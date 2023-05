Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr Bartoš hystericky vykřikuje nesmysly o tom, že lžu

reklama

Ministr Rakušan a ministr Bartoš si přehazují téma rodných čísel jako horký brambor. Všimli jste si? Ten první, ministr vnitra, radši někam úplně zalezl a sleduje, jak se v tom jeho pirátský kolega mediálně neuvěřitelně plácá. Na Bartoše, místopředsedu vlády pro digitalizaci, se totiž valí silná kritika.

Ano, kritizuju ho já. Ale nejen kritizuju. Taky pracuju. Do sněmovny jsem s kolegy z hnutí připravila návrh, který to téma odsune o pět let. Do té doby snad všichni pochopí, že rodné číslo jako identifikátor tu bylo, je a klidně může být dál a nemusí ho nahrazovat 32místný bezvýznamový směrový identifikátor. Koalice ale nemá zájem ten náš návrh schválit (proč taky, když je to návrh opozice), stejně jako to téma nechtěli probírat, když jsem to ve sněmovně několikrát otevřela. Teď jsou ale po mojí kritice dotčení a ministr Bartoš dokonce hystericky vykřikuje nesmysly o tom, že Vildumetzová lže.

Jenže to nejsem jen já, kdo tenhle projekt za miliardy v této době odmítá. A je jedno, jestli to bude 56 miliard, jak říká jedna analýza, nebo třeba půlka této částky. Rodné číslo jako identifikátor mají i jiné státy jako třeba Dánsko, nebo Finsko. A ani EU od nás tu změnu nepožaduje. Prostě to nemá smysl.

Na vládní web si to dovolil napsat i ekonomický poradní orgán vlády NERV. Jenže i ti narazili. Jak to zjistil ministr Bartoš, museli to z webu stáhnout. Ministr se s nimi potká a vysvětli jim, že pravda je jen jedna a tu má on. Ovšem jakou pravdu, když sám přiznal, že neví, kolik to celé bude stát?!

Ať říká, co říká, a vzteká se, jak chce, konec rodných čísel ani jejich utlumování, jak tomu Bartoš říká, nechce nikdo. Veřejnost, ekonomové, pojišťovny, banky, operátoři a dokonce ani koaliční partneři. S mnoha z nich jsem mluvila. Myslím, že je dost štve, že si Rakušan a hlavně Bartoš nedají říct a stále na té hlouposti trvají. (Bartoš možná i kvůli tomu, že si na premiérovi vydupal novou vládní digitální agenturu s armádou lidí a teď pro ni potřebuje práci).

A k tomu jsou ještě tak fatálně nepřipravení a dělají chybu za chybou. Co mi to jen připomíná? Že by Českou poštu? No jistě.

I tam to bylo celé neuvěřitelně amatérsky připravené a ještě hůř zkomunikované. I tenkrát si ministr nenechal poradit, šel proti všem a v televizi byl ještě na ostatní útočný a arogantní. Tenkrát se jmenoval Rakušan, dnes se jmenuje Bartoš. Jako by úplně zapomněli, ze v té vládě nejsou kvůli sobě ale kvůli lidem. Ale pro ty tu tahle vláda holt asi není.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



