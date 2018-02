Ministryně Šlechtová: Žádné změny ve vyplácení výsluhových náležitostí se nepřipravují

24.02.2018 18:32

V poslední době začaly mezi vojáky kolovat informace, že se od roku 2020 bude měnit systém vyplácení výsluhových náležitostí. Údajně by se výsluhy měly snížit nebo vyplácet jen po dobu pěti let u mužstva, poddůstojníků a praporčíků a deseti let u důstojníků. Podobná tvrzení nejsou pravdivá.