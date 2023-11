Mračková Vildumetzová (ANO): Alibistický slovník hejtmana Kulhánka a krátký provoz zubní pohotovosti

reklama

Optimistické zprávy ale bohužel nejsou odrazem reálného života v Karlovarském kraji, a co je ještě horší, ani pravdivou vizitkou práce hejtmana Petra Kulhánka (STAN) a jeho některých radních.

Skutečné a hlavně kraji prospěšné kroky hejtmana a jeho radních totiž nejsou nikde vidět. “Nic reálného, ani viditelného za tři roky vládnutí v našem kraji nepředvedli a nevybudovali”, říká poslankyně parlamentu a předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO), které neunikla skutečnost, že si Petr Kulhánek v minulých dnech zřídil devítičlenný marketingový tým, který ho má za peníze daňových poplatníků pravidelně chválit a prezentovat jako úspěšného hejtmana.

“I opozice by alespoň jednou, za čtyřleté funkční období, ráda hejtmana za něco pochválila. Bohužel ale není za co! Hejtman se totiž topí v chaosu, na svoji gesci, kterou je zdravotnictví, absolutně nemá čas a absolutně ji nezvládá. Navíc místo poctivé práce pro kraj stále sedí na nějakém obláčku, sní a neustále se ohání vizemi a alibismem,” shrnuje krajská zastupitelka a chebská radní Gabriela Dostálová (ANO).

„Velmi často hejtman používá slovní spojení: mohlo by se, nebo mohlo by být, a tak by se třeba konečně v Karlovarském kraji mohl otevřít nějaký zajímavý vysokoškolský obor, kraj by se mohl podílet na obnově Záporožské oblasti na Ukrajině nebo by se mohlo konečně dobudovat komplexní onkologické centrum. Jenže od slov „mohlo by se“ ke slovům „postavili jsme, zajistili jsme, otevřeli jsme“ je poměrně daleko. K tomu všemu musíme zmínit, že současné vedení kraje má obrovské stavební plány na roky 2025 a 2026, tedy na období po krajských volbách, kde není absolutně jasné, že Petr Kulhánek bude v křesle hejtmana sedět i nadále,“ pokračuje poslankyně a místostarosta města Sokolov Renata Oulehlová (ANO) s tím, že i přesto se vesele utrácí peníze za různé studie a plány, které vůbec nemusejí být v budoucnu realizovány, a na kterých absolutně nepanuje shoda napříč politickým spektrem. A když už se zdá, že vedení kraje přece jen jeden z mnoha problémů vyřešilo, je to opět řešení velmi diskutabilní a naprosto nedostatečné.

V minulých dnech hejtman s velkou radostí oznámil, že zajistil opětovné otevření zubní pohotovosti. Na první pohled skvělá zpráva. "Problém je ale v tom, že pohotovost bude mít otevřeno pouze od 15 do 18 hodin, což je naprosto tristní. Ve většině krajských měst je totiž zubní pohotovost otevřena minimálně do 22 hodin a někde dokonce až do 24 hodin. A když k tomu zmíníme skutečnost, že některé zubní ordinace v našem kraji mají běžně otevřeno do půl páté nebo do pěti, je každému jasné, že hejtmanovo vyjednávání o stomatologické pohotovosti opět selhalo, a to, co prezentuje jako úspěch, je spíše neúspěchem,“ uzavírá Gabriela Dostálová.

