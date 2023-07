Mračková Vildumetzová (ANO): Historicky největší ztráta 1 750 milionů

reklama

Děkuji panu ministrovi vnitra za reakci. Chtěla bych mu říct, že když přinesl transformační plán na vládu, tak nebyl ani v programu jednání schůze, v eKLEPu nic do doby, než to projednala vláda, nebylo. Znovu připomínám, že jste mi v březnu poslal esemesku, že transformační plán budete řešit v období duben až červen - vy to moc dobře víte - a že zároveň ho podrobíte i komunikaci s parlamentní opozicí. Nevím, koho jste myslel. Nikoho z opozice jste neoslovil.

Zároveň jste tady odpověděl, že navýšení základního jmění bude o dvě miliardy korun, ale neřekl jste nám, kde ty finanční prostředky vezmete. Říkáte, že budou probíhat jednání s ministrem financí. Předpokládám, že vy tedy do současné chvíle jako ministr vnitra nemáte tyto finanční prostředky dojednané. Musím říct, pane ministře, že strašně hezky hovoříte, hovoříte o tom, jak se úřady práce nebudou rušit, jak to všechno bude efektivní, jak to bude všechno skvělé. Zatím se tedy zrušilo 300 poboček. Některé pobočky zůstaly a financují si je ta města ze svých. Je to velmi nespravedlivé, protože ty obce předtím to měly financované tak, že 40 % hradila obec a 60 % hradil stát.

Ale já bych se vás tedy chtěla zeptat, když jste zrušil ty pobočky a hledáte ty úspory, proč má dozorčí rada, kterou jste si dovedl a říkal jste, jací to budou odborníci - na konci roku 2022 byla ztráta historicky největší, 1 750 milionů - tak proč je pořád 12 členů dozorčí rady? Proč jich není méně? Když tedy dochází k úsporám v rámci poboček, tak proč máme pořád 12 placených členů dozorčí rady?

