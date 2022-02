Mračková Vildumetzová (ANO): Jak pomůžete lidem a podnikatelům?

reklama

Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já ještě jedno mé vystoupení a spíše dvě reakce především na vystoupení pana Jakuba Michálka, který tady ohledně snižování, nebo respektive nulaprocentního DPH na energie a aby mohli občané mít popřípadě slevu z těch obnovitelných zdrojů, tak říkal, že jsou špatně nastavené formuláře a tak dále, že to všechno ví.

Já doufám, že si všichni poslanci, především ti koaliční, pamatujete, když jsem tady vystupovala a prosila vás. Pojďme tedy schválit to nulaprocentní DPH a až budete mít jistotu, že jste na všechno řádně připraveni a je to to správné řešení, tak to třeba pak popřípadě zrušme. Ale podle mého názoru bylo strašně nezodpovědné to, že jste na to nepřistoupili a že se neschválil ten zákon, který by těm lidem... Vy jste z těch měst a obcí, tak určitě s těmi lidmi o tom mluvíte, že je to dneska opravdu velký rezonující problém. Kdyby se touto cestou šlo a pak se popřípadě nastavilo něco jiného, tak si myslím, že by to byla ta správná cesta. Takže pan Michálek tady prostřednictvím pana předsedajícího v žádném případě nemluví pravdu.

Ještě poslední reakce na pana ministra průmyslu a obchodu. Pane ministře, vy tady hezky hovoříte o paní ministryni Schillerové, mluvíte tady o Průhonicích a dalších věcech. Ale já jsem vás tady vyzývala, jestli byste mi řekl, jak pomůžete těm lidem a těm podnikatelům. Ale to jste mi doteď vůbec tedy neřekl. To si myslím, že je to nejdůležitější a to je to vaše poslaní a to je to, co máte dělat v roli ministra průmyslu a obchodu. Děkuji.

