Molnár (ČSSD): Hlas pro ČSSD jako dík Janě Maláčové

Je to nouzové řešení, ze kterého sociální demokraté vymačkali maximum. Čistou esencí sociálně-demokratické doktríny je v českém kabinetu zcela evidentně růže mezi trním Jana Maláčová. Když už ne kvůli ostatním, kvůli ní stojí za to jít k volbám a svůj hlas odevzdat ČSSD.

Jana Maláčová je mezinárodně vzdělaná, chytrá a inteligentní matka od rodiny, která poctivě, upřímně a s maximálním nasazením pracuje ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují. Svoje každodenní úsilí napíná k pomoci těm, kteří neměli v životě tolik štěstí, kteří nemají jiné zastání, kteří poctivě pracují, vychovávají děti a dělají vše, co od nich společnost očekává, a přesto se musí strachovat o živobytí. Jana Maláčová bojuje za důstojné mzdy. To není jen minimální mzda pro nekvalifikované zaměstnance. Možná by každému, kdo čte tento text stálo za to, aby se zamyslel, zda právě jemu šéf nepřidal od ledna například 1500 Kč a pokud ano, tak proč. A je pravděpodobné, že to bylo kvůli zaručené mzdě, což je veličina přímo odvozená od mzdy minimální, kterou vláda zvyšuje pravidelně. Bojovnicí, která se každý rok za vyšší minimální a tím pádem i zaručenou mzdu rve jako saň, je právě Jana Maláčová.

Jana Maláčová je autentická sociální demokratka. Ví, že lidé mají nárok na důstojný život. Že ten, kdo celý život pracoval a byl sociálně pojištěn, nesmí upadnout do bídy. Jana Maláčová si je dobře vědoma, že vymáhat alimenty po neplatícím otci je pro většinu samoživitelek nesplnitelný úkol. Musí pomoci stát. Jana Maláčová pochopila, že práce těch, kteří pečují o jinou osobu je podfinancovaná. A změnila to. Byla to Jana Maláčová, která zabojovala o zvýšení rodičovského příspěvku a podařilo se jí to. A kdo přišel v covidové pandemii s programem Antivirus, díky kterému možná i mnozí ze čtenářů mají i nadále práci? Jana Maláčová a její tým. Nebyli to premiér či ministryně financí, byla to sociální demokratka Jana Maláčová.

Hlas pro ČSSD v nadcházejících volbách může tedy být hlasem pro Jana Maláčovou. Může to být pomyslný dík, který jí svým hlasem vyslovíte. Kdyby vás nikdo jiný nemotivoval volit sociální demokracii, Jana Maláčová je dobrý důvod, pádný argument. To platí v Praze stejně dobře jako jinde v republice. Jana Maláčová totiž svými nápady, nasazením, pílí a zápalem pomáhá všem slabým a pracujícím, od Ústí po Budějovice, od Karlových Varů po Ostravu, od Olomouce do Brna.

Juraj Molnár

