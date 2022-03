Mračková Vildumetzová (ANO): Očekávala bych, že ministerstvo vnitra ihned zahájí kontrolu

reklama

Moc děkuji za slovo.

Já pouze krátce reakce. Musím říct, že tady pořád dostáváme nějaké odpovědi ohledně hnutí STAN, ale nikdo se nevyjadřuje ke Sdružení místních samospráv, které s tou kauzou a respektive s tím jednáním ohledně tohoto zákona bylo spojeno. Když se podíváte na mediální výstupy, tak všude je napsáno, že to dojednávalo Sdružení místních samospráv. A chtěla bych říct, že tady byla také budu říkat nepřesná informace ohledně toho, že se uzavřely nějaké smlouvy. My od těch starostů víme, že byly podepsány pouze plné moci a já znovu zdůrazňuji, že i plná moc musí být schválena orgánem města nebo obce a vědí to určitě i všichni starostové, kteří zde sedí.

A úplně poslední: To Sdružení místních samospráv poskytuje právní poradenství, jako Svaz měst a obcí. Všichni to víte, platíte tam členské příspěvky. Sdružení místních samospráv má ještě řadu dalších organizací, eseroček a tak dále, ale když si tam to město, obec zaplatí ten členský příspěvek, tak právě ty právní služby a tu právní poradnu může využívat. Takže to, co tady teď se říká ohledně pana Polčáka, takže on si bude inkasovat za to, co mohou využívat obce v rámci Sdružení místních samospráv.

A úplně poslední: Já bych opravdu očekávala od Ministerstva vnitra, které tam má orgán, odbor dozoru a kontroly, ne že tady pan ministr vnitra bude říkat, že ten starosta nepobral tu odměnu nebo nevzal si ji, ale že nám tady řekne, že jeho dozorový orgán v těchto obcích ihned zahájí kontrolu, jestli tam nebyl porušen zákon o obcích.

Děkuji.

