočtové rezervě. Takže to jsou všechno peníze, které jdou přímo, nebo nepřímo, ale souvisí to s tím, na boj s koronavirovou krizí.

Ptáte se mě na rating. Rating znáte určitě, je na webu ministerstva financí, vy jste z něho čerpal. Ratingy jsou všechny pořád stejné, to znamená skvělé. Ptáte se mě, jaký bude? Tak vy víte, že ministerstvo financí nekomunikuje s těmi ratingovými agenturami, ani nemůžeme. To jsou nezávislé ratingové agentury, které si tvoří ten rating podle svých nějakých metodik. Já vám tady teď neřeknu, jaký bude rating při 40, při 130 atd. Pro mě je podstatné, že při schodku 500 miliard máme pořád skvělé ratingy. Ono je také důležité, a na to nezapomínejte, že ty ratingové agentury, protože si půjčuje celá Evropa, všechny země tankují peníze do ekonomiky, jenom jsou na tom různě. Samozřejmě na ten rating má vliv také to, jak na tom budou ostatní země.

I to je jedno kritérium. Pozor, Evropská komise, podzimní prognóza. To červené je Česká republika. Toto je zadlužení veřejných financí s tím 500miliardovým schodkem. Protože jsme prostě začali z toho nízkého místa. Před námi je pouze Švédsko, Lucembursko, Bulharsko a Estonsko. To je za rok 2020, odhad Evropské komise.

Dluh sektorů v zemích EU, toto je zase, teď to tady nemám, to je v roce 2019, to ukazovat nebudu, mě zajímá teď rok 2020. Saldo veřejných financí, prognóza Evropské komise, 5. listopadu 2020. To červené je Česká republika. Je to k procentu HDP. Pořád si držíme tu výchozí vynikající pozici, protože jsme na ní začali před pandemií. Takže logicky, protože si všichni půjčují, všichni se posouvají v tomto pořadí. My zůstáváme na těchto skvělých místech. Takže to je jediné, co vám v tuto chvíli mohu říct.

Mluvit jste tady velmi o inflaci. Predikujeme inflaci v příštím roce zhruba kolem 2 %, takže to, že letos vzrostly, ano, vzrostly ceny, inflace vystřelila, hlavně třeba to byly ceny ovoce, ale tak logicky, byly zavřené hranice v první vlně. Velice stouply náklady s dovozem, především ovoce, které se dováží. Taky víte, že jsme na to zareagovali. U těch velice zranitelných skupin. Protože spotřební koš, ze kterého se počítá inflace Českým statistickým úřadem, měří dva druhy inflace. Pro starobní důchodce a pro zbytek populace. A protože poprvé po letech, pro starobní důchodce, prosím, neberte mě za slovo, snažím se to vysvětlit, byl vyšší, proto jsme tam dali ten mimořádný příspěvek 5000 korun, který nakonec procházel i tady Senátem. Čímž jsme se snažili srovnat ten letošní rok, ale tady, prosím, navyšování důchodů mezi lety 2010 a 2021, to není důchodová reforma, to je v podstatě navyšování důchodů. Víte, že v těch letech konjunktury jsme navyšovali nad rámec valorizace. V té valorizaci důchodů je inflace promítnuta. My jsme letos těch 5 tisíc navrhli proto, že ta valorizace, ty ceny vzrostly v polovině roku, ta valorizace je vždy od 1. ledna. Je tam promítnutá, vy to dobře víte. Takže když nám vzroste inflace, promítne se do valorizace důchodů.

Víte, že jsme valorizovali od toho roku 2021 právě z rozpočtových důvodů jenom o inflaci, to znamená těch 839 korun navýšení průměrného důchodu od 1. ledna 2021 je jenom o valorizaci. A naopak jsme se to snažili vykompenzovat tím jednorázovým příspěvkem 5 tisíc korun, který v těchto dnech se důchodcům vyplácí. Takže tolik k valorizaci.

Odstropování daňového bonusu, ještě bych připomněla. Mluvil jste o těch zranitelných... V tom balíčku je taková jedna věc, která prošla v Poslanecké sněmovně. Já jsem k ní dala neutrální stanovisko, protože jsme na ní nepracovali, ale v podstatě pomůže... Ona je otázka, komu pomůže nakonec, ale odstropovává takzvaný daňový bonus pro rodiny s dětmi, který dnes, když má někdo děti a má tak nízký základ daně, že mu slevy nestačí vůči tomu základu daně, tak se to překlopí do takzvaného daňového bonusu. Ten vyplácí Finanční správa, tam je strop 60 tisíc. Poslanecká sněmovna, máte to v tom balíčku, který teď projednáváme, ho odstropovala. To znamená, nebude tam žádný strop, pomáhá to právě rodinám s dětmi. Já úplně jsem nebyla z toho návrhu nadšená, ale chápu to, že to je pomoc významná. Už jsme to dále nijak netorpédovali. Takže to je taky významná pomoc.

Mluvíte o zvyšování daní. Já jsem nikdy se netajila tím, že příští vládu čeká debata o daňovém mixu, což není zákonitě jenom zvyšování daní. To je debata legitimní o daňovém mixu. Protože víte, že tady máme velmi drahé odvody, velmi vysoké odvody, které prodražují cenu práce v České republice. Teď snížíme daně zaměstnancům, to určitě pomůže, ale pořád tam zůstávají, to pomáhá těm zaměstnancům, ale zaměstnavatelům, pořád za nimi jdou ty vysoké odvody. Pokud by ta debata se otevřela po volbách, tak samozřejmě zase se musí otevřít jako celek a musí se debatovat, když uloupnete z jedné části koláče, kde ho přidáte. Ta debata tady je před námi.

To ustanovení, ten balíček skutečně neobsahuje žádné ustanovení o omezení doby účinnosti. Vysvětlovala jsem to, vysvětlím to ráda znovu. Je to politický závazek Andreje Babiše, který on dal do odůvodnění toho pozměňovacího, toho svého pozměňovacího návrhu. Ono to nešlo jinak udělat. Já jsem právník, působila jsem 7 let v Legislativní radě vlády v komisi pro finanční právo. Konzultovala jsem to s věhlasnými kolegy, ať už na ministerstvu financí, na Úřadu vlády. Tam to, co navrhl poslanec Onderka v té divoké daňové noci, co zaplaťpánbůh Poslanecká sněmovna neodhlasovala, protože to je legislativně nemožné, nemůžete napsat do zákona, že pozbývá to účinnosti po 2 letech. Nemůžete po 2 letech zrušit novelu zákona, která se stane integrální součástí toho zákona. Jediná legislativní cesta, která by byla možná, já jsem i na hospodářském výboru říkala: Tak to někdo načtěte! Samozřejmě to chce určitou formu předvídatelnosti. Jediná možnost by byla, že by v tom zákoně bylo: V roce 2021-2022 budou sazby 15 a 23 %. Od roku 2023 budou sazby takovéto. Ale bude si diktovat příští politické reprezentaci, která vzejde z těchto parlamentních voleb v roce 2021, jaké budou sazby? To byl ten důvod, proč to tam není, proč je to pouze politický závazek, který otevře po volbách, ať bude kdokoliv u vlády, kdokoliv sedět v parlamentu, otevře debatu o novém daňovém mixu.

Majetkové daně, pane senátore. Zrušili jsme daň z nabytí nemovitých věcí. Já jsem ráda, bavili jsme se tady o tom, nebudu to opakovat, ty argumenty. Já mám takovou krásnou mapku. Kolik díky tomu zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ušetří v jednotlivých regionech občané na daních? Nejvíce je to v Praze, to určitě jsou rádi občané. V Praze je to opravdu částka 241 394. To byl určitě dobrý počin. Když jste se dotkl těch úředníků, tuto agendu vykonávalo asi 300 úředníků. Tato místa budou zrušena na Finanční správě v trajektorii dvou let. Teď už v roce 2021 to bude 50 úředníků, protože ta agenda samozřejmě dobíhá. Ona neskončí hned na 0, tam jsou spisy, které se musí dovyměřit, dořešit. Ale během dvou let, máme to přesně nastaveno už i v rozpočtu, se zruší 300 úředníků této agendy. Ta agenda EET, která vás trápí, ano, oni jsou jednak na call centrech, to je pravda, ale jednak, nezapomínejme na to, procesují kompenzační bonus pro OSVČ. Milion žádostí už za 23 miliard a dále to pokračuje. A protože byl prodloužen nouzový stav, dál to bude pokračovat. Takže dělají na call centrech pro krajské hygienické stanice, dělají už v první linii, byli na to proškoleni. Plus dělají na tomto. Věřte, že to řešit budu. Kdyby tu práci neměli, zatím nehrozí, že by tu práci neměli. To znamená, kompenzační bonus, pomáhají krajských hygienickým stanicím. Ale to není těch 300 lidí, které zrušíme v souvislosti s agendou daně z nabytí nemovitých věcí.

Majetkové daně. Nám tedy zbývají ty majetkové daně z nemovitých věcí. Tam já říkám opakovaně. I tímto balíčkem dostávají další kompetence municipality. Třeba Praha, o které jste mluvil, protože toto je 100% výtěžek obcí. Obce si mohou nastavovat koeficienty. Chápu, že to chce určitou politickou práci v těch regionech. Je to na nich. Dokonce jsme jim dali krizovým balíčkem možnost osvobození od této daně. Teď dostávají kompetenci zvýšit tu daň třeba pro továrny nebo pro nějaké velké podnikatelské subjekty, aniž by ji zvyšovaly občanům. Takže to je věcí obcí, do toho stát prostě ingerovat nebude nikdy.

Tak je to nastaveno díky koeficientům, je to stoprocentní výtěžek. Finanční správa to pouze procesuje. To znamená, vybírá přiznání, vyměřuje, vymáhá, převádí to do rozpočtů obcí, to dělá celá léta. Myslím si, že velmi dobře a že je dobře, že to dělá Finanční správa. Ale nikdy jsme se nebránili debatě, pokud by si tu agendu chtěly převzít obce, já se nebráním, ale nikdy jsem nezavnímala, že by ten požadavek a ta poptávka tady byla. Já si vzpomínám, když jsme to přebírali, ale to už je hromadu let, takže to už teď nemá cenu připomínat.

Takže já si myslím, že není třeba občany strašit. Rok 2020 skončil dobře, já se s některými z vás i bavím. Víte, že ty rozpočty obcí dopadly, my to vidíme jednak jednotlivě i v těch souhrnech, plus nějaké 2 %. Pomohl tomu i významně kompenzační bonus, ale pomohlo tomu i to, že ty daně se poměrně, ten propad na těch daních nakonec někde byl, někde nebyl, některé daně propadly více, některé méně. Jasně, že nás čeká teď výsledek tohoto daňového balíčku, ale my jsme nikdy neříkali, že se k tomu nepostavíme čelem. Že se nepostavíme čelem k tomu, že to budeme nějakým způsobem kompenzovat. Já se omlouvám, ale nemohli jsme podpořit v té divoké daňové noci 100% kompenzaci, kterou navrhla tehdy poslankyně za hnutí STAN, paní Kovářová, 34 miliard. To přece nejde! Není možné, abychom to kompenzovali 100 %. Musíme prostě se o to nějakým způsobem podělit. Takže já jsem připravena tady podpořit, podpořila jsem to už na hospodářském výboru, ten první návrh. Včera můj náměstek po konzultaci se mnou, protože jsem tam nemohla být, podpořil i ten revokovaný návrh té zhruba 80% kompenzace. My jsme na to připraveni, bude to na úkor státního rozpočtu. Věřím, že to obce utratí, protože pořád jejich rozpočty jsou přebytkové, tak zatím v tom roce 2020, chápu, že toto byla velká rána, my nechceme ochromit investiční iniciativu, chceme ji podpořit.

Otázka kofinancování je otázka metodiky. Já čekám, jak dopadne balíček. My na ní pracujeme na ministerstvu financí. Andrej Babiš prosadil v Bruselu, aby se mohlo nastavovat to kofinancování vyšší ze strany státu, protože tam byly návrhy, aby se pro toto programovací období prostě zvýšil podíl municipalit. Takže my se tam budeme pohybovat v možnostech současného kofinancování. Čekáme, jak dopadne balíček, proto jsme odložili vytvoření té metodiky. Podle toho na tom budeme spolupracovat. Vždycky to konzultujeme se zástupci municipalit, s Asociací krajů. Už jsem začala spolupracovat s novým šéfem Asociace krajů. Bavíme se o těch věcech a máme zájem na tom ne bojovat s obcemi, proto jsme dali i tehdy ten velkorysý kompenzační bonus. My nechceme bojovat s obcemi. Nechceme, a nechceme hrotit, byť se to tady zase ukázalo, že je to jakýsi politický boj. Proto jsme i dofinancovali dotační programy. Proto dopadly rozpočty obcí. Jestli jste poctiví, tak to přiznáte. Přiznáte, že ty rozpočty nedopadly v roce 2020 tak špatně. Někteří z vás mi to říkají. Já nebudu nikoho jmenovat, není to můj styl. Ale bavím se o tom s vámi a vím, že to tak je.

Když už tady mám to slovo, já to asi vezmu v rychlosti ještě, co tady zaznělo i z jiných úst. Ještě k té důchodové reformě, ať vám neuteču. Vláda nepředstaví žádnou důchodovou reformu. Já jsem zaznamenala, že snad paní ministryně chce představit nějaké návrhy, které nejsou probrány na úrovni vlády. Říkám to otevřeně a řekla jsem to mockrát, řeknu to zase otevřeně, tato vláda už nepřipraví komplexní důchodovou reformu. Nebudu vám lhát. Má to celou řadu důvodů. My jsme dostali teď konečně zprávu OECD. Ta zpráva je komplexní, určitě je tam celá řada věcí, ze kterých bychom se měli poučit, ale legislativní proces v této zemi trvá v průměru 12 měsíců. My máme do voleb 11. Takováto důchodová reforma by chtěla opravdu debatu napříč politickým spektrem. Bude to úkol pro příští vládu. To říkám otevřeně. Zase na druhé straně, abychom byli spravedliví, 30 let se to nepovedlo. Nepovede se to ani teď, byť jsme se snažili alespoň srovnat to určité narovnání důchodů a zlepšení podmínek důchodců, ale to samozřejmě není důchodová reforma.

Pan senátor Čunek, on tu není, ale to nevadí. Mluvilo se o té trajektorii konsolidace veřejných financí. On říkal: Kdyby to bylo, ten výhled, že se to zaplatí, do těch 10 let, tak by to bylo férové, protože by to zaplatila ta naše generace. Ono to tak přesně je. Ta trajektorie, proto ten komplexní návrh Andreje Babiše, který prošel Poslaneckou sněmovnou, já jsem za to ráda, tak počítá s rozvolněním fiskálních pravidel, protože v podstatě kdyby to tam nebylo, tak máme novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byla to tady velmi, asi nejvášnivější debata letos, nastavenou tu trajektorii takto. To je ta modrá. Pokud bude schválen balíček a bude schváleno zrušení superhrubé mzdy a 15 a 23 %, musí toto jít ruku v ruce, protože my chceme ten schod, ze kterého ta trajektorie půjde takhle dolů, až na ten stav někdy v roce 2030, takže ten požadavek pana senátora Čunka je splněn. Chceme toho strukturálního deficitu, já jsem říkala v té úvodní řeči, minimálně o 0,5 %, minimálně o 0,5 %, ale můžeme, samozřejmě podle toho, jak se ekonomika bude vyvíjet, ho snižovat i rychleji. Chceme, aby ten schod, pokud to projde, tak aby ten schod byl vyšší, protože v opačném případě by to znamenalo, že rozpočet roku 2022, který bude ještě připravovat tato vláda, ale to je jedno, to není podstatné, která vláda... Každá další, která přijde po této vládě, bude muset se s tím nějakým způsobem popasovat. Nevytvoříme jí tady podmínky, „po nás potopa“, abychom museli škrtat 60 až 70 miliard na státním rozpočtu. To by opravdu znamenalo, že ta transfúze, kterou jsme ekonomice dali, tak druhou stranou jí pustíme žilou. To prostě není možné. Je nastavena, přesně tak, jak řekl pan senátor Čunek. Aby to bylo do nějakých 10 let, aby to bylo fér. Tak to přesně je naplánováno.

Ještě tady zaznělo, už si jdu sednout zase, mluvím dlouho, ještě tady zazněl ten stravenkový paušál. Já jsem řekla těch argumentů celou spoustu. Já jsem asi se za ty 3 roky, co jsem ministryní financí, teď to bude 17. prosince 3 roky, nebo 13., už ani nevím, tak jsem se nesetkala asi s většími lobbistickými tlaky, než je zřízení stravenkového paušálu. Přitom nikomu nic nebereme. Nebudu opakovat ty argumenty. Milion zaměstnanců nemá nic, oni opravdu, ty tlaky byly mnohem větší v Poslanecké sněmovně, tady je nijak necítím, za to jsem vám vděčná, prosím, ta částka 20 miliard, která tady od někoho zazněla, to je naprosto nefér vykonstruované číslo od stravenkářů, kteří, nevím proč, se tak bojí o ten skvělý byznys s těmi papírky. Nevím. Když je tak skvělý, určitě o něho nepřijdou. Těch 20 miliard je spočítáno tak, znovu to vysvětlím i tady na půdě ctěného Senátu, je počítáno tak, že všichni zaměstnanci, kteří by měli nějaký benefit, protože jestli to bude závodní stravování nebo stravenky nebo stravenkový paušál, bude to na stejných principech daňového zvýhodnění, nezdaněno, neplatí se z toho zdravotní, sociální, tak to je predikováno na tom, že všichni zaměstnavatelé ukradnou ze mzdy, já musím to tvrdé slovo použít, svým zaměstnancům tu část, která dopadá na stravenky nebo na stravenkový paušál. A vlastně jim o to sníží mzdy a stát přijde o sociální a zdravotní. Tak, prosím, to je nehoráznost. Nehoráznost! Když jsem toto řekla na tripartitě, protože to rozesílal ČMKOS, což je úplně nepochopitelný zástupce zaměstnanců, který bojuje za stravenkovou lobby... Pro mě jsou nepochopitelné věci v mém životě, které si těžko rovnávám v hlavě, tak to bylo odmítnuto, že na tom nepracovali. Bylo to svedeno na nějakou bývalou náměstkyni ministra financí. Já jsem to určitě nebyla, takže nevím na kterou. Takže těch 20 miliard je, prosím vás, absolutně, absolutně nefér. Bude to stát přesně to číslo, co máme. To bylo v řádném legislativním procesu. Je to nějakých 2,5 až 3 miliardy. Nikomu nic nebereme. Ty režimy budou vedle sebe, ať si každá firma, každý zaměstnavatel svobodně vybere. Už končím. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Když ano, tak přijdu znovu. Děkuji vám za pozornost, trpělivost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Wagenknecht (Piráti): Evropský rozpočet je velký. Premiér z něj čerpá, 6 miliard na kotle v Lovochemii Čunek (KDU-ČSL): Mně premiér nechybí. Já naopak poměrně rád vidím paní vicepremiérku Senátor Canov: Ten Eintopf, který by záviděla i kočička s pejskem, vznikl v noci ve Sněmovně Premiér Babiš: Můj návrh je nejvýhodnější pro 4,5 milionu zaměstnanců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.