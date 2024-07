Mračková Vildumetzová (ANO): Digitalizace stavebního řízení je průšvih jako vrata

Ta digitalizace stavebního řízení je průšvih jako vrata. A to bohužel z mnoha ohledů.

Byla jsem přímo dnes na stavebním úřadě v Sokolově. Perou se s tím jako ve zbytku republiky. Snaží se. Moc.

Bohužel, podle slov úředníků bylo školení před spuštěním jedna velká katastrofa. Sfoukli to s nimi vždy za hodinu a on-line.

Až teď, když se všechno po tolika dnech od spuštění sype, probíhá prezenčně. Třeba zítra je jedno v Praze, tam ale nikoho ze Sokolova nepozvali a nesmí tam.

Celé je to divné. Školení pro úředníky z našeho kraje je až v půli srpna. Pozvaný bude ale JEN JEDEN úředník. A to ještě do Plzně, pod kterou Sokolov spadá. Takže ti sokolovští budou čekat a doufat, že se k nim informace nějak dostanou. Šílené.

Help linka vlastně nefunguje. Nebo funguje, ale když tam napíšete nebo zavoláte a neví odpověď? Odpoví zpravidla do týdne.

Úředníci mají jasno. Měl se udělat pilotní projekt, na vybraných úřadech a teprve pak to celé spustit. To by ale někdo musel přemýšlet. A dát si říct.

