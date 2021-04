Mračková Vildumetzová (ANO): Nejspravedlivější formou by byl jeden volební obvod

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

já bych se také ještě před hlasováním třetího čtení chtěla vyjádřit k novele volebního zákona. Všichni vidíte ve svých materiálech, že jsem předložila pozměňovací návrh, který jsem tady již ve druhém čtení velmi precizně okomentovala a chápu a děkuji všem, kteří se podíleli a hledali nějakou shodu nad volebním zákonem jako takovým. Přesto si ještě před tím hlasováním dovolím říci, že tak jak tady všichni vystupují, že v rámci ústavního zákona nebo respektive Ústavního soudu, který napadl několik věcí a tou jednou věcí bylo, že na jeden mandát poslance musela každá strana mít jiný počet hlasů, tak jsem opravdu přesvědčena, že tím návrhem, který je tady v tuto chvíli předložený, se tato věc narovnává.

Ale v žádném případě pořád nejsem přesvědčena o tom, že by se narovnala ta druhá věc, která se neustále skloňovala, a to byla rovnost hlasů v jednotlivých krajích. Tak jak tady dnes několikrát avizoval můj kolega Patrik Nacher, který se tady spolu se mnou snažil prosadit, že nejspravedlivější formou, aby došlo k tomuto narovnání, by byl jeden volební obvod, ale bohužel se na to nenašla politická shoda a máme tady pořád čtrnáct volebních krajů.

Jde o to, že ve druhém skrutiniu nebo respektive v tom druhém kole, kde tedy dojde ještě k přidělení těch jednotlivých mandátů politickým stranám, tak nejdříve tady byl návrh, aby toto rozhodovaly ty jednotlivé politické strany, a tento návrh nebyl podpořen, proto tady byly ty pozměňovací návrhy, a proto já jsem přišla s pozměňovacím návrhem, aby pak do Poslanecké sněmovny získal mandát ten kandidát, který získá nejvíce preferenčních hlasů.

Já bych ještě chtěla všem kolegům poslancům a poslankyním říct, jestli si třeba udělali obraz toho návrhu zákona, jak by prakticky vypadal v rámci voleb před těmi čtyřmi lety. Já bych chtěla říct, že tak jak se říkalo, že váha hlasu - a vy všichni víte, že já jsem z nejmenšího, Karlovarského kraje, kde se nejvíce Karlovarský kraj skloňoval - že ta váha toho voliče je menší než v tom jiném, popřípadě větším kraji, tak já opravdu nejsem přesvědčena o tom, že tímto návrhem se toto narovná.

Bohužel v Karlovarském kraji a teď omlouvám se, převedu to třeba na Občanskou demokratickou stranu, která před čtyřmi lety v Karlovarské kraji třeba získala okolo 9 %, přesto mandát poslance nezískala. Když si převedu ten návrh, který je tady teď předložen, kdyby se konaly volby už podle návrhu tohoto, tak by ale Občanská demokratická strana znovu ten mandát nezískala. A dokonce bude situace taková, že Karlovarský kraj, který měl vždy pět poslanců, tak podle tohoto návrhu v tom prvním kole získá dva poslance a v tom druhém kole možná získá další dva poslance. To znamená, že nejmenší kraj tímto návrhem přijde ještě o poslance a může přijít až o tři poslance. A komu se přidávají ti poslanci? Tak většinou tak, jak je to samozřejmě nastaveno, tomu, kdo bude mít největší zbytek. A když se podívám a udělám si tedy ten návrh, jak by vypadal, tak kraje - především ty větší kraje, nechci je tady specifikovat - tak ty budou mít zase více poslanců.

Prostě když se na to podíváme, tak v některém kraji nemusíte získat ani pětiprocentní hranici, a přesto získáte mandát poslance. A v některém kraji získáte 10, 11 % a poslance nezískáte. Znovu se dostáváme k tomu samému. Občan Karlovarského kraje, Libereckého kraje přece nemůže za to, že bydlí v kraji, který má málo voličů. A proto jsem opravdu přesvědčena o tom, že ten návrh tuhle druhou stránku neřeší, protože dostaneme se úplně do té samé situace a opět se bude říkat a budou ty případy, že v těchto krajích získaly ty politické strany 9, 10, 11 %, ale přesto mandát poslance nezískaly. Já jsem si udělala i třeba takové srovnání, že právě třeba v Karlovarském kraji před těmi čtyřmi lety bylo okolo 9 %, mandát poslance neměli, ale například v Moravskoslezském kraji získali 7,5 %, to znamená ještě méně a měli dva poslance. Říkám to pouze pro srovnání, neberte to, že zrovna na tomto příkladu.

To samé Komunistická strana Čech a Moravy, Karlovarský kraj 8,15 %, mandát nezískali, neměli poslance, ale třeba například v Praze stačilo 4,6 % a již poslance získali. Proto si myslím, že ten návrh z hlediska voliče a z hlediska té cesty, že by tedy v tom druhém skrutiniu, když se opět zase podíváme, tak s největší pravděpodobností v tom druhém kole už se bude rozdělovat popřípadě maximálně třicet mandátů, tak jsem opravdu přesvědčena, že pokud by to bylo cestou právě preferenčních hlasů, to znamená na základě vůle voličů, tak že se je ta cesta správná.

Je jasné, že shodu najít určitě nebylo jednoduché. Otázkou bude, jak se k tomu postaví Senát. A je jasné, že i po volbách se to bude nějakým způsobem hodnotit. Já pouze v tuto chvíli tady poukazuji na to, že to, o čem Ústavní soud hovořil ohledně rovnosti hlasů v jednotlivých krajích, tak jsem přesvědčena, že v tuto chvíli tento návrh tuto otázku pořád nevyřešil.

Děkuji vám za pozornost.

