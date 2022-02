Mračková Vildumetzová (ANO): Co děláme pro to, aby se lidé očkovali třetí dávkou?

reklama

Druhý dotaz nebo druhá reakce by byla na paní místopředsedkyni, ale tam to spíše není dotaz, ale spíš takové povzdechnutí, které se mi v tomto týdnu resp. v pondělí na krajském zastupitelstvu Karlovarského kraje stalo a je spojeno také velmi s pandemií, a ráda bych vás s ním seznámila. Když jsme tady schvalovali eRecept, víme, co to přineslo, a dneska si prakticky bez něj nedokážeme představit už život, ani bez eNeschopenky a dalších věcí. Takže je skvělé, že tohle máme, že jsme to tady nějakým způsobem zavedli a začali jsme to daleko více využívat právě v rámci pandemie. A když přišla pandemie, lidé se dostali do karantény, tak se např. řešilo, jak lidé budou volit. To jsme vyřešili, i jsme to tady schvalovali. Ale museli jsme řešit i jednání. Tady v Poslanecké sněmovně to řešíme tak, že párujeme, nějakým způsobem se dohodneme. Ale máme i ta krajská a městská zastupitelstva. A to se muselo nějakým způsobem vyřešit, takže se to vyřešilo zákonem, že bude možno se připojit online a dává to jasnou logiku - když je člověk v karanténě, tak ať je mu to umožněno, zastupitelů není takové množství jako je nás tady poslanců. No ale ejhle, co se nestalo. Na těch krajských zastupitelstvech, kde máte např. v Karlovarském kraji 45členné zastupitelstvo, tak to není jako v Poslanecké sněmovně, že na návrh zákona potřebujete schválení nadpoloviční většinou přítomných poslanců, ale tam potřebujete mít vždycky tu většinu. A tu většinu má koalice. A ta opozice tam tvoří důležitou roli, protože pokud ti poslanci nepřijdou, tak musí i ta koalice spolu s opozicí komunikovat a hledat nějaké řešení. Takže se stalo podle mého názoru, že toto se začalo zneužívat a přišla zastupitelstva, svolalo se mimořádné zastupitelstvo a na začátku se odhlasovalo, že i když nebyli v karanténě, tak mohli být přihlášeni online a v tu chvíli řekli - nechceme program - a tím zastupitelstvo skončilo. No a to vyvrcholení bylo v pondělí, kdy se předložil nový jednací řád - a slýchám, že se to tak děje ve většině krajů, že teda v jednacích řádech se ošetří, že např. ten zastupitel se může omluvit z pracovních nebo jiných závažných důvodů. A já v tu chvíli tvrdím, že jestliže touto cestou do budoucnosti půjdeme, tak prakticky maříme principy zastupitelské demokracie. Omlouvám se, ale v tu chvíli ta role opozice je nulová. Svým způsobem vy v tu chvíli tam nebudete mít vůbec žádnou roli a myslím si, že to není cesta a že bychom se měli i tímto problémem zabývat, protože to, že dneska vy jste v koalici, vy jste v opozici, za dva roky to může být úplně jinak. A já si myslím, že jestliže člověk je zastupitel, tak má chodit na ta zastupitelstva, má tam komunikovat, má tam být prezenční formou, má poslouchat ty problémy, má je diskutovat. Je jasné, že pokud je v karanténě, v izolaci, tak je jasné, že by mu ten online přenos měl být umožněn. Tak to je moje druhá poznámka, jak se tady říkalo - zasedání orgánů veřejné moci, zákaz, omezení, tak jsem vám pouze chtěla říct jednu takovou věc, kterou se budu určitě zabývat, budu ji konzultovat s Ministerstvem vnitra popř. budu i přemýšlet a pracovat na nějakým návrhu, který bych popř. předložila. Děkuji vám za pozornost.

