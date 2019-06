Ministryně Schillerová: Tato a minulá vláda daně extrémně snížily

Vážená paní poslankyně, dámy a pánové.

No, tato a minulá vláda byly právě vlády, které extrémně snížily daně o víc, než 100 miliard. A my v tom pokračujeme. Zavedly se - já budu brát letošní rok, protože tu tabulku od roku 2014 do roku 2019, to snížení o 100 miliard, jsem samozřejmě několikrát publikovala a mám ji k dispozici.

Co se chystá pro tenhle rok. Snižování DPH v souvislosti s EET - 3,4 miliardy. Vyšší výdajové paušály schválila tato Poslanecká sněmovna pro malé podnikatele, zůstane jim v kapsách 1,5 miliardy. Jsme rádi. Vyšší sleva na dani za dítě ve školce. Oproti roku 2018 se pro rok 2019 navyšuje z 12 200 na 13 350. Zásadní zjednodušení u daňových odpočtů na výzkum a vývoj, což se samozřejmě také projeví na snížení.

To všechno samozřejmě včetně těch 100 miliard, které snížila vláda minulá - mám tady tu tabulku, mohu vám ji poskytnout dokonce, vzala jsem si ji - tak jsme si mohli dovolit proto, že se vybralo asi o 454 miliard daní více. A věřte, že převážně to bylo díky opatřením z dílny Ministerstva financí, jako je kontrolní hlášení a EET. To se projevilo jednoznačně.

Co se týče sazbového balíčku. Já vám mohu poskytnout, protože nevím, jestli to stihnu v časovém limitu, který mám - když tak doplním - sedí tady i ministr zdravotnictví. My jsme byli opakovaně žádáni Ministerstvem zdravotnictví, ať zvýšíme spotřební daň na tvrdý alkohol a cigarety. A to zejména ze zdravotních důvodů.

Mám tady podrobnou prezentaci z tiskové konference - ráda vám ji věnuji - kterou jsme měli. Je to asi dva měsíce, když jsem prezentovala sazbový balíček spolu s ministrem zdravotnictví na adiktologické klinice tady v Praze. Byl tam pan přednosta, byla tam paní profesorka Králíková, specialistka na závislosti spojené s kouřením, byla tam vládní zmocněnkyně pro závislosti. A mělo to obrovskou podporu.

Vezměte si, že v naší - a to fascinovalo i ty přítomné novináře - v naší České republice se na jednu osobu spotřebuje 12 litrů čistého lihu ročně, včetně kojenců. To není normální. Průměrná mzda vzrostla za posledních pět let o více, než 40 %. Tím se vlastně zvýšila dostupnost těchto závislostí, těchto produktů, které vyvolávají závislost. Celospolečenské náklady - dívám se na ministra zdravotnictví, jestli to říkám dobře - celospolečenské náklady spojené s kouřením, jsou 100 miliard ročně. Náklady spojené s požíváním tvrdého alkoholu 60 miliard a s hazardem 15 miliard. To, co získá státní rozpočet, což je něco přes 10 miliard, asi 11, je kapka v moři.

Takže to prostě má tyto důvody a mělo to obrovskou podporu. Já věřím, že to bude mít i vaší podporu. A ty statistiky tady máme a budeme je prezentovat společně s ministrem zdravotnictví. Ten sazbový balíček bude v červenci na pořadu schůze.

Co se týče rezerv pojišťoven. To není zdanění, to je regulace, jak pojišťovny mají rezervy rozpouštět. Máme to ve vládním prohlášení, což je velice fér. Takže pojišťovny už skoro dva roky ví, že to uděláme. A řekli jsme, budeme chtít, aby rezervy se tvořily u pojišťoven podle evropské směrnice takzvané Solvency II. To byl ten důvod. Protože pojišťovny platí takový velký - řekla bych, na trhu máme poměrně silné pojišťovny - a platí nám ročně asi 2,6 miliardy na dani. Tyto rezervy samozřejmě dlouhodobě používají k optimalizaci daňového základu a daně.

A vědí to dva roky, to není nic nového, že si to najednou vláda vymyslela. To by bylo u bankovní daně, to byste měla pravdu. To nemáme ve vládním prohlášení. Toto máme. Oni to skoro dva roky ví, mluvíme s nimi, nedali jsme to v tom prvním roce do daňového balíčku, protože jsme neměli vládu s důvěrou a nevěděla jsem prostě, jak by se nám to vlastně podařilo prosadit.

A ne, beru zpět. My jsme to neměli ani jako ta první menšinová vláda ve vládním prohlášení. To jsme tam dali vlastně na žádost koaličního partnera. Takže to máme ve vládním prohlášení té nové vlády, takže to beru zpět. Proto jsem to ani do daňového balíčku pro rok 2019 dát nemohla. To znamená, proto je to vlastně až teď v sazbovém balíčku.

A na závěr ještě ta douška - (Předsedající upozorňuje na čas.) Tak já to dopovím, jestli mi paní poslankyně dá ještě slovo, tak to ráda dopovím.

Budu rychlá. Já děkuji za tu šanci to vysvětlit, protože už jsem to nestihla. On ten článek, který se objevil na serveru Seznam, tak ten headline, ten titulek, nebyl příliš seriózní. Ale když ho rozkliknete, tak ten obsah seriózní je. Já jsem byla na konferenci lídrů veřejné správy. A tak jezdím všude. Jezdím na Svaz měst a obcí, prostě kam mě pozvou. Pokud nejsem třeba v zahraničí, třeba na Radě Ecofin, tak tam jedu a vysvětluji tyto věci. A vždy a znova se otevře téma RUDu - rozpočtového určení daní. Navyšte rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a krajů.

A já vysvětluji už dnes. Vybere stát balík peněz a třetina z nich jde krajům a obcím. A vždycky tam má grafy a říkám, kolik, o kolik víc šlo atd. A říkám, když budete tlačit na RUD, já samozřejmě se budu bránit, pokud budu ministryně financí, tak k čemu dojde? Budou se ty nůžky čím dál více rozevírat a některá z vlád - ta naše to zatím nedovolí, není o tom debata, maximálně o vnitřním složení, ale k čemu dojde? Když to ty vlády, některé další udělají, rozevřou se nůžky a ten stát to neufinancuje a začne tlak na zvyšování daní ostatních. A já jsem v tomto kontextu řekla: máte kdysi zákonodárce, tato některá Poslanecká sněmovna, dala tuto kompetenci obcím. A řekla: můžete si až pětinásobně zvyšovat koeficient, a tím si ovlivňovat vlastní příjem, protože to je příjem obcí, koeficient je v rukou obce.

A řekla jsem, je to o politické odvaze. Já tu zkušenost mám. Byla jsem několik let ředitelkou velkého finančního úřadu a měli jsme tam asi 120 obcí. Takže já jsem jednala se starosty dnes a denně. Počítali jsme jim ty tabulky. Řekla jsem: obraťte se kdyžtak na generální finanční ředitelství, ten program vznikl v Brně, oni vám to spočítají, jsou schopni vám říct, když to bude tolik, tak to bude tolik, kolik vaše obec vydělá. A chápu, že to je velice silné politické rozhodnutí. A ta odvaha, kdy ta obec se musí postavit před ty občany, ti zastupitelé, ta rada, a musí říct: tady budeme dělat kanalizaci, tady budeme dělat chodníky, potřebujeme víc peněz (upozornění na čas). O tom byla tato legitimní debata a tato nabídka i spolupráce s těmi obcemi, která samozřejmě ten titulek to trošku, jak bývá novinářským zvykem prostě to trošku otočila.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Tato vláda měla lidem co vracet Ministryně Schillerová: Státní rozpočet je důležitý politický nástroj v rukou vlády Ministryně Schillerová: Občané objednali Dluhopisy Republiky za více než devět miliard Ministryně Schillerová: Implementovat to musíme, jinak nám hrozí infringement

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV