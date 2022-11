Mračková Vildumetzová (ANO): Jestli se koukají občané, tak se musí držet za hlavu

reklama

Děkuji za slovo.

V žádném případě nemohu souhlasit a chci zareagovat na vystoupení pana Munzara prostřednictvím pana předsedajícího. Chtěla bych poukázat na programové prohlášení - doufám, že mě teď pan Munzar bude pečlivě poslouchat - doufám, že mi ten čas tedy pan předsedající přidá, protože (Předsedající: Nepřidám.) určitě si velmi důkladně přečetl programové prohlášení, když tady něco říká, a v programovém prohlášení je jasně napsáno, že tato vláda bude bojovat s šedou ekonomikou. Jestli boj s šedou ekonomikou je, že zruším něco, co tady fungovalo a co narovnávalo šedé prostředí, tak si prosím vás do programového prohlášení pište věci, které pak budete plnit, a ne že budete dělat úplně pravý opak.

Opravdu se pozastavuji nad tím, že dnes v této době, v této těžké době, jestli se na to koukají občané, tak se musejí držet za hlavu. Lidé hledají každou korunu. Lidé vidí, že máme jednu z nejvyšších inflací v rámci států EU. Podívejte se, jak se zdražují potraviny, pohonné hmoty a tak dále. A vy přicházíte s tím, že zrušíte něco, co nejenom že narovnávalo podnikatelské prostředí, ale mělo to příjem do státního rozpočtu. A ty finanční prostředky se mohly dát lidem, mohly se dát organizacím.

Rušíte něco, co fungovalo. Vracíme se ke starým pořádkům. A děláte to jenom proto, že s tím přišla minulá vláda. Je to opravdu velmi smutný příběh, který tady dnes prožíváme. A musím říct, že to, že nerespektujete to, že to chce, aby to dále fungovalo, Hospodářská komora, Svaz malých a středních podniků... Ani ty pro vás nejsou partneři? Ani na jejich slova neslyšíte? (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Já si myslím, že jsme tady dnes v žádném případě neměli projednávat EET (Předsedající: Čas.), ale úplně něco jiného.

Děkuji vám.

