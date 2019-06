Ministryně Schillerová: Pomozte nám zjistit, jestli peníze skutečně putují k těm nejpotřebnějším

Dámy a pánové,

téma týkající se financování sociálních služeb je bezesporu mimořádně závažné. Rezonuje veřejným prostorem a má naprostou prioritu, protože se dotýká těch, kteří se bez pomoci státu neobejdou, a věřte, že naše vláda to určitě ví. Vláda problematiku financování sociálních služeb a sociální práce v žádném případě nepodceňuje, což dokázala, tak jak tady bylo řečeno už paní ministryní práce a sociálních věcí, na včerejším přijatém usnesení vlády k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019. Já však věřím, že naším společným cílem je jasně identifikovat a pojmenovat problém, oprostit se od politicky motivované emocionální rétoriky a nalézt naprosto konkrétní řešení, které se po shodě, doufám, podařilo najít nyní a budeme ho hledat i do budoucna.

Všichni víme, a já jsem to tu řekla opakovaně, že financování sociálních služeb je a předpokládáme, že i nadále bude vícezdrojové, a nelze proto očekávat, že neustálý růst nákladů na sociální služby bude z většinové části vykrýván ze státního rozpočtu. Shodneme-li se na tomto, že objektivně měřitelným argumentem jsou čísla, tak si dovoluji připomenout, že za posledních pět stouply daňové příjmy obcí o 33 %, absolutně se jednalo o nárůst o 56,1 mld. Kč a také rozpočtová predikce pro rok 2019 počítá s meziročním růstem 6,9 %, což představuje 15,7 mld. Kč, a v letech 2020 a 2021 očekáváme další nárůst daňových příjmů přes 4 % ročně. Obdobně příznivě se vyvíjejí příjmy krajských samospráv. V roce 2019 růst předpokládáme vyšší o 7,5 %, v absolutním vyjádření je to 5,2 mld. Kč.

Všichni zajisté víme, že čísla a fakta jasně potvrzují, že sociální politika ještě nikdy nebyla ze strany státu podporována více než v posledních letech, přičemž aktuální rozpočet na rok 2019 je v tomto ohledu rozpočtem naprosto rekordním. Já to tady znova opakuji. Prostředky na sociální služby v letošním roce činí 15,7 mld. Kč, což je o 4,5 mld. Kč více než před dvěma lety a o 800 mil. více než v roce předešlém. Znova opakuji, že oproti roku 2014, kdy začaly růst dotace na sociální služby, 2014 - před tím nám klesaly, i klesaly, došlo v letošním rozpočtu k nárůstu o 104 %. Podíl dotací ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb zároveň jen mezi roky 2015 a 2017, a teď prosím pozor, vzrostl z 26,7 % na 50 %. Takže stát už se v roce 2017 podílel částkou 50 %. Teď je to samozřejmě ještě o něco více. Opakovaně zde zaznívá kritika, a to je výsledek, to jsem tady říkala, nechci se opakovat, takže budu říkat jenom fakta, která tu nezazněla.

Opakovaně zaznívala kritika o nedostatku finančních prostředků v sociálních službách. Nebudu tady opakovat to, co řekla paní ministryně práce a sociálních věcí, včera jsme se dohodli na miliardě, ona tady podrobně vysvětlila, proč tu miliardu v žádném případě nezpochybňujeme a vysvětlila i, jakým způsobem nastaví čerpání z operačního programu zaměstnanost. A proč bychom neměli prioritně využít evropské peníze? My budeme čerpat české národní? A druhým dechem mě budete vyzývat k vyrovnanému státnímu rozpočtu? Takže já si myslím, že evropské peníze vždycky musí mít přednost. A vy už teď předjímáte, že to nevyčerpáte? Už teď to víte, když tady vytvoří Ministerstvo práce a sociálních věcí maximální předpoklady pro čerpání? Řekněme si to s odstupem.

Ale já bych chtěla ještě promluvit spíš o jiné věci. My jsme včera na vládě nepřijali v tom usnesení jenom řešení peněz a vlastně zmínku o urychlení čerpání operačního programu zaměstnanost, kde se podařilo paní ministryni realokovat tyto peníze, ale my jsme se také bavili o tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví analýzu do konce srpna, a to bude to, co mě bude velmi zajímat, a tady je prostor spolupracovat. Jakým způsobem pomáháte té věci, pane předsedo Výborný? Kromě toho, že dehonestujete ministryně vlády, obviňujete je z podvodu a útočíte na státní rozpočet, abyste sbíral laciné politické body. To je jediné, co děláte! Pomohl byste víc tím, kdybyste spolupracoval, protože tato vláda nerozlišuje to, v jakém dresu je příslušný hejtman. Nám to je jedno. My přistupujeme ke všem stejně, ať je to za hnutí ANO, za sociální demokracii nebo za KDU-ČSL. Úplně stejně, protože ti hejtmani řídí hejtmanáty, řídí krajská území a jsou tam pro lidi. A musí být lhostejno, v jakém jsou dresu. A vy byste měli pomoct! A pomoct tím, že budete spolupracovat na hledání pravdy. Mě kontaktuje x různých lidí, všichni mě prosí o anonymitu nebo mně píší a upozorňují mě na zneužívání těchto dotací. Jsou to mnohdy velmi tristní příběhy. Čili já se ptám, máme takovou jistotu, že se dostávají ty peníze k potřebným, anebo nám končí kdo ví kde? A to jsou všechno věci, které doufám, že odhalí ta analýza. A na tu čekám a s tou byste měli pomoct místo toho, že útočíte na vládu a urážíte tady ministryně, které na rozdíl od vás hledají řešení.

V minulých vystoupeních jsem opakovaně upozorňovala na to, že řešení financování nelze hledat pouze v navyšování objemu prostředků, které jsou na sociální práci a sociální služby distribuovány, ale v tom, jakým způsobem jsou rozdělovány. A to je to, co mně bude zajímat a bude to zajímat naši vládu.

Není také pochyb o tom, že financování sociálních služeb musí být založeno především na takových mechanismech, aby účastníci systému, to znamená klient a poskytovatel služeb, se měli důvod chovat efektivně, účelně a hospodárně. Klient má mít neoddiskutovatelné právo rozhodnout, jakým způsobem své peníze i prostředky, kterými mu stát přispívá na pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících s jeho hendikepem, zrealizuje, které služby si nakoupí.

My jsme v roce 2006 opustili systém dotace na lůžko. Pojďme diskutovat, jestli nebyl spravedlivější. Začali jsme s tímto systémem dotačním, který nás přivedl tam, kde teď jsme, k tomu, že tady každé jaro hrajeme kolorit tlaku na státní rozpočet, aniž bychom hledali podstatu problému. Takže jestli chcete být konstruktivní opozice, pomozte v tom hledání problému. Jste v regionech, pomozte nám zjistit, kam ty peníze putují a jestli skutečně putují k těm nejpotřebnějším, protože to je to jediné, co naši vládu bude zajímat.

Děkuji vám za pozornost.

