Mračková Vildumetzová (ANO): Dodnes nikdo neví, co přesně bude Digitální informační agentura dělat

reklama

Už za pět dní vznikne z vůle této vlády, která stále mluví o nutnosti šetřit, nový úřad, který postupně zaměstná stovky nových úředníků. Zajímavé na tom je, že doteď nikdo neví, co přesně bude Digitální informační agentura dělat. Ale to víte, na takové maličkosti není čas. Zvlášť když zřejmě potřebujete honem upíchnout pár svých kamarádů.

Ostatně, ono je to celé nějaké divné. I když ministr vnitra Vít Rakušan a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš strašně tlačili na to, že tato agentura musí vzniknout co nejrychleji, tak nikdo doteď přesně neví, co bude dělat. Tedy co jiného, nebo co nad rámec stávajících agend, které zvládají současní úředníci na různých ministerstvech.

Celé to vypadá, že jediné, co ministra vnitra a hlavně ministra pro místní rozvoj zajímalo, bylo to, kdo bude šéfem této nově vzniklé instituce. A zase, oběma bylo hodně nepříjemné, když jsem na ně ve Sněmovně vytáhla otázku, proč ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš vypsal výběrové řízení na šéfa agentury už v době, kdy ještě tato agentura ani fakticky neexistovala.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ano, zákon o vzniku této agentury ještě nebyl na světě a Vít Rakušan s Ivanem Bartošem už vybírali šéfa. A jak? No jako vždy, po svém! Oznámení o tomto výběrovém řízení nebylo ani na stránkách ministerstva pro místní rozvoj, ani ministerstva vnitra ba dokonce ani na stránkách Úřadu vlády. Ale pánové ho umístili na tyto stránky na profilu LinkedIn. A tam opravdu většina lidí podobný inzerát nehledá.

Absurditu celého tohoto projektu pak dobře vykresluje i fakt, že doteď nemají tito pánové vymyšlené, jak převedou některé lidi z ministerstva vnitra právě do této agentury. Z jejich pohledu jsou totiž státní zaměstnanci jen krabičky, se kterými se dá šoupat, jak si pánové usmyslí. Vůbec je nenapadlo, že existuje cosi jako pracovní právo.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 81% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 15% hlasovalo: 41224 lidí

Zkrátka a dobře, vznik této agentury nemá logiku v rámci státní správy. Je jen a pouze snahou vytvořit další trafiky pro jejich kamarády. A ty jejich řeči, že si ve vládě nehrají na to, kdo má větší a menší odpovědnost, jsou úsměvné. Já totiž nekritizuji rozsah kompetencí, ale fakt, že na to, na co doposud stačila státní správa úplně v pohodě (za naší vlády vznikl např. portál občana, rozjeli jsme do té doby skomírající datové schránky, pohnuli s digitalizací zdravotnictví, zavedli elektronickou dálniční známku, eet…), tak na to teď vznikne nový úřad!

Absurditu celého příběhu pak završuje fakt, že kromě oné nové Digitální informační agentury bude dál fungovat i NAKIT (Národní agentura komunikačních a informačních technologií), která má také přejít pod nově zřízenou Dogitalní informační agenturu.

K tomu se dopoledne objevila informace, že ji má řídit Vladimír Chrástecký, který byl podle jednoho zpravodajského serveru v minulosti pravomocně odsouzen za nadržování zlodějům. Když se to provalilo, tak ministr Rakušan začal svoji oblíbenou hru, že on jako nic, on muzikant. On přece vůbec o minulosti tohoto pána nevěděl a skoro to vypadalo, že ani o jeho nominaci nevěděl.

Hloupé je, že tuto výmluvu používá už tak často, že se skoro zdá, že Vít Rakušan o tom, co se děje v jeho STANu nebo na ministerstvu vnitra neví vůbec nic. Otázkou tak je, zda on vůbec něco ví a nebo zda by se neměl náhodou více ptát své tiskové mluvčí, protože třeba ona toho bude vědět víc.

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Odpověď neznal ani ministr školství Mračková Vildumetzová (ANO): Válek na svůj rezort zdravotnictví podle všeho úplně kašle Mračková Vildumetzová (ANO): Prý až dvě třetiny běženců jsou muži v produktivním věku Mračková Vildumetzová (ANO): Tak takový deficit si v našem kraji nikdy nikdo nedovolil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.