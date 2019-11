Ministryně Schillerová: Občané z této debaty nemohou mít radost

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi říct pár slov. Pojďme si nalít čistého vína, o co tady jde. Jo, to bude velmi zajímavá debata. My jsme si jako naše menšinová vláda uzavřeli vládní prohlášení a tam jsme si dali určité úkoly. Rodičovský příspěvek byla jedna z věcí, na které jsme se dohodli, naše koaliční vláda. Dohodli jsme se také na boji se závislostmi, dohodli jsme se na navýšení platů učitelů - držíme tento závazek. Dohodli jsme se na dalších věcech. Zvyšujeme důchody atd. A to všechno plníme.

A já bych chtěla říct, že tato velice nedůstojná debata, nedůstojná debata, skutečně si myslím, že občané z toho nemohou mít žádnou radost z této debaty, tak já skutečně jsem dostala od opozice návrh. Já až dodneška jsem se cítila být vázána nějakou debatou, která byla interní, ale protože už dnes to opoziční poslanci zdvihli, že ten návrh mi dali, a dokonce ho tady nepřímo popsali, tak já ho prostě vysvětlím. Teď už se necítím být vázána prostě nějakou, nějakou dohodou, protože to tady zaznělo na mikrofon. Dostala jsem návrh, že se přestane obstruovat balíček, pokud projdou tři pozměňovací návrhy. První z nich je vynětí životního pojištění z tvorby rezerv pojišťoven. Druhý je hazard. Buď zůstane, tak jak je. Anebo projde návrh, který vlastně vrací ty dvě základní sazby na 23 % a zvedá tedy pravda automaty na 38, ale protože my automaty zhruba do roka až dvou zlikvidujeme, tou cestou jdeme velmi razantně. Včera jsem notabene měla zahraniční konferenci o hazardu, kde jsem to zase tvrdě ta čísla všechna uváděla. A třetí byl návrh - a ten by byl případně k diskusi, to byl návrh, se kterým přišel pan ministr zemědělství, abychom nechtěli navýšení poplatku na katastr, ať jsem korektní.

Tyto tři pozměňovací návrhy.

A o to přesně jde, přátelé. O to přesně jde. O tu vylobbovanou výjimku pro pojišťovny, o to, že jsme dvacet let, o to, aby účinnost nenastala 1. ledna 2020, protože pojišťovny získají ne pět let, ale šest let, a pak třeba se něco po volbách stane a třeba se to zase nějak otočí. O to tady jde. A o hazard. A o hazard, přátelé. O hazard jde taky. To si řekněme na rovinu.

A to jsou přesně věci, které my, tato vláda podporovaná tedy prostě levým spektrem nechce. Slyšeli jsme tady celou řadu věcí kolem pojišťoven. Tři a půl hodiny tady pan předseda Kalousek přednášel, citoval důvodovou zprávu Solvency II. Nemohl jí nikdo rozumět. Maximálně experti na pojišťovnictví. Nevím, jestli tady nějaký je. Nechci se nikoho dotknout. Ta zpráva má, já vím, že mě zas poučíte, že má články a já nevím, co všechno, podstatné je, že tam je asi 151 bodů, je úplně jedno, jestli hlavy, články, a jenom dvacet se týká tvorby rezerv pojišťoven. A ještě, kdybyste poslouchali dnes tu hodinu, co ještě rozprávěl, tak dokonce tam řekl, že ta Solvency II je nastavena tak, že v podstatě když se tvoří rezervy, řeknu to velmi zjednodušeně, ať mi rozumí i ti, co nejsou experti na pojišťovnictví, když se podle ní tvoří rezervy, tak vlastně to solventnostní riziko je zajištěno na 99,5 %. A my chceme, aby ty solventnostní rezervy byly daňově uznatelné. Ale nic víc. Nic víc.

A řeči, že zestátňujeme pojistné? My tady vytváříme nějakou státní pojišťovnu, kam převádíme? To jsou snad soukromé subjekty. Jaké zestátnění pojistného?

A řeči, že se zdraží životní pojistné? Prosím vás. Do gesce Ministerstva financí spadá finanční arbitr. Ten řeší případy, kdy v podstatě lidé se na něho obrací, on je nezávislý, ale je zařazen do resortu, řeší případy, kdy lidé se na něho obrací s tím, kolik zaplatili na pojistném a kolik získali třeba potom na odbytném, nebo když zrušili pojistky atd. Jsou to konkrétní případy a konkrétní částky. A v podstatě jestliže pojišťovny tímto začnou vyhrožovat, tak ať si laskavě sníží poplatky a sníží nehorázné zprostředkovatelské smlouvy.

A o hazardu já snad mluvit nemusím. Stál vedle mě včera na konferenci expert na závislosti. Jméno mi teď vypadlo. Byl to uznávaný expert. Bohužel teď nevím to jméno. A on tam řekl, od 90. let tady byla právní úprava, kterou si vytvořili hazardníci pro svoje potřeby tak, aby jim vyhovovala. A byl to až Andrej Babiš jako ministr financí. A zlobte se, nebo ne, který prosadil na půdě Poslanecké sněmovny revoluční zákon o hazardu, díky kterému nejsme prostě kasinem v srdci Evropy. A o to tady jde. O to tady jde. O to celé tady jde.

Děkuji za pozornost. (Výkřiky z pravé části sálu. Potlesk poslanců ANO, ČSSD a KSČM.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



