Mračková Vildumetzová (ANO): Jen snůška klišé a obecných pravd

Slyšeli jste předvánoční projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila? Ne?! Mrzí mě to, ale musím napsat, že jste o nic nepřišli. Ano, byl poměrně nekonfliktní, ale zároveň pro mě vlastně zbytečný.

Moc nevím, co tím projevem chtěl pan předseda Vystrčil říct. Bylo to takové předvolební zamyšlení, pan Vystrčil se evidentně chtěl zalíbit všem, mladým lidem, ženám, jako by teď jeho ODS nebyla u vlády a nemohla s tím nasloucháním a komunikaci s nimi dělat víc. Zároveň podle mě pan senátor bagatelizoval to, co tahle vláda pokazila, zanedbala, v čem voliče obelhala a zklamala.

Když mluvil o tom, že se vytrácí životní spokojenost ze společnosti a klesá důvěra ve stát, sváděl to hlavně na špatnou komunikaci a dohady, ale já si myslím, že je za tím mnohem víc. Nekompetentnost, neodbornost, lajdáctví a další. O tom se ale pan Vystrčil bohužel nezmínil.

Škoda. Takhle to byla jen snůška klišé a obecných pravd, které v podstatě nelze rozporovat, ale nic nového a zásadního nám neřeknou a nedají.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



