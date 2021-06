Ministryně Schillerová: Z ulic zmizely špinavé herny a nahradily je moderní kavárny, kadeřnictví, místa pro děti

reklama

Ministerstvo financí provedlo komplexní přezkum a vyhodnocení právní úpravy v oblasti hazardních her. Účelem tzv. ex post RIA analýzy bylo zhodnotit naplňování cílů a principů regulace hazardních her a identifikovat potenciální doporučení pro její budoucí vývoj. Zpracována byla také analýza ASTERIG zkoumající rizikovost jednotlivých hazardních her.

Z provedené analýzy vyplývá, že nastavení regulace hazardu z roku 2016 je plně funkční a plní svůj účel, mimo jiné i chrání samotné hráče před nebezpečím vzniku závislosti na hazardu. K tomu slouží řada přijatých adiktologických a sebeomezujících opatření i Rejstřík vyloučených osob s více než 200 tisíci zapsanými osobami. Zejména v důsledku nové regulace hazardu poklesl od roku 2017 počet hracích automatů o 62 % z 53 554 na současných 20 269. Ještě více se za stejné období snížil počet provozoven technické hry o celých 80 % ze 4 329 na pouhých 702 provozoven v celé zemi.

„Nastavením jasných pravidel se nám podařilo nejen zkrotit přebujelý hazard, ale především lépe ochránit naše občany a jejich rodiny před destruktivními následky závislosti na hazardním hraní. V našem rejstříku vyloučených osob, kterým provozovatelé nemohou umožnit účast na hazardní hře, je aktuálně přes 200 tisíc lidí. Z ulic zmizely špinavé herny a nahradily je moderní kavárny, kadeřnictví, místa pro děti. Jen pro srovnání, před deseti lety jsme tu měli více než 100 tisíc automatů, dnes zhruba jen pětinu. Troufám si říct, že jsme ze sebe konečně strhli nálepku kasina v srdci Evropy,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Mohutný nástup internetu v hazardní hře

Nejvýznamnějším aktuálním trendem v oblasti hazardního hraní je bezpochyby přesun do internetového prostředí, kde se do nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách v roce 2017 odehrávalo zhruba jen 10 % objemu her. V roce 2020 už byl tento poměr téměř vyrovnaný, když internetové provozování hazardního hraní činilo zhruba 45 %. Nejvýraznější přesun na internet je možné sledovat u kursových sázek, kde se podíl internetu na daňovém inkasu v posledních osmi letech navýšil o více než 40 procentních bodů na úroveň 91 %. Významný nárůst podílu internetového hraní je zřejmý také u technické hry, a to z 16 % na 40 % celkového objemu.

Nárůst významu internetu v provozování hazardních her je logickým důsledkem technologického pokroku a obecných trendů. Klíčovou roli v tomto vývoji za poslední rok sehrála bezpochyby také pandemická situace související s šířením Covid-19, která tento dlouhodobý trend ještě urychlila.

Vývoj výnosu dílčí daně z jednotlivých druhů hazardních her a vývoj podílu provozované v land-based prostředí a v prostředí internetu na tomto výnosu za období 2013–2020

Ačkoliv již dnes existuje celá řada opatření a nástrojů efektivně fungujících i v prostředí internetu, např. povinná registrace k účasti na hazardní hře, sebeomezující opatření, informační povinnost či Rejstřík vyloučených osob, je nutné se na tuto oblast dále zaměřovat, aby byla schopná čelit novým výzvám a požadavkům technologického pokroku.

„Přestože stávající regulace hazardu funguje velmi dobře nejen v terénu, ale i v online prostředí, musíme reagovat na nové výzvy. Internetové hraní se stává stále rizikovějším zejména kvůli rychlosti provozované hry, anonymitě hráče a dostupnosti 24 hodin denně. To vše dělá online hazard atraktivnějším a podle naší analýzy i rizikovějším. A já jsem přesvědčena, že na vyšší rizikovost hazardní hry musí být do budoucna reagováno, klidně i proporčním vyvážením vyšší mírou zdanění,“ říká Alena Schillerová.

Analýza Ministerstva financí navrhuje parametrické úpravy regulace nejen v oblasti online hraní, ale i v rámci povolovacího řízení a v některých dalších oblastech, kde nutnost úprav přinesla praxe. Dílčích změn by měly doznat také sebeomezující opatření, regulace reklamy či informační povinnost provozovatele.

Adiktologické brzdy, sebeomezující opatření a Rejstřík vyloučených osob

Komplexní úprava provozování hazardních her přijatá v roce 2017 přinesla důslednější ochranu sázejících zejména zavedením adiktologických brzd a sebeomezujících opatření, jako je typicky možnost nastavení maximální výše sázek za den. Moderní regulace hazardu dále posílila pravomoci dozorových orgánů a zavedla povinnou registraci, zregulovala reklamu na hazardní hry, zakázala podávání alkoholu a cigaret ke hře zdarma a zvýšila informovanost o negativních dopadech hazardního hraní. Nastavila také regulaci provozování hazardních her na internetu a zavedla nový efektivnější systém zdanění hazardu.

Reformu završilo loňské spuštění Rejstříku vyloučených osob z hraní hazardních her, který představuje preventivní nástroj na ochranu hráčů i jejich okolí. V současnosti je v rejstříku zapsaných přibližně 206 tisíc osob, z toho téměř 900 z nich dobrovolně na vlastní žádost. „Provozovatelé hazardních her jsou povinni ověřovat, zda je daná osoba zapsána v rejstříku vyloučených osob. Pokud ano, nesmí jí provozovatel vpustit dovnitř ani umožnit zřídit uživatelské konto. To platí nejen pro kasina a herny, ale i pro internetové hry. Díky rejstříku tak už nedochází k situacím, kdy peníze vyplácené na dávkách v hmotné nouzi končily naházené v automatech,“ uzavírá Alena Schillerová.

