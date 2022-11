Mračková Vildumetzová (ANO): Každý starosta zná nejlépe strukturu svého obyvatelstva

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já bych se ráda vyjádřila k tomuto návrhu zákona, a to v souvislosti s tím, že jsme tady měli nedávno zákon ohledně daňového balíčku, který řešil daně z mimořádných zisků a brala jsem tuto daň, že ji předkládá ministr financí, kde jsem velmi bojovala za to - a se svými kolegy z hnutí ANO, protože to byla automaticky daň z příjmu právnických osob, na kterou mají nárok města, obce a kraje. Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 6% Necítím 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15415 lidí

Tento návrh zákona a tento odvod předkládá pan ministr průmyslu a obchodu, který je nominant za Starosty a nezávislé, o to víc mě překvapuje, že v tomto návrhu zákona se opět objevuje, že na tuto daň nebudou mít nárok města, obce a kraje. Chtěla bych říct, že daň z mimořádných zisků, tak se tady hovořilo o tom, že ten příjem do rozpočtu bude zhruba 80 až 100 miliard a v rámci tohoto předkládaného zákona, v rámci odvodu to bude pouze 15 miliard a teď se dozvídáme, že ta částka bude mnohonásobně vyšší. To znamená, že města, obce a kraje přijdou o velké finančních prostředky. Proto považuji a předpokládám, že pan ministr průmyslu a obchodu podpoří můj pozměňovací návrh, spolu s kolegy, kteří se připodepsali k tomuto pozměňovacímu návrhu, který říká, že na to nárok města, obce a kraje budou mít. Protože to vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní.

Vidím v tuto chvíli, že se tady velmi pan ministr průmyslu a obchodu rozčiluje, spolu s kolegou, předsedou z hospodářského výboru panem Adamcem, který byl nebo je dlouholetým starostou, takže vůbec nechápu, jak nemůže bojovat za města, obce a kraje. A už v souvislosti s tím, co tady dneska řekl můj kolega Karel Havlíček, že v tom zákoně není napsáno, že ty vybrané prostředky půjdou do energetické podpory. To znamená, že vláda dostane bianko šek a pak si s těmi prostředky může dělat, co chce. A já nebudu tady připomínat, že máme nejvíce ministrů, že budeme mít nespočet náměstků politických, že nám bobtná státní správa a tak dále, že máme pět poslaneckých klubů a takto bych mohla pokračovat.

Takže já jsem přesvědčena o tom, že města, obce a kraje mají nezastupitelnou roli, je to jasně nastaveno. Vláda, kraj, město, obec. A já jsem přesvědčena o tom, a když to i komunikuji s jednotlivými starosty, se Svazy měst a obcí, oni mají nedostatek finančních prostředků jak na investiční části, tak i na dalších částech. A znovu opakuji jeden důležitý argument. Každý starosta, každý hejtman může vypsat dotační program i právě na podporu v rámci energií. Může tento dotační program vypsat v rámci rozpočtových pravidel, může to zacílit na ty nejzranitelnější skupiny. A každý starosta zná nejlépe strukturu svého obyvatelstva. Takže proč to nedat těm, kteří s tím - ano, dobře hospodaří určitě, a protiargumentem bude, že města a obce mají dostatek finančních prostředků, tak za to, že města a obce dobře hospodaří, tak za to jim budeme brát něco, na co mají nárok.

Já jsem to řekla už v tom minulém projevu, že bych pochopila, kdyby si pan ministr financí zavolal města a obce a ty jednotlivé organizace a řekl by: V rámci rozpočtového určení daní máte nárok na 25,84 %, tak se pojďme domluvit na nějakém jiném procentu, ale část těchto prostředků dostanete. Protože vy je efektivně, účelně a hospodárně využijete a nenecháte si ty prostředky, dáte je lidem. Zajišťujete veškeré služby, ať už je to v oblasti zdravotnictví, školství, sociální oblasti, ať už je to v oblasti veřejné dopravy a v dalších oblastech.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



O to víc mě mrzí - protože když jsem tady minule na to "nadávala", až bych to nazvala, panu ministrovi financí - tak v tuto chvíli je pro mě o to horší, že tento návrh zákona předkládá právě někdo za Starosty a nezávislé. To, že když se tady projednával windfall tax, tak nikdo ze STANu nevystoupil, nikdo se k tomu nevyjádřil, tak v tuto chvíli je to pro mě o to horší a myslím si, že prakticky Starostové a nezávislí předkládají v tuto chvíli návrh zákona, který je "šitý horkou jehlou".

K těm ostatním věcem se vyjádřili kolegové, ale tou další hroznou věcí je to, že chcete vzít městům a obcím, krajům, něco, na co mají nárok. Takže já v tomto duchu předkládám, pane ministře, ten pozměňovací návrh a znovu bych vás chtěla požádat, abyste... Protože vy jste starostou nebyl. Já to chápu, když člověk neprojde tou komunální sférou, tak vůbec neví, jakým způsobem, co všechno musí starostové a hejtmani dělat.

Myslím si, že v rámci covidu, v rámci migrační vlny z Ukrajiny, toho zajišťují opravdu hodně. Zaslouží si obrovské poděkování. Myslím si, že těch dopisů ze Svazu měst a obcí přišlo už hodně. Akorát co mám možnost teď, když s nimi hovořím, tak oni si pořád myslí, že to je pouze 15 miliard. Ale tak, jak vidíme, ta částka bude mnohonásobně vyšší. O to je ten problém vážnější, že to chcete vzít těm nejdůležitějším, což jsou starostové, hejtmani, ale především občané těch jednotlivých měst. Takže já se pak, pane ministře, přihlásím k tomu pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám.

