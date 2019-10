Ministryně Schillerová: Vidíme světlo na konci tunelu

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, budu velmi stručná. Nebudu se plést tady do problematiky MPSV, to mi nepřísluší ani do toho nevidím. Ale byla jsem oslovena panem předsedou Stanjurou, zmínil Ministerstvo financí. Budu mluvit velice krátce o systému ADIS, který má Finanční správa.

Chtěla bych říct, že přes všechno, co tady bylo řečeno, a já neříkám, že to nemá relevanci, tak je potřeba se vrátit na ten samý začátek, na ty smlouvy z roku 1991, 1992, které tehdejší ministři, už ani nevím, mám to někde vytaženo, který to podepsal, nás dostali do takového neřešitelného vendor locku, konkrétně budu-li mluvit o ADISu na Finanční správě, kde prostě třicet let trvalo, a my jsme skutečně dneska v situaci, kdy vidíme světlo na konci tunelu, kdy paní generální ředitelka Richterová podepsala konečně s firmou IBM smlouvu a všechno zveřejnila, všechno jsme dali transparentně ven, na základě které ještě čtyři roky prostě firma bude dodávat, ale pak se vzdá - řeknu to lidově, tak ať se na mě nezlobí znalci z oblasti IT - vzdá se těch zdrojových klíčů, bez kterých nic nevysoutěžíte. Nemohla být vypsána veřejná zakázka, pokud tam nebyla záruka, že někdo ty zdrojové klíče prostě dá, dá je z rukou. A to vyplývá z této smlouvy. Proto dneska už se soutěží nový systém. A soutěžit se bude jiným způsobem - modulově - to znamená, teď tady nemám podrobnosti, protože jsem nečekala, že povedu tuto debatu, ale bude se soutěžit tak, aby už se nikdy nestalo to, že bude závislost na jednom, aby byla prostě zastupitelnost, aby se to týkalo různých daní.

Takže ten problém vznikl někde, nevím, jak je to na MPSV, to skutečně nevím, ale budu-li mluvit a byla jsem oslovena, vznikl před třiceti lety. A třicet let bohužel trvalo, než jsme se z toho vendor locku dostali. Takže děkujeme těm, co ty smlouvy tehdy podepsali. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



