Ministryně Šlechtová: Republiku chráníme před terorismem a nelegální migrací v místě jejich vzniku

Vláda by měla návrh projednat 11. dubna 2018 a následně budou o vysílání rozhodovat poslanci a senátoři Parlamentu České republiky.

„Chceme působit v zemích jako dosud a v některých misích navýšit české zapojení na základě požadavku spojenců. Ve všech případech jde o mírové a výcvikové úkoly. Českou republiku chráníme před terorismem a nelegální migrací v místě jejich vzniku,” shrnula ministryně Šlechtová.

„Naplněnost armády stoupá a jsme na navýšení našich počtů v misích připraveni. Pro vojáky jsou zahraniční operace neocenitelnou zkušeností a pro velkou většinou i motivací,” uvedl generál Bečvář.

Afghánistánu chceme letos ve 2. polovině navýšit z 250 na 390 osob. Kromě Bagrámu a Kábulu, kde působíme již nyní, chceme cvičit místní bezpečnostní složky v Lógaru a Herátu. V Iráku chceme navýšit z 60 na 110 vojáků, jde zejména o jednotku specialistů na chemickou ochranu. V Mali chceme navýšit z 50 na 120 osob ve výcvikové misi EU TM (posílení ochranného týmu pro velení mise a instruktory výcviku v Koulikoro) a na 30 vojáků v misi OSN MINUSMA.

Ing. Karla Šlechtová BPP

Ministryně obrany v demisi

Pokračovat by mělo působení v silách eFP v Pobaltí v počtu do 290 vojáků. V příštím roce by pětice českých gripenů s jednotkou 95 vojáků měla opětovně střežit vzdušný prostor Pobaltí v rámci Air Policingu.

Celkově by podle návrhu ministerstva obrany počet nasazených vojáků vzrostl na 1081 pro zbytek roku 2018, respektive 1191 osob v roce 2019 a 1096 osob v roce 2020.

V případě plného nasazení všech vojáků a vojenské techniky podle navrhovaného mandátu by náklady za celý letošní rok činily přibližně 2,1 mld. Kč, v roce 2019 2,4 mld. Kč a v roce 2020 do 2,3 mld. Kč.

autor: PV