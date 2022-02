Mračková Vildumetzová (ANO): Na aroganci, urážky a ponižování jsme si již od některých zastupitelů zvykli

reklama

„Mlčte. Nic neříkejte. Tady vládneme my, a vy buďte rádi, že se smíte koukat“, tak v tomto duchu to na nás před týdnem zkusili zastupitelé vládnoucí koalice v kraji. Tím to ovšem nekončí! Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 18% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 37514 lidí

Také nám vynadali za to, že jim připomínáme, aby kontrolovali lépe účty a zvážili, zda opravdu potřebují tolik uvolněných placených zastupitelů.

Ale my si z toho nic neděláme. Naopak. Je to takové povzbuzení v práci. I nadále budeme upozorňovat na to, že třeba hejtman neříká celou pravdu, když se chvástá tím, že má na účtech (a já doufám, že myslel jen ty krajské) nejvíc peněz v historii. Protože to není pravda. Kraj má nyní hodně peněz, to je pravda. Ale to je dáno především tím, že vláda Andreje Babiše zvýšila příspěvek krajům. A také tím, že kraj má stále dotační peníze u České národní banky. Ty jsou ale pevně určené na opravu Císařských lázní, digitální technickou mapu a na další projekty.

A protože na nás vyhrožování nefunguje, tak znova budeme chtít vědět, proč si má každý z členů představenstva nemocnice vyplatit půl milionu korun jako odměnu. Mimochodem víte, že jsme čtvrt roku čekali od jejich úředníků na informace ohledně uzavřených dohod. A nyní už dokument konečně analyzujeme a začíná nám být jasné, proč nám to nechtěli dát dříve. Zkrátka opoziční práce je náročná a musíte vynaložit daleko větší úsilí, když chcete věci změnit a napravit.

Na aroganci, urážky a ponižování jsme si již od některých zastupitelů zvykli. Je to jejich politický styl a jejich volba. Pokud jim hulvátství vyhovuje, tak prosím. Osobně je mi to líto, protože si myslím, že komunikovat se dá slušně. Ale některým lidem to prostě nejde. Jen by mě zajímalo, co tou agresí a arogancí skrývají.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR

